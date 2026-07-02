Áder János visszalő: felszólította Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra a bizonyítékait – ezt a határidőt adta a kormányfőnek
Nyilvános felszólítást intézett Magyar Péter miniszterelnökhöz Áder János volt köztársasági elnök, miután a kormányfő súlyos állításokat fogalmazott meg vele kapcsolatban. Áder azt követeli, hogy a miniszterelnök legkésőbb július 6-ig tegye közzé bizonyítékait, vagy kérjen nyilvánosan bocsánatot – írta az Index.
Tovább éleződik a politikai vita Magyar Péter és Áder János között. A volt köztársasági elnök pénteken kiadott közleményében arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy legkésőbb 2026. július 6-ig tegye közzé azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a róla tett kijelentéseit, vagy nyilvánosan kérjen bocsánatot.
Áder János közleményében azt írta:
Felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy az engem törvénysértéssel vádoló mai kijelentései miatt legkésőbb jövő hétfőig, azaz 2026. július 6-ig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot.
A vita előzménye a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató, ahol Magyar Péter a közhasznú vagyonkezelő alapítványok – közkeletű nevükön a kekvák – megszüntetéséről beszélt. A miniszterelnök ekkor Áder Jánost is bírálta, és azt állította, hogy a volt államfő jelentős bevételtől eshet el az átalakítások miatt.
Magyar Péter szerint a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára korábban mintegy 2 milliárd forintból újítottak fel egy villát, miközben Áder János volt köztársasági elnökként továbbra is megkapja a törvényben biztosított juttatásokat. A kormányfő azt állította, hogy az alapítványon keresztül közpénzeket lehetett volna „kilapátolni”, és úgy fogalmazott, hogy a volt államfő és „a sameszai” egy jelentős bevételi forrástól esnek el.
A miniszterelnök rendkívül élesen fogalmazott Áder Jánossal kapcsolatban. Egyebek mellett kijelentette: „A szavai nevetségesek, hiteltelenek, és senkit sem érdekelnek.”
A volt államfő ezeket a kijelentéseket súlyos vádnak tekinti, amely szerinte csak akkor állhatja meg a helyét, ha azt bizonyítékok támasztják alá. Ennek hiányában nyilvános bocsánatkérést vár a miniszterelnöktől.
Áder János nem kér a tiszás vádaskodásból
A volt köztársasági elnök az elmúlt napokban több politikai támadás kereszttüzébe is került. Korábban egy podcastbeszélgetésben arról beszélt, hogy a volt köztársasági elnökök jogállásának tervezett módosítása szerinte alkotmányossági aggályokat vet fel. Álláspontja szerint a hivatalban lévő vagy volt államfőt kizárólag a törvényben meghatározott megfosztási eljárás keretében lehetne eltávolítani tisztségéből vagy megvonni egyes jogosultságait. Azt is hangsúlyozta, hogy ellenkező esetben az utód megválasztását is beárnyékolhatják az alkotmányossági viták.
Áder kijelentéseire reagált Fekete-Győr András is. A Momentum korábbi elnöke közösségi oldalán élesen bírálta a volt államfőt, és kezdeményezte, hogy az Országgyűlés vizsgálja felül a volt köztársasági elnököknek járó juttatásokat is. Véleménye szerint Áder János tíz éven át asszisztált a magyar demokrácia leépítéséhez, ezért nem tartja indokoltnak a jelenlegi kedvezmények fenntartását.
Érkeznek Európa döntőbírái, ítéletet mondanak Magyar Péter legfontosabb tervéről – már nincs visszaút, minden eldől
Magyarországra érkezik csütörtökön a Velencei Bizottság delegációja, hogy megvizsgálja a Tisza Párt 17. Alaptörvény-módosítását. A testület azt értékeli, megfelel-e az európai jogállamisági elveknek az a javaslat, amely a bírálatok szerint lehetővé tenné Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását.