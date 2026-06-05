A beruházási és közlekedési miniszter pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy rekordgyorsasággal jött létre az a politikai megállapodás, amely lehetővé tette az uniós források hazahozatalát.

Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 16,4 milliárd euró, átszámítva közel 6 ezer milliárd forintnyi uniós forrás érkezik Magyarországra

„Ez olyan fejlesztési célokat fog támogatni, amelyek minden magyar ember számára kézzelfoghatóak és láthatóak lesznek” – mondta Vitézy Dávid.

Hozzátette, hogy a hazánknak járó uniós források közül a legnagyobb tételt a Helyreállítási Alap jelenti, amelyet az Európai Unió a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére és a tagállamok megerősítésére hozott létre. Az alap forrásait legkésőbb augusztus 31-ig lehet felhasználni, Magyarország azonban nem jutott hozzá a számára rendelkezésre álló, mintegy 10 milliárd eurós kerethez.

„A forrás felhasználására vonatkozó tervet még az Orbán-kormány dolgozta ki, és azt az Európai Bizottság is jóváhagyta, a programok megvalósítása azonban végül nem történt meg” – mondta a miniszter.

Vitézy Dávid elmondta, hogy a források felhasználásának céljait újra kellett tervezni, emellett a kormánynak végig kellett tárgyalnia az Európai Bizottság által előírt úgynevezett szupermérföldköveket is. Ezeket a feltételeket a bizottság az uniós források folyósításának előfeltételeként szabta meg.

A politikus hangsúlyozta, hogy

az uniós források hazahozatalának nem volt feltétele sem Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása, sem pedig a migrációs politika kérdése.

Hozzátette, hogy ezek a feltételek 2022 óta nyilvánosak, az Európai Bizottság már akkor közzétette az úgynevezett szupermérföldköveket.

Elmondta, hogy a kormány döntése nyomán

az igazságügyi miniszter jövő héten a parlament elé terjeszti a korrupcióellenes és átláthatósági törvénycsomagot, amely az uniós források lehívásának feltétele.

A miniszter azt is elmondta, hogy a Helyreállítási Alapból mintegy 10 milliárd euró felhasználásához véglegesíteni kell a kormány által benyújtott tervet, amelyet az Európai Bizottság ellenőriz, ezt követően pedig a pénzügyminiszterek tanácsa hagyhatja jóvá a források kifizetését.