Gyakran hajszálon múlik az ukrán atomerőmű áramellátása

Az elmúlt hónapban is több esemény, főként dróntámadás érintette az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonságát. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelentései szerint ezek nem jártak radiológiai következményekkel.

A csernobili zóna is a drónok egyik kedvelt célpontja/Fotó: NurPhoto via AFP

Nem pihenhetnek a zaporizzsjai generátorok

Az Országos Atomenergia Hivatal a NAÜ-vel folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai nukleáris létesítmények helyzetét. A Zaporizzsjai Atomerőmű hat leállított blokkjának hűtéséhez külső villamosenergia-ellátásra van szükség, de ezt 2026. március 24. óta egyetlen 330 kilovoltos (kV) tartalék távvezeték biztosítja, mert a 750 kV-os fővezeték korábban megsérült. A tartalék távvezeték az elmúlt hetekben többször is üzemképtelenné vált. Júniusban az erőmű a háború kezdete óta 19. alkalommal maradt teljesen külső betáplálás nélkül. A külső áramellátás visszaállítása idején dízel vészhelyzeti generátorok termeltek áramot a telephelynek.

A NAÜ közvetítésével az orosz és az ukrán fél többször is helyi tűzszünetben állapodott meg, amely alatt

aknamentesítették a területet,

majd helyreállították a 750 kV-os fővezetéket.

A fővezeték visszakapcsolására azonban még vérni kell, mert még tart az erőműtől több mint 100 kilométerre lévő, súlyosan megrongálódott alállomás javítása.

Május végén a Zaporizzsjai Atomerőmű mintegy 12 órára elveszítette telefonos és internetes kapcsolatát a külvilággal. Május 30-án dróntámadás érte a 6. blokk turbinacsarnokát, 2024 áprilisa óta ez volt az első közvetlen találat a telephelyen.

Telibe talált a drón csernobil mellett

Dróncsapás érte a csernobili telephely melletti kiégett üzemanyag-tárolót is. Az épületben jelentős károk keletkeztek, de a sugárzás a normál tartományban maradt. A zónában mintegy 130 hektáron újból fellángoltak az erdőtüzek. A helyi erők kezelték a helyzetet, a sugárzási szintek nem emelkedtek.

Továbbra is folyamatos a katonai aktivitás Ukrajna üzemelő atomerőművei (Hmelnickij, Rivne, Dél-ukrajnai) és a csernobili telephely környezetében. A megfigyelési zónákban rendszeresen észlelnek drónokat.