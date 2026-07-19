Deviza
EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29% EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aszály
dunai teherhajózás
Horvátország
klímaváltozás
második világháború

Bombák bukkannak elő a Dunából, Kiskőszegnél rekord alacsony: közben Busteniben autókat visz az árvíz – videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványos képeken mutatja a horvát lap, hogy néz ki a rekord alacsony vízszintre apadt folyó. Bombák bukkannak elő és egyéb tárgyak, amelyek a második világháború pusztító csatája során kerültek oda. Közben a romániai Busteniben autókat sodor el az árvíz egy vérfagyasztó videón.
Pető Sándor
2026.07.19, 19:17

A Duna Kiskőszegnél elérte a valaha mért legalacsonyabb vízállást azóta, hogy ezen a mérőállomáson nyilvántartják a vízszinteket – jelenti vasárnap a horvát index.hr. A romániai Busteniben ugyanakkor néhányszáz kilométerre keletebbre autókat ragadott el a villámárvíz és embereket kellett kimenteni. Magyarország nyugati határvidékeire viharok érkeztek, útjukat útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek kísérik.

Bombák bukkannak elő, rekord alacsonyra apadt a Duna – a képen még normális volt a vízszint, az index.hr fotóti már mást mutatnak
Bombák bukkannak elő, rekord alacsonyra apadt a Duna – a képen még normális volt a vízszint, az index.hr fotóti már mást mutatnak Fotó: AFP

A Dunán már néhány nappal ezelőtt rekordalacsony, mínusz 101 centiméteres vízállást mértek Kiskőszegnél és azóta a vízszint tovább csökkent. A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat vasárnap reggel közzétett hidrológiai jelentése szerint Batinánál már mínusz 108 centiméter volt a vízállás.

A mínusz nem tengerszint alatti vízszintet jelent: avízállást az úgynevezett vízmérce nullpontjához, vagyis egy előre meghatározott viszonyítási magassághoz képest mérik, és amikor a vízszint e magasság alá süllyed, a vízállást negatív számmal fejezik ki.

A most mér rekord 24 centiméterrel alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi történelmi minimumnál, amikor mínusz 84 centiméteres vízállást jegyeztek fel.

Bombák bukkantak elő, és még egyéb is előkerülhet

A Kiskőszeg közelében készült fényképek jól mutatják a vízszint csökkenése mértékét – illusztrálja a horvát portál. A folyómeder nagy területei teljesen kiszáradtak, homokpadok bukkantak elő, és egyes helyeken a csónakok szinte szárazra kerültek.

Az alacsony vízállás megnehezíti a hajózást: a kisebb merülés érdekében csökkenteni kell a rakomány súlyát. Problémák adódhatnak az öntözőrendszerek vízellátásában is, miközben a kisebb vízhozam és a sekély víz felmelegedése kedvezőtlenül hathat a halállományra és a folyó ökoszisztémájára. 

Eközben az apadás olyan tárgyakat is felszínre hoz, amelyeket évtizedeken át eltakart a víz és a folyami üledék. Két napja történt: Kiskőszegnél két, a második világháborúból visszamaradt légibombát is találtak, amelyeket elszállítottak, illetve a helyszínen megsemmisítettek. (Fotók az index.hr másik cikkében láthatók.)

Kiksőzeg és környéke a második világháború idején az akkori Jugoszlávia egyik legnagyobb csatájának helyszíne volt 1944 novemberében: szovjet és jugoszláv erők harcoltak német és magyar egységek ellen a Dunán való átkelésért – emlékeztet a lap.  A folyó mentén ma is időről időre találnak hátramaradt fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat, különösen akkor, amikor a víz visszahúzódik.

Párszáz kilométerre innen felhőszakadás és villámárvíz

Mindeközben 760 kilométerre keleti irányban egy felhőszakadás után heves villámárvíz sújtotta Bușteni városát – jelenti a román Adevarul.

 A hegyoldalakról lezúduló, sárral és kövekkel keveredett víz elérte az üdülővárost, és több utcát elöntött. A heves áradás több autót is elsodort, a tűzoltók 12 embert mentettek ki. Az árvíz elsodort egy gyalogosan közlekedő nőt is, aki megsérült. A tűzoltók kimentették, és orvosi ellátásban részesült.

Ami Magyarországot illeti: Az MTi jelentése szerint az ország nyugati feléről több bejelentést is kaptak a katasztrófavédők a vasárnap délután megérkező viharok miatt - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu