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miniszter
körvasút
Balaton
Navracsics Tibor
Vitézy Dávid

Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak, azonnal érkezett a kemény válasz

Navracsics Tibor bírálta Vitézy Dávidot, amiért a balatoni körvasút kimaradt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből. A miniszter visszavágott: szerinte jobban kellett volna figyelni a terv bemutatóján.
Szirmák Erik
2026.07.23., 10:21

A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter élesen bírálta Vitézy Dávidot, amiért a balatoni körvasút megvalósítására vonatkozó elképzelések kimaradtak a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből.

241111_videkkonferencia_037_VZ Balatoni körvasút
Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ambiciózus vasútfejlesztési tervet mutatott be szerdán Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. 

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint mintegy 3550 milliárd forintot fordítanának új állomásokra, vasúti pályákra és szerelvényekre.

A Világgazdaság írta meg elsőként, hogy bár a vasútfejlesztési programban több, a balatoni régiót érintő beruházás is helyet kapott, a balatoni körvasút megvalósításával a következő tíz évben nem számolnak, és a projekt finanszírozására sem jelöltek meg forrást.

Navracsics Tibor szerint Vitézy Dávid korábban még támogatta a körvasút megépítését és a Balatonfüred–Tapolca vasútvonal korszerűsítését, miniszterként azonban már egyik beruházást sem karolta fel. 

Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét

 – írta csütörtökön Facebook-bejegyzésében Navracsics Tibor. 

Posztjában azt írta, hogy Vitézy Dávid fideszes államtitkárként még lelkesen támogatta a balatoni körvasút ötletét, valamint a Balatonfüred és Tapolca közötti vasútvonal korszerűsítését.

Navracsics azt írta, hogy Vitézy már egyik beruházás megvalósítását sem támogatja, pedig azok előkészítése korábban megkezdődött. Úgy fogalmazott, a fejlesztések nélkülözhetetlenek lennének a balatoni térség élhetőségének javításához.

A volt miniszter, aki korábban a térség egyéni országgyűlési képviselője is volt, hangsúlyozta: ahhoz, hogy a Balaton térsége valóban egységes régióként működhessen, megfelelő közlekedési kapcsolatot kell teremteni az északi és a déli part, valamint a keleti és a nyugati medence között.

Ebben kulcsszerepet tölthetne be a balatoni körvasút.

Navracsics Tibor végül a Tisza Párt országgyűlési képviselőit szólította meg: „Hajrá, tiszás országgyűlési képviselők, lehet lobbizni!”

A bejegyzésre reagálva Vitézy Dávid azt írta, hogy a Balaton szempontjából a körvasútnál jóval fontosabb beruházás 

a Székesfehérvár és a tó közötti, mindkét partot kiszolgáló, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas fővonal megépítése, 

amelynek tervezését már bejelentették.

„Ez mindkét parton jelentősen gyorsítja az eljutási időket és csökkenti a késéseket. Azáltal, hogy Lepsény és Balatonakarattya között új leágazás is épülne, a déli és az északi part között is sokkal egyszerűbb lenne a vasúti eljutás”– írta a közlekedési és beruházási miniszter.

A politikus hozzátette: „Navracsics úr, érdemes lett volna figyelni a bemutatón, mielőtt alaptalanul támad.”

Balatoni körvasút: már 2030-ban elindulhatott volna az építkezés

Az elmúlt tíz évben több, a Balaton körüli vasútfejlesztést is érintő kormányhatározat született, azonban Magyarország több fejlesztési projekthez nem férhetett hozzá az EU-s források részleges visszatartása miatt. Így a balatoni körvasút finanszírozása is bizonytalanná vált.

Az év elején a Lázár János-féle építési és közlekedési minisztérium a Világgazdasággal még azt közölte, hogy a projekt előkészítése fontos szakaszhoz érkezett.

  1. Az eredeti ütemezés szerint 2026-ban írhatták volna ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződéseket is aláírhatták volna.  
  2. A részletes tervezés és az engedélyezés 2027 és 2029 között zajlott volna, míg a kiviteli tervek elkészítése várhatóan két és fél-három évet vett volna igénybe. 
  3. A szükséges források rendelkezésre állása esetén a kivitelezés 2030-ban kezdődhetett volna meg.

A lapunknak azt is elárulták, hogy a beruházás részeként villamosítanák a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonalat, összesen 77 kilométeren megszüntetnék a sebességkorlátozásokat, Lepsény és Balatonakarattya között pedig kilenc kilométer hosszú villamosított pályaszakaszt építenének. 

A projekt előkészítésére hazai forrásból összesen 7,5 milliárd forintot különítettek el.

A jelenlegi tervek újabb jelentős forrásokat biztosítanának a réigóra: a Balatonra vezető vasútvonalak a jövőben nem közvetlenül Székesfehérvár után, hanem Lepsénynél ágaznának ketté. A 2,6 milliárd forintos fejlesztés gyorsabb eljutást tenne lehetővé a tó északi és déli partjára egyaránt.

Emellett 20 milliárd forintból továbbfejlesztenék a székesfehérvári intermodális vasúti csomópontot. Az észak-balatoni állomások és megállóhelyek korszerűsítésére 14,5 milliárd, míg a déli part létesítményeinek felújítására 7,5 milliárd forintot fordítanának.

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Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak, azonnal érkezett a kemény válasz

Navracsics Tibor bírálta Vitézy Dávidot, amiért a balatoni körvasút kimaradt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből. A miniszter visszavágott: szerinte jobban kellett volna figyelni a terv bemutatóján.
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A kormány vasútfejlesztési programja 22 milliárd forintot irányoz elő a balatoni állomások korszerűsítésére. A régóta tervezett balatoni körvasút ugyanakkor kimaradt a következő tíz év beruházásai közül, és finanszírozási forrást sem rendeltek hozzá.
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