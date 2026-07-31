Mi az a black out, amiről Magyar Péter beszélt? Inkább ne tudjuk meg, azzal járunk a legjobban – képeken a teljes sötétség

A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti Erőmű– jelentette be Magyar Péter miniszterelnök pénteken Százhalombattán, a Mol Dunai Finomítójában.

Egyetlen láncreakció elég volt: Így kezdődik egy országos blackout / Fotó: Shutterstock

Magyar Péter az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert – mint mondta –

nagyon hiányzik az a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít.

Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően.

A miniszterelnök megköszönte a lakosságnak az energiafogyasztás csökkentését, és ismét arra figyelmeztetett, hogy a villamosenergia-hálózat mindennap 17 és 22 óra között van a legnagyobb terhelésnek kitéve.