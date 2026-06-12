Vitézy Dávid bejelentette: már megint hozzá kell nyúlni a MÁV applikációhoz – alapjaiban újratervezik, fontos újdonságok érkeznek

„A magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid szerint több utastájékoztatási funkció is bekerül most már a rendszerbe / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Korábban Lázár János volt építési és közlekedési miniszter a tízpontos vállalásba ígérte meg az új applikáció bevezetését.

A MÁV-Volán csoport közölte, hogy minden fontosabb funkció elérhető lesz a MÁV+ applikációban, azonban Hegyi Zsolt vezérigazgató a bejelentést azzal egészítette ki, hogy bőven egy év múlva lesz teljes az applikáció működése.

A régebbi applikációra már rég ráfért egy ráncfelvarrás, Lázár minisztériuma elismerte, hogy a használatához kellett némi gyakorlat. A Világgazdasághoz eljutott több olyan eset is, amikor

a MÁV korábbi applikációja többszöri próbálkozás után sem töltődött be, illetve működés közben kidobta a felhasználókat.

Számos hibát már sikerült kijavítani az applikáción, azonban a késési biztosítás élesítésekor is lépett fel technikai hiba.

A közlekedési és beruházási miniszter friss posztja szerint az alapjaitól újratervezik a MÁV+ applikációt. Ez hosszabb folyamat lesz: első lépésben a jelenlegi verziót frissítik, amely két területen is jelentős újításokat hoz.

Vitézy Dávid szerint elmúlt években sok jogos kritika érte a rendszert, hiszen

a külföldi utazások esetében a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene.

Hozzátette, hogy lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése: megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető.

​Így például közvetlenül az appból lehet jegyet váltani

a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő valamennyi Railjetre és EuroCityre (EC),

valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is.

Emellett a kishatárforgalmi járatokra szintén elérhetővé vált a jegyvásárlás, ami közvetlenül érinti például a Szeged–Szabadka járatok

vagy a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio vonatok utasait.

A miniszter azt is írta, hogy javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata is, és bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket „az utasok joggal a kezdetek óta hiányoltak”.