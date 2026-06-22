Kirobbant a balhé: nekiestek Vitézy Dávidnak az osztrák vasúti kocsik miatt, a miniszternél elszakadt a cérna – „Zsolt, nem szégyelled ezt a legalja hazudozást?”
Szóváltás alakult ki a Facebookon Vitézy Dávid és Wintermantel Zsolt között a MÁV által bérelt osztrák InterCity-kocsik ügyében.
A vita előzménye, hogy Wintermantel Zsolt egy bejegyzésében azt írta:
Vitézy korábban azt mondta, hogy az osztrák vasúttól bérelt kocsik problémái csupán szervezési kérdések, miközben szerinte a járművek komoly műszaki gondokkal küzdenek.
Példaként a zárt rendszerű vécék gyors megtelését és automatikus lezárását említette, ami nagy utasforgalom esetén kellemetlenségeket okozhat az utazóknak.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy május 19-én jelentette be Vitézy Dávid, hogy a MÁV osztrák vasúti kocsikat kölcsönöz Ausztriától.
A napokban megjelent a közösségi médiában egy videó, amely az ÖBB (Osztrák Szövetségi Vasutak) által bérbe adott járműveket mutatja és ezen jól megfigyelhető, hogy több közülük nem éppen makulátlan állapotban érkezett meg Magyarországra.
A videón valóban az látszik, hogy a hatból két kocsi biztosan megrongált állapotban van és masszívan graffitik terítik be a külsejét.
Nem világos, hogyan küldhették így ide őket Ausztriából, miközben ezért a MÁV fizet, hiszen bérbe vette a kocsikat. Az is kérdés, hogy a „szépségkezelés” költségét, kinek kell állnia.
Vitézy Dávid élesen bírálta Wintermantelt. A miniszter azt írta, hogy a volt polgármester „legalja hazudozást” folytat, és szerinte a Megafonhoz köthető szereplők egy olyan fotót használtak fel, amely valójában egy MÁV-kocsit ábrázolt, nem pedig az osztrák vasúttól bérelt szerelvényt.
A közlekedési és beruházási miniszter azt is felvetette, hogy az ellenzék nem tanult az áprilisi választási vereségből, és ugyanazokat a kommunikációs módszereket alkalmazza továbbra is.
Wintermantel Zsolt újabb bejegyzésben válaszolt a kritikákra. Azt írta, hogy Vitézy gyorsan átvette „a főnöke stílusát”, majd három pontban foglalta össze kifogásait. Szerinte ő nem beszélt fotókról, Vitézy nem reagált érdemben az általa felvetett problémákra, valamint rágalmazással próbálta elterelni a figyelmet a kérdésről.
A vita így tovább folytatódik a közösségi médiában, miközben az osztrák vasúttól bérelt InterCity-kocsik állapota és üzemeltetése továbbra is politikai viták tárgya maradt.