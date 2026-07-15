Elszabadult a pokol Budapesten – Tóth József nekiment Karácsonynak, Vitézy visszatüzelt

Nyílt levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez, valamint Baricska Norbert Tamás budapesti rendőrfőkapitányhoz Tóth József, a XIII. kerület polgármestere.

Tóth József szerint Rákosrendező területén újabb Hős utca lett / Fotó: XIII. Kerületi Közterület-felügyelet / Facebook

A politikus a Facebook bejegyzésében szerint

a Rákosrendező területén, a Tatai utcai egykori MÁV-lakások környékén olyan közbiztonsági és köztisztasági problémák alakultak ki, amelyek az ott élők mindennapjait veszélyeztetik.

Tóth József azt írta, hogy a XIII. kerület korábban is együttműködött a fővárossal és az állammal, amikor ezt a kerület érdekei indokolták, most azonban úgy látja, hogy a felajánlott segítséggel nem éltek, hanem visszaéltek.

A polgármester szerint az egykor MÁV-dolgozók által lakott épületekben ma

illegális lakásfoglalók élnek,

a környéken pedig droghasználat,

prostitúció, lopások,

erőszakos cselekmények és más bűncselekmények nehezítik a helyiek életét.

Úgy fogalmazott:

egy év alatt egy korábban nyugodt városrészből „újabb Hős utcát” hoztak létre, ami szerinte elfogadhatatlan.

Tóth József élesen bírálta Karácsonyt, Vitézy pedig kijelentette: most már a fővároson a sor

A főpolgármesternek címzett részben Tóth József emlékeztetett arra, hogy Karácsony Gergely a 2024-es önkormányzati választáson szoros különbséggel nyerte el a tisztséget, és hozzátette, hogy a XIII. kerületben kapta az egyik legerősebb támogatást.

A politikus szerint a jelenlegi helyzet alapján a főpolgármester nem szolgálja meg az ott élők bizalmát.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek azt írta, hogy az általa hangoztatott, a hatalmi gőgtől mentes állami működés elve nem tükröződik a Rákosrendezőn kialakult állapotokban, ahol szerinte az állampolgárok érdekei háttérbe szorultak.

A budapesti rendőrfőkapitánytól pedig azt várja, hogy hatékony rendőri intézkedésekkel biztosítsák: a környéken élők félelem nélkül közlekedhessenek.

A XIII. kerületi polgármester szerint miközben a felek továbbra is a Rákosrendező fejlesztéséhez kapcsolódó projektcég tulajdonosi arányairól vitatkoznak, addig egy korábban békés lakóövezet élhetetlenné vált.