Kiderült, mi lesz a családi pótlékkal: nem ezt várták a családok
A választási kampányban tett ígéretekkel szemben egyelőre nem emeli meg a családi pótlékot a Magyar Péter vezette kormány.
A Magyar Nemzet cikke szerint a miniszterelnök legutóbbi tájékoztatásán arról beszélt, hogy a családi pótlék megduplázása továbbra is a vállalások között szerepel, de annak megvalósítása nem azonnal várható.
A családi pótlék összege 2008 óta változatlan.
- Jelenleg egy gyermek után havi 12 200 forint,
- két gyermek esetén gyermekenként 13 300 forint,
- három vagy több gyermek után pedig gyermekenként 16 ezer forint jár.
Ezzel szemben az elmúlt években
- a családi adókedvezmény összege jelentősen emelkedett. Jelenleg egy gyermek után havi 20 ezer forint,
- két gyermek után gyermekenként 40 ezer forint,
- három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 ezer forint adókedvezmény vehető igénybe, amely a személyi jövedelemadóból vagy járulékból érvényesíthető.
Helyette iskolakezdési támogatást jelentettek be
A családi pótlék azonnali megduplázása helyett a kormány augusztusban célzott iskolakezdési támogatást vezet be.
A jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.
A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
- egyszülős családok,
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,
- sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.
Magyar Péter korábban úgy fogalmazott, hogy a családi pótlék megduplázása továbbra is cél,
ugyanakkor ennek költségvetési hatása jelentős. Tájékoztatása szerint az intézkedés mintegy 300 milliárd forintos többletkiadást jelentene,
ezért a kampányban tett vállalások megvalósítása fokozatosan történhet meg.