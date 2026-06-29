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Tragédia formálódik az árampiacon, lépnie kell a kormánynak: megy a tipp-mix a kereskedőknél az 1000 euróról – „csak néztek, hogy a magyar-román páros hogyan tud ilyen irreális árszintet elérni!"

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Durvul a helyzet: több órára lekapcsolják a vizet az agglomerációban – közölték a polgárokkal, mit tegyenek, durva korlátozások jönnek

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Hétfőn és kedden minden korábbinál durvább lehet a hőség. Pátyon a hét első napján súlyos vízellátási probléma alakult ki. A szolgáltató drasztikus lépésre kényszerült.
VG
2026.06.29, 12:56
Frissítve: 2026.06.29, 13:06

A napok óta tartó rendkívüli hőség következtében ma délelőtt vízellátási probléma alakult ki Pátyon. Hivatalos tájékoztatást kértem a kialakult helyzetről, valamint felvettem a kapcsolatot a település és a szolgáltató vezetésével. A rendelkezésemre álló információk szerint az ÉDV Zrt. a megszokottnál jóval kisebb mennyiségű ivóvizet tud biztosítani a DAKÖV Kft., így a település számára, miközben a hőség miatt a vízfogyasztás jelentősen megnövekedett – írta hétfő kora délutáni Facebook-bejegyzésében Bujdosó Andrea Anna.

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Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el / Fotó: Shutterstock

A Tisza Párt parlamenti képviselőcsoportjának frakcióvezetője posztjában arról tájékoztatott, hogy a szolgáltató kérésére I. fokú vízkorlátozást rendelt el az önkormányzat megtiltva a locsolást, a gépjárművek mosását, kerti medencék töltését, párakapuk kerti zuhanyok használatát. Jelenleg az ivóvízszolgáltatás időszakos leállítása szükséges a DAKÖV Kft. tájékoztatása szerint. Ez a település bizonyos részein megközelítheti a hat óra időtartamot is.

A politikus kiemelte, hogy a rászorulók számára az önkormányzat palackozott ivóvizet biztosít. Igényüket a +36 30 2071 777-es telefonszámon lehet jelezni.  Ivóvíz-vételezésre a Pátyi Vízműtelepen, valamint a Széchenyi téri közkútnál is lehetőség van. Páty Önkormányzata és a DAKÖV Kft. folyamatos lakossági tájékoztatást nyújt és kéri az ivóvíz takarékos felhasználását.

„Kérem a pátyiakat, hogy a következő órákban lehetőség szerint takarékosan használják a rendelkezésre álló ivóvizet, tartsák be a vízkorlátozás szabályait, és különösen figyeljenek az idősekre, a kisgyermekes családokra, valamint azokra, akik segítségre szorulnak. A helyzet alakulását folyamatosan figyelemmel kísérem. Amint új hivatalos tájékoztatás érkezik, azt haladéktalanul megosztom Önökkel” – zárta bejegyzését Bujdosó Andrea Anna.

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Több Pest vármegyei településen vízkorlátozást rendeltek el, vagy takarékosságra kérték a lakosságot a nagy hőség és az emiatt megnövekedett vízhasználat miatt – tudta meg az MTI az érintett településektől, illetve a vízszolgáltatóktól.

A 64 önkormányzat tulajdonában lévő vízszolgáltató, a Daköv Kft. szolgáltatási területén arra kérte a felhasználóit, hogy az ivóvízzel takarékosan gazdálkodjanak, ezzel is hozzájárulva a folyamatos és biztonságos vízellátás fenntartásához, a vízkorlátozás elkerüléséhez – olvasható a cég hivatalos oldalán.

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