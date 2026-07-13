Jelentős változások jöhetnek a magyar közúti közlekedésben: az autópályákon bevezethető átlagsebesség-mérés, a visszaeső gyorshajtók pedig a jelenleginél jóval szigorúbb büntetésekre számíthatnak. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium hamarosan társadalmi egyeztetésre bocsáthatja a lehetséges intézkedéseket.

Kiszivárgott: totálisan megváltozhat a sebességmérés a magyar autópályákon, erre készülhet Vitézy Dávid – így kapnák el a gyorshajtókat / Fotó: Barat Roland

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a héten a Parlamentben arról beszélt, hogy a kormány célja a súlyos közlekedési balesetek számának csökkentése, ennek érdekében pedig új javaslatok kidolgozásán dolgoznak. Az RTL információi szerint az egyik vizsgált lehetőség az átlagsebesség-mérés bevezetése lehet a magyar autópályákon.

A rendszer lényege, hogy nem egyetlen traffipax-pillanatfelvétel alapján állapítja meg a szabályszegést, hanem azt méri, mennyi idő alatt tesz meg egy jármű egy előre meghatározott útszakaszt.

Az indulási és érkezési időpont alapján kiszámítható az autó átlagsebessége, így azok a sofőrök sem kerülhetnék el a bírságot, akik csak a sebességmérő kamerák előtt lassítanak le. A minisztériumban azt a lehetőséget is mérlegelik, hogy a többször gyorshajtáson ért autósok a jelenleginél súlyosabb szankciókra számítsanak.

Külföldön már működik a szigorúbb rendszer

Ausztriában néhány éve már bevezették, hogy extrém gyorshajtás esetén a hatóságok nemcsak megbírságolhatják a sofőrt, hanem akár lefoglalhatják vagy el is kobozhatják a járművét. A gyorshajtók szigorúbb büntetése a miniszterelnök egyik közelmúltbeli online kérdezz-felelek eseményén is szóba került. Magyar Péter arra a felvetésre, hogy a drogos vagy egymással versenyző sofőrök súlyosabb büntetést kaphatnának-e, röviden úgy válaszolt: „de”.

Amennyiben a társadalmi egyeztetés során támogatást kapnak az elképzelések, a jövőben jelentősen átalakulhat a gyorshajtások ellenőrzésének és szankcionálásának rendszere Magyarországon.

Már tavasszal jelezte Vitézy, hogy osztrák mintára szigorítana

A most felmerült javaslatok nem előzmény nélküliek: Vitézy Dávid már májusban, parlamenti szakbizottsági meghallgatásán is egyértelművé tette, hogy átalakítaná a gyorshajtás szankcionálását Magyarországon. Akkor arról beszélt, hogy az osztrák szabályozást tekinti mintának, ahol az extrém gyorshajtás már nem pusztán szabálysértésnek számíthat, hanem akár az autó elkobzását vagy büntetőjogi következményeket is maga után vonhatja. A miniszter szerint ezek az intézkedések érezhetően visszaszorították az utcai versenyzést és a kirívó gyorshajtásokat Ausztriában.