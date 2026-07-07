Most mond ítéletet Amerika Magyarországról: az este eldől, elfogadja-e Donald Trump Magyar Pétert Orbán Viktor utódjának – nagyon nem mindegy, mi fog történni

Kedd este először adódik lehetőség, hogy Magyar Péter és Donald Trump közvetlen kapcsolatba kerüljön egymással. A törökországi NATO-csúcson ugyanis mindketten hivatalosak Erdogan elnöki palotájába, ahol fogadást és vacsorát adnak a tagállamok állam- és kormányfőinak, valamint házastársaiknak.

Amerika most mond ítéletet Magyarországról: eldől, elfogadja-e Donald Trump Magyar Pétert Orbán Viktor utódjának / Fotó: AFP

Az esemény helyszíne a Beştepe Palota, a házigazda pedig a török elnök és a first lady. A fogadás jelentőségét jelzi, hogy arra

a Koreai Köztársaság elnöke,

Ukrajna elnöke,

az Európai Tanács elnöke

és az Európai Bizottság elnöke

szintén meghívást kapott. Az még vasárnap derült ki, hogy Magyar Péter hétfő hajnalban Törökországba utazik a NATO csúcstalálkozójára. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy kedden, valamint szerdán a törökországi NATO-csúcson a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter társaságában találkozik a katonai szövetség vezetőivel.

Hangsúlyozta, a törökországi NATO-csúcs lesz az első, amelyen már kormányfőként képviseli Magyarországot a világ legerősebb katonai szövetségének tanácskozásán. Azt ígérte, hogy Törökországban konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, mert Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen. "Ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk."

Amerika most mond ítéletet Magyarországról

Arra azonban nem tért ki Magyar Péter, hogy kikkel fog találkozni, illetve tárgyalni, lesznek-e négyszemközti találkozói. Pedig adná magát, hogy a kétnapos NATO-csúcson sor kerüljön valamiféle interakcióra az amerikai féllel. Donald Trump elnöki programja részben ismert, ám ebben

nincs nyoma a magyar kormányfővel való egyeztetésnek,

ahogy más uniós vezető sem szerepel – legalábbis megerősítve – az amerikai vezető naptárában. Egyelőre mindösszesen azt lehet tudni, hogy kétoldalú találkozója csupán Ahmed al-Saraa szíriai elnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel lesz.

Nagy kérdés, hogy Magyar Péter tud-e érdemben szót váltani az amerikai elnökkel, lenne ugyanis miről beszélni.

Itt van például a kettős adóztatás problémája, amit most már hosszú ideje nem sikerül megoldani Magyarország és Amerika között, de a legutóbbi, tavaly novemberben lebonyolított amerikai–magyar csúcs megállapodásai is félig-meddig a levegőben lógnak. Pedig ezek fontos bejelentések voltak, egyebek mellett az atomenergia és a védelmiipar terén. De ott van az orosz olaj vásárlásának tilalma alóli mentesség is, amit kifejezetten úgy kommunikáltak, mint Trump engedménye Orbán Viktornak, ami addig szól, amíg ő Magyarország miniszterelnöke. Ez immáron április 12-e óta nincs így, ezért bizonytalan, meddig tart ki Amerika jóváhagyása az orosz energia beszerzésére. A pénzügyi védőpajzsról nem beszélve, amelyet ugyancsak az Orbán-kormánynak nyitott meg Amerikai és amelynek kitárgyalása nem ért a végére. Nem ismert, hogy erre Magyarország még igényt tart-e.

Tehát, mint látszik, tele van a padlás aktuális kérdésekkel és egyáltalán nem látszik, hogy ezekben előremozdulás körvonalazódna. Közismert volt Trump és Orbán Viktor jó viszonya, de egyelőre nem látszik, hogy az amerikai elnök, hogyan gondolkodik Magyar Péterről.

Ha ma este történik közöttük érdemi kapcsolatfelvétel, az üzenetértékű lehet, ahogy az is, ha ez elmarad.

Korábban Magyar Péter többször kifejezte, hogy készen áll az amerikaiakkal való tárgyalásokra és még áprilisban Trump is említést tett a magyar választások eredményéről. Igaz, azt diplomáciai protokollként is lehetett értelmezni, nem feltétlenül a nyitottságot jelentette az amerikai elnök érszéről.