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diplomáciai botrány
Volodimir Zelenszkij
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Félbe tört a lengyel-ukrán szövetség: tovább mélyül a vita, Zelenszkij a csúcstalálkozót is kihagyja

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Eddig kitüntetések visszaküldése és éles politikai üzenetek jellemezték a Varsó és Kijev közötti vitát. Zelenszkij azonban már az újjáépítési konferenciát is kihagyja, ami megnehezíti az ügy diplomáciai megoldását.
VG
2026.06.23, 17:31
Frissítve: 2026.06.23, 17:34

Volodimir Zelenszkij nem vesz részt a héten Gdanskban megrendezett Ukrajnai Újjáépítési Konferencián, miközben egyre súlyosabb diplomáciai konfliktus bontakozik ki Lengyelország és Ukrajna között. A kijevi delegációt végül Julija Szviridenko miniszterelnök vezeti majd a stratégiai jelentőségű eseményen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ukrajna, Kijev orosz-ukrán háború, dróntámadás Magyar Péter miniszterelnök találkozó
Újabb mélypontra jutott a lengyel-ukrán viszony, miután Zelenszkij kihagyja az Ukrajna újjáépítéséről szóló nemzetközi konferenciát / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

Komoly diplomáciai feszültség árnyékolja be az idei Ukrajna Újjáépítési Konferenciát, amelyet június 25-26-án rendeznek meg a lengyelországi Gdanskban. 

A rendezvény célja az lenne, hogy nemzetközi támogatást és befektetéseket szerezzen a háború sújtotta Ukrajna újjáépítéséhez, azonban a figyelem jelentős részét most a Varsó és Kijev között kialakult konfliktus köti le.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök kedden jelentette be, hogy ő vezeti az ukrán delegációt a konferencián. A küldöttségben üzleti vezetők, kormányzati tisztviselők, parlamenti képviselők és önkormányzati szereplők is helyet kapnak. A céljuk, hogy konkrét megállapodásokat kössenek Ukrajna védelmi képességeinek fejlesztéséről, az ország ellenálló képességének erősítéséről, valamint az energiaszektor helyreállításáról.

A bejelentés ugyanakkor azt is jelenti, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem vesz részt az eseményen. A távolmaradás időzítése aligha véletlen, hiszen az elmúlt napokban látványosan elmérgesedett a viszony közte és Karol Nawrocki lengyel államfő között.

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Jelentős változás történt az ukrán nemzetközi csomagszállításban: az állami postavállalat szerint hónapok óta fennakadások nehezítik az áthaladást Lengyelországon keresztül. Az Ukrposta ezért Magyarország és Szlovákia felé terelte át tranzitforgalmának jelentős részét.

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A vita középpontjában egy rendkívül érzékeny történelmi kérdés áll. Nawrocki pénteken visszavonta Zelenszkijtől a Fehér Sas Rendjét, Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését. A döntést az váltotta ki, hogy Ukrajna egy katonai alakulatot az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el.

Az UPA szerepe máig rendkívül vitatott. Lengyelországban a szervezetet felelőssé teszik a második világháború idején Volhíniában elkövetett tömeggyilkosságokért, amelyek során több tízezer lengyel civil vesztette életét. A történelmi emlékezet kérdése évek óta érzékeny pont a két ország kapcsolatában, most azonban a konfliktus új szintre emelkedett.

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Hasonló lépésre szánta el magát három korábbi ukrán elnök is, míg Zelenszkij szintén visszajuttatta a neki adományozott kitüntetést Varsóba.

A konfliktus nemcsak a két ország viszonyát terheli, hanem Lengyelországon belül is politikai vitát váltott ki. Donald Tusk miniszterelnök kormányának képviselői hétfőn élesen bírálták Nawrocki lépését. Szerintük stratégiai hibát követett el, mivel Lengyelországnak továbbra is kulcsszerepe van Ukrajna támogatásában az orosz agresszióval szemben, és jelentős szerepet vállalhat az ország jövőbeli újjáépítésében is.

A mostani összecsapás különösen azért figyelemre méltó, mert Lengyelország az orosz invázió kezdete óta Ukrajna egyik legfontosabb szövetségesének számított. Varsó katonai, politikai és humanitárius támogatással is segítette Kijevet. A történelmi sérelmek azonban ismét felszínre kerültek, és könnyen lehet, hogy a következő hónapokban komoly próbatétel elé állítják a két ország kapcsolatát.

A gdanski konferencia így nemcsak Ukrajna újjáépítéséről szól majd, hanem arról is, hogy a felek képesek-e kezelni azt a diplomáciai válságot, amely az utóbbi napokban váratlanul az egyik legfontosabb európai szövetséget kezdte ki.

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Tovább fokozódik a feszültség Lengyelország és Ukrajna között, miután pénteken a lengyel elnök, Nawroczki bejelentette, hogy visszavonja az ukrán államfő kitüntetését. Most reagált az ukrán külügyminiszter, aki hasonló lépésre készül.

 

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