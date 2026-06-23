Befutott a varsói gyors: megszavazta a Tisza a vizsgálóbizottságok átalakítását – lengyel mintára vegzálhatják az ellenzéki politikusokat

A parlament kedden elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen kibővíti az országgyűlési vizsgálóbizottságok jogköreit.

Az Országgyűlés elfogadta a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit jelentősen bővítő törvénymódosítást / Fotó: AFP

A képviselők 145 igen és 38 nem szavazattal fogadták el a parlamenti vizsgálóbizottságok jogköreit bővítő törvénymódosítást. Az új szabályok szerint a jövőben szankciók várnak azokra, akik nem jelennek meg a bizottságok meghallgatásain, vagy nem adják át a kért dokumentumokat és adatokat.

A mulasztók első alkalommal 100 ezer forintos,

másodszor már 1 millió forintos bírságot kaphatnak.

Ismételt együttműködés-megtagadás esetén a pénzbüntetés mellett a vizsgálóbizottság elnöke rendőrségi elővezetést is kezdeményezhet.

A módosítás hátterében a Tisza Párt azon célkitűzése áll, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok hatékonyabban tudják feltárni a különböző közéleti ügyek politikai felelősségét.

A kormányoldal szerint a korábbi szabályozás nem biztosított valódi eszközöket a bizottságok számára, mivel a megjelenés elmulasztásának gyakorlatilag nem volt következménye.

Lengyelországban 2025-ben a Donald Tusk vezette kormány idején működő parlamenti vizsgálóbizottság a Pegasus kémszoftver használatát vizsgálta.

Az ügy egyik érintettje, Zbigniew Ziobro korábbi igazságügy-miniszter többször nem jelent meg a meghallgatásokon, ezért a bíróság elrendelte rendőrségi elővezetését. A politikust végül a parlament épületébe szállították, azonban a bizottság ülését addigra már lezárták.

A törvény elfogadását követően az Országgyűlés öt vizsgálóbizottság felállításáról döntött. Ezek

a kegyelmi ügy,

a végrehajtási rendszer,

a spontán privatizáció,

az MNB működése,

valamint a gyermekvédelmi visszaélések vizsgálatával foglalkoznak majd.

A módosítás ugyanakkor vitákat is kiváltott. Kritikusai szerint a parlamenti vizsgálóbizottságok politikai testületek, amelyek elsősorban politikai felelősséget vizsgálnak, ezért kérdéses, hogy indokolt-e számukra ilyen erős kényszerítő eszközök biztosítása.

Lengyel mintát vehettek át Magyarék

A módosítás támogatói gyakran a lengyel példára hivatkoznak, ahol a parlamenti vizsgálóbizottságok már hosszú ideje széles jogkörökkel rendelkeznek.

A testületek tanúkat idézhetnek be, dokumentumokat kérhetnek be, és a megjelenést megtagadó személyekkel szemben akár rendőri elővezetést is kezdeményezhetnek.

Lengyelországban ugyanakkor több alkalommal politikai viták kereszttüzébe kerültek ezek a bizottságok. Különösen nagy visszhangot váltott ki a 2023-ban létrehozott, az orosz befolyást vizsgáló testület, amelyet az ellenzék és több nemzetközi szereplő is politikailag motiváltnak tartott.