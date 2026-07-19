Bombák bukkannak elő a Dunából, Kiskőszegnél rekord alacsony: közben Busteniben autókat visz az árvíz – videó

A Duna Kiskőszegnél elérte a valaha mért legalacsonyabb vízállást azóta, hogy ezen a mérőállomáson nyilvántartják a vízszinteket – jelenti vasárnap a horvát index.hr. A romániai Busteniben ugyanakkor néhányszáz kilométerre keletebbre autókat ragadott el a villámárvíz és embereket kellett kimenteni. Magyarország nyugati határvidékeire viharok érkeztek, útjukat útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek kísérik.

Bombák bukkannak elő, rekord alacsonyra apadt a Duna – a képen még normális volt a vízszint, az index.hr fotóti már mást mutatnak Fotó: AFP

A Dunán már néhány nappal ezelőtt rekordalacsony, mínusz 101 centiméteres vízállást mértek Kiskőszegnél és azóta a vízszint tovább csökkent. A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat vasárnap reggel közzétett hidrológiai jelentése szerint Batinánál már mínusz 108 centiméter volt a vízállás.

A mínusz nem tengerszint alatti vízszintet jelent: avízállást az úgynevezett vízmérce nullpontjához, vagyis egy előre meghatározott viszonyítási magassághoz képest mérik, és amikor a vízszint e magasság alá süllyed, a vízállást negatív számmal fejezik ki.

A most mér rekord 24 centiméterrel alacsonyabb a 2022-ben mért korábbi történelmi minimumnál, amikor mínusz 84 centiméteres vízállást jegyeztek fel.

Bombák bukkantak elő, és még egyéb is előkerülhet

A Kiskőszeg közelében készült fényképek jól mutatják a vízszint csökkenése mértékét – illusztrálja a horvát portál. A folyómeder nagy területei teljesen kiszáradtak, homokpadok bukkantak elő, és egyes helyeken a csónakok szinte szárazra kerültek.

Az alacsony vízállás megnehezíti a hajózást: a kisebb merülés érdekében csökkenteni kell a rakomány súlyát. Problémák adódhatnak az öntözőrendszerek vízellátásában is, miközben a kisebb vízhozam és a sekély víz felmelegedése kedvezőtlenül hathat a halállományra és a folyó ökoszisztémájára.

Eközben az apadás olyan tárgyakat is felszínre hoz, amelyeket évtizedeken át eltakart a víz és a folyami üledék. Két napja történt: Kiskőszegnél két, a második világháborúból visszamaradt légibombát is találtak, amelyeket elszállítottak, illetve a helyszínen megsemmisítettek. (Fotók az index.hr másik cikkében láthatók.)