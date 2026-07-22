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razzia
Szeged
hatósági vizsgálat
BYD

Kínáig jutott a hír: razzia történt a szegedi BYD-gyárnál, kiszálltak az építkezésre a magyar hatóságok – az összes kínai cégnél következménye lehet

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Magyar hatósági ellenőrök jelentek meg a BYD épülő szegedi autógyáránál, ahol a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási dokumentumait és szerződéseit vizsgálták. A szegedi BYD-gyár ellenőrzése egy nappal azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök átfogó vizsgálatot jelentett be a beruházáshoz kapcsolódó korábbi állami döntésekről.
VG
2026.07.22, 19:01
Frissítve: 2026.07.22, 19:13

Magyar hatósági ellenőrök jelentek meg kedden a szegedi BYD-gyárnál, ahol elsősorban az építkezésen dolgozók iratait vizsgálták – értesült a South China Morning Post. Az ellenőrzés egy nappal azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket.

Kínáig jutott a hír: razzia történt a szegedi BYD-gyárnál, kiszálltak az építkezésre a magyar hatóságok – az összes kínai cégnél következménye lehet
Kínáig jutott a hír: razzia történt a szegedi BYD-gyárnál, kiszálltak az építkezésre a magyar hatóságok – az összes kínai cégnél következménye lehet / Fotó: CFOTO via AFP

A lap forrása szerint a hatóságok a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási kártyáit, munkaszerződéseit és más jogi dokumentumait ellenőrizték. Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy a helyszíni vizsgálat közvetlenül része volt-e a kormány által bejelentett szélesebb körű eljárásnak.

A Világgazdaság cikkünk megjelenésekor írásban érdeklődött a BYD-nál az eset kapcsán. Amint érkezik reakció, arról beszámolunk.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kapcsolódó valamennyi döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett. A kormányfő közlése szerint az ellenőrzés kiterjedhet 

  • az állami támogatásokra, 
  • az adókedvezményekre, 
  • a gyorsított engedélyezési eljárásokra, 
  • a környezetvédelmi könnyítésekre és azokra a közpénzből finanszírozott fejlesztésekre is, amelyek a beruházást segítették.

A vizsgálat közvetlen előzménye, hogy Szijjártó Péter a múlt héten bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását.

A kinevezés összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, miután korábbi miniszterként Szijjártó maga is részt vett a kínai vállalat magyarországi terjeszkedését megalapozó tárgyalásokban. A szegedi gyár építését 2023 decemberében jelentette be, később pedig stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a BYD vezetésével a vállalat európai központjának budapesti létrehozásáról.

Nem állhat meg a vizsgálat a szegedi gyárnál

A BYD-beruházás átvilágítása egy szélesebb kormányzati irányváltás része lehet. A májusban hivatalba lépett új kabinet vizsgálni kezdte az előző kormány idején Magyarországra érkezett kínai beruházásokat, különös tekintettel a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok betartására.

Ez azt jelenti, hogy a szegedi helyszíni ellenőrzés következményei nem feltétlenül korlátozódnak a BYD-ra. Amennyiben a kormány egységes elvek alapján tekinti át a korábbi kínai beruházásokat, 

más kínai vállalatoknál is ellenőrizhetik a munkavállalók jogi helyzetét, az engedélyezési eljárásokat, az állami támogatásokat és a környezetvédelmi vállalásokat.

A vizsgálatok különösen azokat a beruházásokat érinthetik érzékenyen, amelyek gyorsított hatósági eljárásban, jelentős állami támogatással vagy nagyszámú külföldi munkavállaló bevonásával valósultak meg.

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