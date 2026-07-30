Most dől el, hogy Amerika megbünteti-e Magyarországot, egyedül Trump kezében vagyunk: Orbán Viktornak egyszer már sikerült, Magyar Péter következik
Átfogó szankciókat vezethet be az Egyesült Államok az orosz olaj és földgáz vásárlóival szemben, miután az amerikai szenátus elsöprő többséggel támogatta az erről szóló törvényjavaslat előmozdítását.
A cél, hogy fokozzák a Vlagyimir Putyinra nehezedő gazdasági nyomást, és rákényszerítsék Oroszországot az ukrajnai háború lezárására – írta a Financial Times.
A szenátus 86 igen és 12 nem szavazattal léptette tovább a javaslatot, amely elsődleges és másodlagos szankciókat helyez kilátásba Oroszországgal, valamint az ország energiahordozóit vásárló magánszemélyekkel és vállalkozásokkal szemben.
A tervezett intézkedések orosz tisztségviselőket, oligarchákat és családtagjaikat, továbbá bankokat és más pénzügyi intézményeket is érintenének. A jogszabály Donald Trump amerikai elnököt arra is felhatalmazná, hogy
vámokat vessen ki az orosz olajat és földgázt importáló országokból érkező termékekre.
A keddi voksolás egyelőre csak eljárási lépés volt. A javaslatot várhatóan napokon belül véglegesen elfogadja a szenátus, majd a képviselőház elé kerülhet, ahol ugyancsak jelentős kétpárti támogatásra számíthat. Ezt követően Trump aláírásával válhat törvénnyé.
A szavazás előtt Volodimir Zelenszkij ukrán és Alexander Stubb finn elnök zárt ajtók mögött fordult a szenátorokhoz, arra kérve őket, hogy támogassák a csomagot. Az esemény újabb jele lehet annak, hogy a Trump-kormányzat álláspontja az elmúlt hónapokban kedvezőbbé vált Ukrajnával szemben.
Zelenszkij a közelmúltban arról beszélt, hogy Trump szívesen kapcsolódik sikeres kezdeményezésekhez. Az amerikai elnök állítólag elismerően nyilatkozott Ukrajna orosz energetikai infrastruktúra ellen végrehajtott nagy hatótávolságú dróntámadásairól, amelyek jelentős károkat okoztak az orosz gazdaságnak és katonai logisztikának.
A csomag a hónap elején, 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham republikánus szenátorról kapta a nevét.
Graham hosszú ideje Ukrajna egyik leghatározottabb washingtoni támogatója volt, és több mint egy éven keresztül igyekezett megszerezni Trump támogatását az orosz energiavásárlókat célzó intézkedésekhez. Nem sokkal halála előtt jelentette be, hogy a törvényhozók megállapodtak a Fehér Házzal a javaslat előmozdításáról.
A Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 Iránnal szemben is további korlátozásokat vezetne be. Ezek az iráni energia- és fegyveripar finanszírozásának visszaszorítását szolgálnák.
Elemzők ugyanakkor kétségbe vonják, hogy a szankciók a gyakorlatban mennyire lesznek szigorúak. A törvényjavaslat legutóbbi változata ugyanis széles mérlegelési jogkört biztosít Trumpnak: a vámok és másodlagos szankciók alkalmazása nem lenne kötelező, bevezetésükről az elnök dönthetne.
Orbán Viktor korábbi washingtoni látogatásán az amerikai elnökkel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatokról és a geopolitikai együttműködésről.
A találkozót követően a miniszterelnök arról számolt be, hogy
Magyarország teljes és időkorlát nélküli mentességet kapott a Török Áramlaton és a Barátság kőolajvezetéken érkező energiahordozókat érintő amerikai szankciók alól,
ami szerinte biztosította a rezsicsökkentés fenntartásának feltételeit.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Washingtonban.
Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnöke a kongresszus mindkét pártjának tagjaival folytatott egyeztetéseit követően azt mondta, hogy tájékoztatta partnereit Magyarország helyzetéről, illetve az energiaforrások diverzifikációja felé tett lépésekről, és megértést tapasztalt részükről. Ugyanakkor azt az elvárást is, hogy
szűnjön meg Magyarország egyoldalú energiafüggősége Oroszországtól.