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fejlesztés
balatoni körvasút
program

Balatoni körvasút: már 2030-ban elindulhatott volna az építkezés, most valamiért tíz évre lekerült a napirendről – Vitézy Dávid erről nem beszélt

A kormány vasútfejlesztési programja 22 milliárd forintot irányoz elő a balatoni állomások korszerűsítésére. A régóta tervezett balatoni körvasút ugyanakkor kimaradt a következő tíz év beruházásai közül, és finanszírozási forrást sem rendeltek hozzá.
Szirmák Erik
2026.07.22., 15:46

Ambiciózus vasútfejlesztési tervet mutatott be szerdán Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 10 év alatt, jelentős európai uniós források bevonásával valósulhat meg, ám van olyan fejlesztés, aminek a sorsa hosszú időre megpecsételődött.

balatoni körvasút vonat Balaton
Fotó: MÁV csoport / Facebook

Balatoni körvasút: már 2030-ban elindulhatott volna az építkezés, most valamiért tíz évre lekerült a napirendről Vitézy Dávid erről nem beszélt

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint mintegy 3500 milliárd forintot fordítanának új állomásokra, vasúti pályákra és szerelvényekre. Az egész országot lefedő programban több, a balatoni régiót érintő beruházás is szerepel, 

a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósításáról azonban nem esett szó.

Vitézy Dávid korábban a szakbizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a vasútfejlesztések felgyorsítása lesz.  

A balatoni körvasút fejlesztésével kapcsolatban Vitézy azt mondta, hogy nem feltétlenül a teljes hálózat villamosítása jelenti a legjobb megoldást, a térségben célszerűbb lehet akkumulátoros vonatokat közlekedtetni.  A felsővezeték kiépítése szerinte elsősorban a jelentős teherforgalmat lebonyolító vonalakon gazdaságos. 

A körvasút projektről pedig úgy fogalmazott, hogy a folytatásáról az eddig elkészült dokumentumok áttekintése után döntenek.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv ugyanakkor nem tért ki a balatoni körvasút megvalósítására, noha a korábbi Lázár János-féle építési és közlekedési minisztérium a Világgazdasággal azt közölte, hogy a projekt előkészítése fontos szakaszhoz érkezett.

  1. Az eredeti ütemezés szerint 2026-ban írhatták volna ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződéseket is aláírhatták volna.  
  2. A részletes tervezés és az engedélyezés 2027 és 2029 között zajlott volna, míg a kiviteli tervek elkészítése várhatóan két és fél-három évet vett volna igénybe. 
  3. A szükséges források rendelkezésre állása esetén a kivitelezés 2030-ban kezdődhetett volna meg.

Lapunkkal azt is közölték, hogy a beruházás részeként villamosítanák a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonalat, összesen 77 kilométeren megszüntetnék a sebességkorlátozásokat, Lepsény és Balatonakarattya között pedig kilenc kilométer hosszú villamosított pályaszakaszt építenének. A projekt előkészítésére hazai forrásból összesen 7,5 milliárd forintot különítettek el.

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter már korábban arra figyelmeztetett, hogy folyamatosan szűkülnek az IKOP Plusz program Magyarország számára elérhető forrásai. Mivel a balatoni körvasút fejlesztése részben európai uniós támogatásokra támaszkodna, a finanszírozás bizonytalansága már akkor kérdésessé tette a beruházás ütemezését.

A friss bejelentések alapján azonban nem csupán csúszásról lehet szó: 

a következő tíz év fejlesztési terveiben sem számolnak a balatoni körvasút megvalósításával, és a projekthez egyetlen finanszírozási forrást sem jelöltek meg.

Milliárdokból újulhatnak meg a balatoni vasútállomások, egy település azonban nemet mondott

A bemutatott tervben szerepelnek az észak-balatoni vasútállomások és megállóhelyek korszerűsítése, amelyet már korábban az Orbán-kormány is meghirdetett

Balatonakarattya végül kikerült a korszerűsítendő állomások köréből, miután sem a helyi civil szervezetek, sem az önkormányzat nem támogatta a régi épület helyére tervezett modern állomás megépítését. A település inkább saját kezébe vette a MÁV által elhanyagolt állomási környezet rendbetételét.

A fejlesztés így 

  • Polgárdi, 
  • Füle, 
  • Balatonfőkajár felső, 
  • Csittényhegy, 
  • Balatonkenese, 
  • Balatonfűzfő, 
  • Balatonalmádi, 
  • Alsóörs, 
  • Csopak, 
  • Balatonarács, 
  • Balatonfüred 
  • és Aszófő 

állomását, illetve megállóhelyét érintené.

A sajtótájékoztatón Aszófő állomásának látványtervét is ismertették. A beruházásra az IKOP Plusz programból 14,5 milliárd forintot fordítanának, a munkálatok pedig 2030-ig fejeződhetnének be.

A terv része a dél-balatoni vasútállomások és megállóhelyek rekonstrukciója is. Ennek keretében korszerűsítenék és teljeskörűen akadálymentesítenék a létesítményeket, valamint magasabb színvonalú utaskörnyezetet alakítanának ki.

A program

  •  Zamárdi, 
  • Balatonföldvár, 
  • Balatonszárszó, 
  • Balatonszemes, 
  • Balatonlelle, 
  • Balatonboglár 
  • és Bélatelep 

állomását, illetve megállóhelyét érintené.

A tájékoztatón Balatonlelle megállóhelyének látványtervét is bemutatták. A fejlesztésre 7,5 milliárd forintot különítenének el az IKOP Plusz forrásaiból, a munkálatok pedig szintén 2030-ig fejeződhetnének be. 

Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy a Balaton menti vasútállomások felújítása körül korábban voltak viták, a rekonstrukció és az akadálymentesítés azonban már nem várathat tovább magára. A két balatoni állomásfejlesztési program együttes kerete 22 milliárd forint.

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