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Gulyás Gergely
alkotmánymódosítás
Rétvári Bence

Alaptörvény-módosítás: kiderült, mit támogat belőle a Fidesz – még bármi lehet a parlamenti bojkottal

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Tüntetést szervez a Fidesz az Alaptörvény módosítása ellen csütörtökön 18.00 órára a Sándor-palota elé. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője ezt azzal indokolta, hogy a tervezet példátlan módon nyúlna a közjogi intézményekhez, míg Rétvári Bence úgy véli, a Tisza Párt ezzel az alaptörvény-módosítással a teljes alkotmányos berendezkedést átalakítaná.
VG
2026.07.06, 13:49
Frissítve: 2026.07.06, 13:49

A Fidesz és a KDNP is elutasítja az Alaptörvény tervezett 17. módosítását, amelyet hétfőn az Országházban tartott sajtótájékoztatóján élesen bírált Gulyás Gergely és Rétvári Bence. A két frakcióvezető szerint a javaslat súlyosan átalakítaná a közjogi rendszert, ezért csütörtökre tüntetést hirdettek a Sándor-palota elé. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az előterjesztés példátlan visszaélés az alkotmányozó többséggel. Emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltoztatás óta ez a tizedik parlamenti ciklus, és korábban egyetlen kétharmados többség sem élt ilyen eszközökkel. Álláspontja szerint az alaptörvény-módosítás a köztársasági elnöki intézmény tekintélyét is sérti.

GULYÁS Gergely, alaptörvény-módosítás
Gulyás Gergely szerint súlyosan sérülne a tervezett alaptörvény-módosítással a passzív és az aktív választójog is. / Fotó: Hegedüs Róbert

A 17. alaptörvény-módosítás elfogadásával jelentősen sérülne az aktív és a passzív választójog is

A frakcióvezető kifogásolta a képviselőkre vonatkozó tervezett mandátumkorlátot is. Szerinte az aktív és a passzív választójog egyaránt sérülhet, miközben a javaslat az Alkotmánybíróság működését is alapjaiban alakítaná át. Bírálta azt is, hogy a termőfölddel kapcsolatos, jelenleg kétharmados szabályokat egyszerű parlamenti többséggel módosíthatóvá tennék. Egyetlen támogatható elemként az alkotmánybírósági hatáskörök helyreállítását említette.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy 

a Fidesz-frakció továbbra is napirenden tartja az alkotmánymódosítás ügyét, és csütörtökön 18 órára demonstrációt szervez a Sándor-palota elé, melynek célja a tervezet elleni tiltakozás.

Rétvári Bence közölte, a KDNP számára is elfogadhatatlan az Alaptörvény módosítása. A politikus szerint olyan közéleti szereplők is kifogásolják a javaslatot, akik korábban rendszeresen bírálták a Fideszt. Úgy véli,

 a tervezet személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotást valósítana meg, amelyre európai példát sem lát.

A KDNP frakcióvezetője azt mondta, a Tisza Párt a teljes közjogi rendszer átalakítására készül, és saját maga jelölné ki azokat az intézményi ellensúlyokat is, amelyeknek a hatalom ellenőrzése lenne a feladatuk. Kifogásolta azt is, hogy az Alaptörvény módosítását néhány nap alatt fogadhatja el az Országgyűlés, miközben a kezdeményezés indoklásában 23 ezer ember véleményére hivatkoznak.

A sajtótájékoztatón szóba került a parlamenti bojkott lehetősége is. Gulyás Gergely azt mondta, a frakció minden lehetőséget mérlegel, a végleges döntésről később adnak tájékoztatást. Hozzátette, a Tisza Párt rendelkezik az alkotmányozáshoz szükséges többséggel, ugyanakkor szerinte olyan változtatásokat készül elfogadni, amelyekre parlamentáris demokráciában eddig nem volt példa.

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