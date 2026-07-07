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Alaptörvény-módosítás
Magyar Péter
Vitézy Dávid

Kedden a parlament fontos döntésekről vitázik: megkezdődik Magyar Péter alaptörvény-módosításának általános vitája is

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Megkezdi a parlament keddi ülésén a Magyar Péter miniszterelnök által beterjesztett alkotmánymódosítást, melynek értelmében azonnal elmozdítják Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A 17. alaptörvény-módosítás többek közt 70 éves felső korhatárt állapítana meg az alkotmánybíróknál, és 12 évben, illetve 3 ciklusban korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát.
VG
2026.07.07, 07:30
Frissítve: 2026.07.07, 07:38

A parlament keddi ülésen az Alaptörvény 17. módosítása mellet az oktatást, a pénzügyi szabályozást és az államszervezet működését, valamint a mezőgazdaságot érintő javaslatok is szerepelnek az Országgyűlés napirendjén. A képviselők szavazhatnak többek közt a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítását célzó jogszabályról, illetve az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról (ABTL) szóló törvény módosításáról. 

20260608_130606_HBCP2516, alaptörvény-módosítás
A miniszterelnök távollétében kezdődik meg az általa benyújtott alaptörvény-módosítás vitáj a parlament keddi ülésén. / Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter alaptörvény-módosítása több alkotmányos aggályt vet fel – a köztársasági elnök azonnali elmozdítása csak a jéghegy csúcsa 

A parlament elé kerül több gazdasági tárgyú előterjesztés is, napirenden szerepelnek a pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítások, a Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvény változtatásai, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelről rendelkező jogszabály hatályon kívül helyezése is.

A szavazásokat követően a képviselők megkezdik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosítás általános vitáját. Ha a sürgős eljárásban tárgyalt javaslatot változatlan formában fogadják el, akkor 

  • bevezeti az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 éves, illetve három ciklusos mandátumkorlátját, 
  • megszünteti a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, 
  • 70 éves felső korhatárt állapít meg az alkotmánybíróknál, 
  • és lehetővé teszi, hogy a bírák kezdeményezzék a Kúria, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását. 
  • Az előterjesztés emellett létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is.

Napirenden Vitézy Dávid országos közlekedésszervező monstrumának létrehozása is

A képviselők kedden kezdik meg a vitáját azt annak a pénzügyminiszteri javaslatnak is, amely kivezeti a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatásoknál alkalmazott validálási követelményt. A törvénytervezet indoklása szerint ez a szabály versenykorlátozó hatású, ezért nem illeszkedik az Európai Unió belső piacának működéséhez.

A keddi napirend része a közösségi közlekedés versenyképességét javító törvénycsomag is, amely megteremtené az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásának jogi feltételeit.

Egy az agrárminiszter által beterjesztett módosító javaslat pedig a mezőgazdasági termelőket érő időjárási és egyéb természeti károk esetén működő kárenyhítési rendszert alakítaná át.

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