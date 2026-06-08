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MÁV
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Vitézy Dávid

Vitézy betartotta a szavát: itt a fordulat a MÁV-nál – visszakapcsolták a Vonatinfót

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Egy év kihagyás után ismét nyilvánosan hozzáférhető a Vonatinfo rendszere. Vitézy Dávid a bejelentés kapcsán úgy fogalmazott: a cél nem a problémák elrejtése, hanem azok nyílt kezelése és a szolgáltatás színvonalának javítása.
VG
2026.06.08, 11:48
Frissítve: 2026.06.08, 11:56

Újra elérhető a Vonatinfo webes felülete, így az utasok ismét valós időben követhetik a vonatok helyzetét és a késéseket. A bejelentést Vitézy Dávid tette közzé a Facebook-oldalán, ahol úgy fogalmazott: a lépés az átláthatóbb vasúti működés irányába tett fontos előrelépés.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid  betartotta a szavát: itt a fordulat a MÁV-nál – visszakapcsolták a Vonatinfót / Fotó: MÁV csoport / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint  

a Vonatinfo felületét tavaly szüntették meg, amikor a vasúti hálózat működésében egyre gyakoribbá váltak a fennakadások. 

A rendszer korábban lehetővé tette, hogy az utasok valós időben tájékozódjanak a járatok helyzetéről, ami különösen hasznos volt késések vagy rendkívüli események esetén.

Vitézy Dávid szerint a valós idejű információk nyilvánossága nemcsak az utazások tervezhetőségét javítja, hanem a közlekedési szolgáltatások átláthatóságát is erősíti. Bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy a vasúti problémák eltitkolása helyett azok feltárására és megoldására kell törekedni.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy nemrég ismét nyilvánosan elérhetővé vált az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információs Gyűjtőrendszer (EMIG), a Vonatinfo visszaállítása pedig ennek a folyamatnak a következő állomása. 

Hozzátette: a következő hetekben további fejlesztések várhatók, amelyeknek köszönhetően a valós idejű adatok a MÁV+ webes felületén és mobilalkalmazásaiban is megjelenhetnek.

A közlekedési és beruházási miniszter a magyar vasút jövőjéről szólva kitért arra is, hogy a közelmúltban megszületett megállapodás az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként jelentős uniós források válhatnak elérhetővé vasútfejlesztési célokra. Ezekből többek között új HÉV-szerelvények és InterCity motorvonatok beszerzését is tervezik.

A bejelentés szerint a cél egy olyan vasúti rendszer kialakítása, amelyben az utasok gyorsan és pontosan juthatnak információkhoz, miközben a szolgáltatás fejlesztése és a működési problémák kezelése kerül a középpontba..

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