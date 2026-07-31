Mi az a black out, amiről Magyar Péter beszélt? Inkább ne tudjuk meg, azzal járunk a legjobban – képeken a teljes sötétség
A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű– jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.
Magyar Péter az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert – mint mondta –
nagyon hiányzik az a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít.
Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően.
A miniszterelnök megköszönte a lakosságnak az energiafogyasztás csökkentését, és ismét arra figyelmeztetett, hogy a villamosenergia-hálózat mindennap 17 és 22 óra között van a legnagyobb terhelésnek kitéve.
Hozzátette: a kormány és a MAVIR folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a helyzetet. A rendszerirányító legfontosabb feladata, hogy fenntartsa az ország villamosenergia-rendszerének jelenleg törékeny egyensúlyát.
Európa legsúlyosabb áramszünetei: volt, ahol szinte egy egész ország elsötétült
Magyar Péter kiemelte, hogy
Magyarországon eddig még soha nem következett be teljes áramkimaradás, vagyis blackout.
A blackout egy egész országra vagy hatalmas régiókra kiterjedő, teljes és hosszú ideig tartó áramszünet, amely megbénítja a mindennapi életet. Nemcsak egy utca vagy egy város, hanem egész országok sötétülnek el egyszerre. Háttere, hogy olyan hiba vagy egyensúlyhiány lép fel a villamoshálózatban, amit az erőművek és a vezérlők már nem tudnak megállítani. Leáll a közlekedés, elmegy az internet, nem működnek a bankautomaták, a benzinkutak és a kórházak is vészáramra kényszerülnek.
Európában azonban több súlyos hálózati összeomlásra is volt már példa.
- Olaszország 2003-ban szinte teljesen áram nélkül maradt,
- 2006-ban pedig egy németországi hálózati esemény több nyugat-európai országban okozott kieséseket.
- 2024 júniusában Albániában, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában alakult ki teljes, Horvátországban pedig részleges blackout, az ellátást hozzávetőleg két óra alatt állították helyre.
Legutoljára Spanyolországban 2025. április 28-án következett be kiterjedt blackout, amely Portugáliát is érintette.
Az Ibériai-félsziget villamosenergia-rendszerében néhány másodperc alatt mintegy 15 gigawattnyi termelés esett ki, ami az akkori spanyol fogyasztás körülbelül 60 százalékának felelt meg.
Spanyolország egyes területein csaknem 12 órán át tartott az áramszünet, amely Portugáliával együtt mintegy 60 millió embert érintett.
Az áramkimaradás idején sokan rohanták meg a boltokat, hogy
- vizet,
- konzerveket,
- zseblámpákat
- és elemes rádiót
vegyenek, de nem mindenki tart otthon készpénzt, de az ATM automaták sem működtek.
Az iparvállalatoknak jelentette a legnagyobb kihívást az áramszünet. Más ágazatok, például a Spanyolország számára rendkívül fontos idegenforgalom nem szenvedett jelentős károkat.
A spanyol kormány hivatalosan kizárta a kibertámadás lehetőségét áramszünet kapcsán. Bár a pontos technikai okok feltárása még folyamatban van, a hatóságok szerint nem történt külső behatolás az irányítórendszerekbe. A spanyol kormány hivatalosan kizárta a kibertámadás lehetőségét.
A spanyol–portugál áramszünetet több műszaki hiba együttesen okozta. A hálózatban hirtelen megemelkedett a feszültség, amit a rendszer nem tudott megfelelően szabályozni, ezért több erőmű automatikusan lekapcsolódott. Ez láncreakciót indított el: egyre több termelőegység esett ki, végül pedig összeomlott Spanyolország és Portugália kontinentális villamosenergia-rendszere.