Azbesztbotrány: Magyar Péter sürgősen találkozni akar az osztrák kancellárral – "Ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni"

A csütörtöki – a miniszterelnök részvételével zajló – kormányinfón elhangzottak szerint szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban a szombathelyi Oladi Platón az azbesztszennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást.

Az azbesztszennyezés kapcsán Magyar Péter a bányát üzemeltető vállalkozó és az osztrák állam felelősségét firtatta. / Fotó: Reyhan Reynardot / Shutterstock

Megelőlegzi az állam az azbesztszennyezés kármentesítési költségeit

Szondi Vanda kormányszóvivő ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter e hétre ígérte a bejelentést az azbesztszennyezési ügy kapcsán. A kormányfő második hivatalos külföldi útja Lengyelország után Ausztriába vezetett, ahol az érintett bányák is vannak. Akkor miniszterelnök azt ígérte, a kormány segíteni fogja a szennyezett településeket, ugyanakkor a szennyező fizet elvét akarják érvényesíteni.

A mai kormányszóvivői tájékoztatón ezzel összefüggésben kiderült, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit, ugyanakkor álláspontjuk szerint a felelősség több szereplőt terhel.

A vállalkozó is érintett lehet, ha tisztában volt azzal, hogy milyen súlyosan szennyező a kövezet, amit letesz, valamint az osztrák bánya és szövetségi köztársaság érintettsége is felmerülhet

– közölte Magyar Péter kormányfő, majd bejelentette, hogy a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb sürgős kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral.

A miniszterelnök egyúttal kifejtette, hogy a korábban létrehozott magyar-osztrák közös munkacsoport csődöt mondott és kudarcot vallott, nem tudott érdemi előrelépést elérni, ezért szavai szerint: ezt már nem lehet szőnyeg alá spöröni.

Sorra mutatják ki az azbesztszennyezést a nyugat-magyarországi városokban

Először az év elején derült ki, hogy a Szombathely Olad elenevezésű városrészében mintegy 35 utcában mutatták ki az azbeszt jelenlétét, emiatt a város egészségyügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Nemény András polgármester azt mondta, az érintett kőzetanyagot osztrák bányákból szállították a helyszínre.