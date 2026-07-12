Zaporizzsjai Atomerőmű: ismét megtámadták az ukránok, halálos áldozatok is vannak az erőmű közelében – "Most vasárnap volt az eddigi legvéresebb nap"

Felháborodott, egyben keserű nyilatkozatot tett közzé Alekszej Lihacsov, az oroszországi Roszatom vezérigazgatója az ukrajnai háború egyik, súlyos mai eseménye kapcsán. „Mindössze két nappal a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) küldöttségével tartott kalinyingrádi találkozó után Energodarban (a Zaporizzsjai Atomerőmű közelében) július 12., most vasárnap volt az eddigi legvéresebb nap. Ez nem szófordulat – ez maga a valóság. Ukrán dróntámadásokban négy ember – két férfi két nő halt meg egyetlen napon, négyen megsebesültek, közülük egy ember súlyosan" – közölte.

A Zaporizzsjai Atomerőmű városában, Enerhodarban halálos áldozatai voltak a dróntámadásnak/Fotó: Roszatom

A Roszatom üzemelteti az atomerőművet

Energodar a legnagyobb, de ideiglenesen leállított európai nukleáris létesítmény, a Zaporizzsjai Atomerőmű közelében van. Az erőmű és a város Ukrajnához tartozik, de már orosz ellenőrzés alá került, így az atomerőművet a Roszatom munkatársasi üzemeltetik. Adott politikai helyzetben tehát a város és az atomerőmű környéke is ukrán katonai célponttá vált.

A továbbiakban változatlan formában közöljük Alekszej Lihacsov nyilatkozatát.

„Mindez reggel kezdődött. Átlagos civilek, egy buszmegállóban álltak, volt, aki munkába tartott, mások a vasárnapi teendőiket intézték, beszélgettek. Abban a pillanatban egy ukrán harci drónkezelő valahol a távolban úgy döntött, hogy a verőfényes vasárnap reggelt csoportos cél támadásával kell kezdeni és a kvadrokopterét közvetlenül a buszmegálló teteje alá irányította. A zárt tér felerősítette a pusztító csapás erejét. – Egy nő szörnyethalt–, négyen megsebesültek, egyikük súlyosan.

Délután három óra

Egy Lada Priora a város felé haladt. Két férfi és egy nő ült az autóban, hétköznapi emberek. A kocsiba csapódó drón következtében mindannyian szörnyethaltak. Megdöbbentő a gyilkosságok mindennapossá válása.

A Kalinyingrádban a NAÜ küldöttségével folytatott konzultáció egyik fő eredménye az volt, hogy a nemzetközi közvéleményt az Enerhodarban és a Zaporizzsjai Atomerőműben uralkodó helyzetről az eddigiektől eltérően tájékoztatják. Önmagában a tény, hogy a nemzetközi közvélemény tájékoztatása volt e tárgyalásokon az egyik kulcskérdés, jól tükrözi azt az álláspontunkat, hogy a nyilvános megszólalásokat tekintve úgy tűnik, mintha csak az orosz félnek, beleértve

a Roszatomot,

az orosz külügyminisztériumot,

a védelmi minisztériumot,

a nemzeti gárdát

valamint a nukleáris hatóságot, a Rosztyehnadzort

lenne fontos ami az Enerhodarban élő emberekkel és a Zaporizzsjai Atomerőmű alkalmazottjaival történik, illetve végső soron mintha csak az orosz félnek lenne fontos magának az erőműnek a biztonsága.

A nemzetközi szervezetek és az európai vezetők legjobb esetben is az „európai politikai korrektség” mögé bújnak, vagy egyszerűen nem vesznek tudomást arról, ami történik.

Nos, az történik, hogy egy harci drón vasárnap reggel berepül egy buszmegállóba, egy másik pedig egy civil jármű utasaival végez. Április 27. a helyzet eszkalációjának kezdete óta tizenegy civil halt meg a városban és több tucat ember sebesült meg a dróntámadások következtében.