Hamarosan nyilvános lesz, mire költi a kormány az uniós euró milliárdokat
Az országos tisztifőorvos a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján figyelmeztetett az elkövetkező napokban kialakuló kánikulára, amely nemcsak a betegeket és az időseket érintheti kellemetlenül.
„A klímaváltozás időszakát éljük. A hőségek és a hőhullámok egyre intenzívebbek, és egyre hosszabb ideig tartanak” – mondta Surján Orsolya.
Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy átfogó felmérést készítettek valamennyi kórház hűtési lehetőségeiről, illetve arról, hogy a kritikus helyiségek az egészségügyi intézményekben megfelelő állapotba kerüljenek.
Vitézy Dávid a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az uniós források hazahozatalával kapcsolatban a napokban véglegesítik a helyreállítási tervet.
Hozzátette: a dokumentum tartalma nyilvános lesz, és energetikai, kis és közepes vállalkozásokat érintő, valamint egyéb beruházásokkal kapcsolatos intézkedéseket is tartalmaz majd.
A közlekedési és beruházási miniszter arról is beszélt, hogy jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos jogszabálycsomagot, amely új HÉV-szerelvények és InterCity-vonatok beszerzését is tartalmazza.
Kitért arra is, hogy
a korrupcióellenes intézkedésekről és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő javaslatokról még ma dönthet a törvényalkotási bizottság.
Elmondása szerint az új, korrupcióellenes intézkedéseket tartalmazó módosítások az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések eredményeként születtek meg. A bizottság többek között a vagyonnyilatkozati rendszer további szigorítását kérte, így a jövőben már a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatok miatt is kiszabható lesz bírság.
A módosítások alapján a közadatokhoz való hozzáférésben jelentős átalakítást hajt végre a Tisza-kormány. Lényegesen egyszerűbbé válik a közadatok kikérése, ezzel növelve az állami működés átláthatóságát.
Az Integritás Hatóság is átalakításon megy majd keresztül: a jövőben négy alelnök segíti majd az elnök munkáját, ezzel erősítve a szervezet működését és felügyeleti kapacitását.
Vitézy Dávid megismételte, hogy nemcsak a helyreállítási alap forrásairól van szó, hanem 6,4 milliárd eurónyi kohéziós támogatás is rendelkezésre áll, amelyet 2029-ig lehet felhasználni.
Arról is beszélt, hogy több, korábban kimaradt terület is a Városliget része marad, és a látványtervek szerint ezek méltó módon illeszkednek majd Budapest arculatához. Vitézy elmondta, hogy a kormány úgy döntött: a korábban beépítésre kijelölt területeken nem valósulnak meg további beruházások, helyettük kiterjesztett zöldfelületeket alakítanak ki, így a Petőfi Csarnok egykori területe és a Közlekedési Múzeum korábbi helyszíne is parkosított zónává válik.
Hozzátette, korábban több beruházási terv is készült a területre, ezek azonban végül nem valósultak meg. Elmondása szerint korábban tájépítészeti és parkfejlesztési koncepciók is születtek, most ezek valósulhatnak meg.
A mohácsi hídról szólva elmondta, hogy csütörtökön Duna Aszfalt megkapja azt a levelet, amely a 2x2 sávos kialakítás felfüggesztéséről szól.
Elmondta, hogy a híd esetében nem akarnak kárt okozni, ugyanakkor felülvizsgálják a beruházás műszaki tartalmát, és elemenként átvilágítják a projektet.
A miniszter közölte, hogy a kormány napirendre vette a kaszinó- és dohánykoncessziók kérdését, és
teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a dohánykoncesszió működésével és szabályozásával kapcsolatban.
Elmondta, hogy a koncessziós rendszer következtében monopóliumok alakultak ki a dohány-kiskereskedelemben, ahol jelenleg egy mintegy 1100 milliárd forintos forgalmú vállalat látja el a boltokat.
A miniszter közölte, hogy a kormány a trafikkoncessziók rendszerét is felülvizsgálja. Jelenleg közel 5800 koncessziós szerződés van érvényben, amelyek között családi vállalkozások mellett Vitézy szerint politikai szereplőkhöz köthető cégek is szerepelnek.
Hozzátette, a kaszinókoncessziók esetében az Orbán-kormány több alkalommal is új jogosultságokat osztott ki közvetlenül a választások előtt. Elmondása szerint 2026 februárjában Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen és Nyíregyházán, míg januárban Sopronban és Debrecenben adtak ki új kaszinókoncessziókat.
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