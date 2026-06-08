A legfontosabb szövetségeseivel tárgyalt Zelenszkij – hiába támogatják, most minden Putyinon múlik

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkapta az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország vezetőinek támogatását ahhoz, hogy Ukrajna és Oroszország tűzszüneti tárgyalásokat kezdjen egymással – derül ki abból a közös nyilatkozatból, amelyet a vasárnapi londoni védelmi egyeztetéseket követően adtak ki.

Friedrich Merz, Volodimir Zelenszkij, Keir Starmer és Emmanuel Macron / Fotó: Ben Stansall / AFP

Zelenszkij a londoni Downing Street 10. szám alatt találkozott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral, miközben az orosz-ukrán háború immár az ötödik évébe lépett – számolt be róla az Euractiv.

A vezető politikusok Zelenszkijjel közösen kiadott nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy támogatják „az Ukrajna és Oroszország közötti közvetlen párbeszédre vonatkozó javaslatot – aktív amerikai és európai részvétellel –, amelynek célja a tűzszünet elérése és a további tárgyalások elősegítése”. A közlemény szerint a jelenlegi érintkezési vonalnak kell kiindulópontként szolgálnia a tárgyalásokhoz, azt azonban leszögezték, hogy a nemzetközi határokat nem lehet erővel megváltoztatni.

Egyelőre nem találkozik Zelenszkij és Putyin

Volodimir Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy személyesen találkozzanak. Putyin azonban elutasította az ötletet, mondván, nem látja értelmét a Zelenszkijjel való találkozónak addig, amíg nem születik megállapodás egy esetleges békeszerződésről.

Az ukrán elnök vasárnap este a Sky Newsnak azt mondta, hogy Kijevben találkozott Roman Abramovics orosz oligarchával is, hogy rajta keresztül üzenetet juttasson el Putyinnak.

„Önök a mi területünkön harcolnak ellenünk. Nem fogunk távozni, nem hagyjuk el a területünket, és nem adjuk meg önöknek a győzelmet” – idézte fel Zelenszkij az Abramovicsnak átadott üzenetét. A Gazprom vezetőjeként, valamint az angol labdarúgóklub, a Chelsea korábbi tulajdonosaként ismertté váló orosz oligarcha az Egyesült Királyság és az Európai Unió szankciós listáján szerepel a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt.

Kijev az utóbbi időben további lőszerszállítmányokat kért nyugati szövetségeseitől légvédelmi rendszerei számára, mivel Ukrajnát naponta érik orosz támadások. Volodimir Zelenszkij keresi a lehetőségét annak, hogy a nyugati szövetségesei további nyomást gyakorolhassanak Oroszországra a harcok befejezése érdekében.