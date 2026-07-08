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Komoly uniós csapás jöhet: az Európai Bizottság bíróság elé viszi Magyarországot az árrésstop miatt

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Újabb jogi csata kezdődik Magyarország és Brüsszel között. Az Európai Bizottság bíróságához fordul az árrésstop miatt.
2026.07.08, 12:11
Frissítve: 2026.07.08, 12:17

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot az árrésstop miatt – derült ki a bizottság friss közleményéből.

A bizottság álláspontja szerint az Orbán-kormány által bevezetett árrésstop sérti az uniós jogot, és aránytalanul sújtja a főként külföldi tulajdonú kereskedelmi láncokat. A testület szerint a szabályozás arra kényszeríti az érintett vállalkozásokat, hogy egyes termékeket veszteséggel értékesítsenek.

A Európai Bizottság szerdai közleménye emlékeztetett, hogy Magyarország 2025-ben két kormányrendelettel vezette be az árrésstopot. A 42/2025-ös kormányrendelet egyes élelmiszerek esetében legfeljebb 10 százalékban, míg a 93/2025-ös kormányrendelet meghatározott drogériai termékeknél 15 százalékban maximálta a beszerzési ár és az eladási ár közötti árrést.

A szabályozás emellett azt is előírta, hogy a kereskedők legalább akkora mennyiségben tartsák forgalomban az érintett termékeket, mint az intézkedések bevezetése előtt.

A bizottság szerint veszteséges értékesítésre kényszeríti a kereskedőket

Brüsszel szerint a magyar szabályozás tévesen abból indul ki, hogy a beszerzési és az értékesítési ár közötti különbség teljes egészében a vállalkozások nyeresége. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a kereskedőknek jelentős egyéb költségeik is vannak, például:

  • munkabérek és járulékok,
  • szállítás,
  • raktározás,
  • üzlethelyiségek fenntartása,
  • adók.

A közlemény szerint az élelmiszer-kiskereskedelemben az átlagos árrés mintegy 30 százalék, a drogériák esetében pedig 35 százalék, miközben a tényleges nyereséghányad jellemzően csak 3–4 százalék.

A bizottság úgy véli, hogy a maximált árrés és a kötelező készletszint együttes alkalmazása veszteséget okoz a már piacon működő vállalkozásoknak, miközben elriasztja az új piaci szereplőket a magyarországi belépéstől.

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