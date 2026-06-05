Deviza
EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,23 -0,21% GBP/HUF409,67 +0,08% CHF/HUF386,25 0% PLN/HUF83,63 +0,1% RON/HUF67,36 +0,02% CZK/HUF14,66 +0,17% EUR/HUF354,11 0% USD/HUF304,23 -0,21% GBP/HUF409,67 +0,08% CHF/HUF386,25 0% PLN/HUF83,63 +0,1% RON/HUF67,36 +0,02% CZK/HUF14,66 +0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 801,93 +0,91% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 932 +0,41% OTP41 140 +1,07% RICHTER12 070 +1,57% OPUS415,5 +1,93% ANY7 970 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS5 040 +5,16% BUMIX9 337,34 +0,48% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 875,26 -0,17% BUX134 801,93 +0,91% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 932 +0,41% OTP41 140 +1,07% RICHTER12 070 +1,57% OPUS415,5 +1,93% ANY7 970 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS5 040 +5,16% BUMIX9 337,34 +0,48% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 875,26 -0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlekedés, MÁV
miniszter
uniós források
Vitézy Dávid

Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés

Magyarország előtt megnyílik a lehetőség 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felhasználására. Vitézy Dávid közölte, hogy a Helyreállítási Alapból érkező források lehívásához még teljesíteni kell az Európai Bizottság által előírt feltételeket és véglegesíteni kell a magyar tervet.
VG
2026.06.05., 10:24

A beruházási és közlekedési miniszter pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy rekordgyorsasággal jött létre az a politikai megállapodás, amely lehetővé tette az uniós források hazahozatalát.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlekedés, MÁV
Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 16,4 milliárd euró, átszámítva közel 6 ezer milliárd forintnyi uniós forrás érkezik Magyarországra

„Ez olyan fejlesztési célokat fog támogatni, amelyek minden magyar ember számára kézzelfoghatóak és láthatóak lesznek” – mondta Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a hazánknak járó uniós források közül a legnagyobb tételt a Helyreállítási Alap jelenti, amelyet az Európai Unió a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére és a tagállamok megerősítésére hozott létre. Az alap forrásait legkésőbb augusztus 31-ig lehet felhasználni, Magyarország azonban nem jutott hozzá a számára rendelkezésre álló, mintegy 10 milliárd eurós kerethez.

„A forrás felhasználására vonatkozó tervet még az Orbán-kormány dolgozta ki, és azt az Európai Bizottság is jóváhagyta, a programok megvalósítása azonban végül nem történt meg” – mondta a miniszter. 

Vitézy Dávid elmondta, hogy a források felhasználásának céljait újra kellett tervezni, emellett a kormánynak végig kellett tárgyalnia az Európai Bizottság által előírt úgynevezett szupermérföldköveket is. Ezeket a feltételeket a bizottság az uniós források folyósításának előfeltételeként szabta meg.

A politikus hangsúlyozta, hogy 

az uniós források hazahozatalának nem volt feltétele sem Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása, sem pedig a migrációs politika kérdése.

Hozzátette, hogy ezek a feltételek 2022 óta nyilvánosak, az Európai Bizottság már akkor közzétette az úgynevezett szupermérföldköveket. 

Elmondta, hogy a kormány döntése nyomán 

az igazságügyi miniszter jövő héten a parlament elé terjeszti a korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely az uniós források lehívásának feltétele.

A miniszter azt is elmondta, hogy a Helyreállítási Alapból mintegy 10 milliárd euró felhasználásához véglegesíteni kell a kormány által benyújtott tervet, amelyet az Európai Bizottság ellenőriz, ezt követően pedig a pénzügyminiszterek tanácsa hagyhatja jóvá a források kifizetését.

Kiemelte, hogy az alap forrásaiból 2,6 milliárd eurót már el tud számolni Magyarország korábban megvalósított beruházásokra. Ezek közé tartozik például a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal korszerűsítése is.

Vitézy Dávid arról is beszélt, hogy a kormány rendeletmódosítást készít elő a kastélyok és vadászkastélyok felújításával kapcsolatos adatok nyilvánosságának helyreállítására. A tervek szerint ismét hozzáférhetővé válnának azok a dokumentumok, amelyekbe a korábbi szabályozás módosítása óta nem lehetett betekinteni.

A miniszter szerint a cél az átláthatóság erősítése, miközben a személyes adatok védelme továbbra is biztosított marad.

Azt is közölte, hogy 

kormánydöntés született a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházásának átvilágításáról. A vizsgálat kiterjed a közbeszerzési eljárásokra és a finanszírozási konstrukciókra is. 

A Tisza-kormány kezdeményezi a projekt valamennyi dokumentumának nyilvánosságra hozatalát is. Mivel a beruházás kínai részvétellel valósul meg, ehhez a kínai fél hozzájárulására is szükség lesz.

A kormány visszaállítaná a korábban szűkített ügyféljogokat az építési eljárásokban. Vitézy szerint a jövőben ismét nagyobb lehetősége lesz az érintett lakosoknak arra, hogy fellépjenek az őket érintő beruházásokkal kapcsolatban.

Emellett az önkormányzatok is több jogosítványt kapnának a településkép alakításában. 

A tervek szerint ismét helyben dönthetnének arról, milyen reklámfelületek és plakátok helyezhetők ki az adott településen. 

A szabályszegésekért kiszabott bírságok pedig a jövőben nem a központi költségvetésbe, hanem az önkormányzatok kasszájába folynának be.

Megszűnik az a szabályozás is, amely lehetővé tette, hogy egy miniszter saját hatáskörben jelölje ki az akkufeldolgozó üzemek helyszíneit. Június végéig minisztériumközi munkacsoport alakul, amely új szabályozási kereteket dolgoz ki annak érdekében, hogy a jövőben szakmai és jogszabályi alapon szülessenek ilyen határozatok.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a hulladékgazdálkodási koncessziót egy 35 évre szóló szerződés szabályozza, amely a MOHU hatáskörébe utalta a rendszer működtetését. A kabinet szerint ugyanakkor több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi konstrukció megfelelően szolgálja-e a lakosság érdekeit, ezért részletes jelentést kértek a rendszer működéséről. A vizsgálat határideje szeptember 1.

Szondi Vanda kormányszóvivő bejelentette, hogy 

a kormány szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait. 

A szóvivő szerint az előző kabinet olyan rendszert hagyott hátra, amelynek átláthatósága jelenleg is komoly kihívást jelent, ezért folyamatban van a teljes szabályozás felülvizsgálata.

Hozzátette: a kormány álláspontja szerint a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a hazai béreket, ezért hosszabb távon olyan megoldást kívánnak kidolgozni, amely jobban védi a magyar munkavállalók érdekeit.

A felülvizsgálat részeként módosítják a vonatkozó rendeletet is. Ennek értelmében a munkaerő-kölcsönző cégek a jövőben már nem alkalmazhatják azt a gyorsított eljárást, amely lehetővé tette munkavállalók toborzását 

  • a Fülöp-szigetekről, 
  • Örményországból 
  • és Grúziából. 

A már benyújtott kérelmeket ugyanakkor még a korábbi szabályok szerint bírálják el.

Cikkünk frissül.

12 perc
pénzügyek

A devizahitelesek ügye nem tud véget érni, újabb forduló következik, és még mindig nincs nyugvópont

Új törvényjavaslat került az Országgyűlés elé, ami lényegesen befolyásolná a pereket.
4 perc
uniós források

Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés

Magyarország előtt megnyílik a lehetőség 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felhasználására. Vitézy Dávid közölte, hogy a Helyreállítási Alapból érkező források lehívásához még teljesíteni kell az Európai Bizottság által előírt feltételeket és véglegesíteni kell a magyar tervet.
2 perc
vasút

Több ezer kilométeres selyemúton kerülnék az iráni háborút, Magyarország is érintett: óriási kockázatokra figyelmeztet a szakma

A Middle Corridor nem lesz új selyemút, de most életmentő.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu