Ezért mehetett igazából Amerikába Orbán Viktor, sokkal többről van szó, mint a foci-vb: nagy dobásra készülnek Trumpék

Az amerikai külügyminisztérium legfeljebb 3 millió dolláros támogatást kínál olyan európai civil szervezeteknek, oktatási intézményeknek és profitorientált szervezeteknek, amelyek a szólásszabadság, a nemzeti szuverenitás és a nyugati civilizációs örökség védelmét célzó programokat dolgoznak ki. A kezdeményezés Donald Trump második elnöki ciklusának egyik első olyan konkrét intézkedése, amely az európai politikával kapcsolatos elképzeléseket pénzügyileg is támogatja – írja a Financial Times.

Orbán Viktor volt kormányfő és Donald Trump amerikai elnök. / Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Donald Trump a közös civilizációs örökségre építve erősítené Amerika és Európa kapcsolatát

A pályázati felhívás szerint a támogatások összege 1 és 3 millió dollár között lehet. Az amerikai külügyminisztérium összesen közel 5 millió dollárt különített el a programra, amelyből várhatóan két vagy három pályázó részesülhet.

A kiírás olyan projekteket keres, amelyek

a nemzeti szuverenitás,

a migráció,

a cenzúra és

az úgynevezett „lawfare”,

vagyis a politikai célú jogi eszközök alkalmazásának kérdéseivel foglalkoznak. A dokumentum szerint ezek a kezdeményezések a közös politikai filozófiára, a jogállamiságra és a nyugati civilizáció közös örökségére épülhetnek, miközben erősítik az Egyesült Államok és Európa közötti civilizációs kapcsolatokat.

A pályázati felhívás indoklása élesen bírálja az európai szabályozási gyakorlatot.

Az amerikai külügyminisztérium álláspontja szerint egyes nemzetek feletti intézmények és kormányok túl tág gyűlöletbeszéd-szabályozással, valamint az online tartalmak ellenőrzésével korlátozzák a véleménynyilvánítás szabadságát és a demokratikus részvételt.

A washingtoni vezetés szerint ezek az intézkedések a nemzeti szuverenitás érvényesülését is gyengítik. A Financial Times korábban arról számolt be, hogy az amerikai külügyminisztérium már dolgozott egy külföldi segélyprogram forrásainak átalakításán, hogy azokból az Egyesült Államok politikai irányvonalához közel álló európai kutatóintézeteket és civil szervezeteket támogathasson.

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A Trump-kormányzat az elmúlt időszakban több európai jobboldali politikust is nyíltan támogatott. Közéjük tartozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint a német Alternatíva Németországnak (AfD) több politikusa.