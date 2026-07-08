Deviza
EUR/HUF359,45 +1,29% USD/HUF315,36 +1,32% GBP/HUF420,17 +1,13% CHF/HUF390,17 +1,4% PLN/HUF83,3 +0,98% RON/HUF68,66 +1,26% CZK/HUF14,8 +0,99% EUR/HUF359,45 +1,29% USD/HUF315,36 +1,32% GBP/HUF420,17 +1,13% CHF/HUF390,17 +1,4% PLN/HUF83,3 +0,98% RON/HUF68,66 +1,26% CZK/HUF14,8 +0,99%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 623,01 -1,46% MTELEKOM2 640 -1,29% MOL3 912 +0,46% OTP44 750 -2,32% RICHTER12 000 -2,33% OPUS372 -0,27% ANY7 250 +0,55% AUTOWALLIS145 +0,34% WABERERS4 940 -1,21% BUMIX9 408,9 +0,23% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 964,42 -1,72% BUX139 623,01 -1,46% MTELEKOM2 640 -1,29% MOL3 912 +0,46% OTP44 750 -2,32% RICHTER12 000 -2,33% OPUS372 -0,27% ANY7 250 +0,55% AUTOWALLIS145 +0,34% WABERERS4 940 -1,21% BUMIX9 408,9 +0,23% CETOP4 713,86 -0,85% CETOP NTR2 964,42 -1,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
zaporizzsjai atomerőmű
drón
vészhelyzeti dízelgenerátor
csernobili atomerőmű
NAÜ

Gyakran hajszálon múlik az ukrán atomerőmű áramellátása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátását biztosító, már csak egyetlen tartalékkábel is többször üzemképtelenné vált júniusban, dízelgenerátorokat kellett bevetni. Az orosz drónok támadása rendszeres az ukrajnai atomerőművek térségében, de sugárzó anyag nem került a környezetbe a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség összefoglalója szerint.
VG
2026.07.08, 09:54

Az elmúlt hónapban is több esemény, főként dróntámadás érintette az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonságát. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelentései szerint ezek nem jártak radiológiai következményekkel.

drón
A csernobili zóna is a drónok egyik kedvelt célpontja/Fotó: NurPhoto via AFP

Nem pihenhetnek a zaporizzsjai generátorok

 Az Országos Atomenergia Hivatal a NAÜ-vel folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai nukleáris létesítmények helyzetét. A Zaporizzsjai Atomerőmű hat leállított blokkjának hűtéséhez külső villamosenergia-ellátásra van szükség, de ezt 2026. március 24. óta egyetlen 330 kilovoltos (kV) tartalék távvezeték biztosítja, mert a 750 kV-os fővezeték korábban megsérült. A tartalék távvezeték az elmúlt hetekben többször is üzemképtelenné vált. Júniusban az erőmű a háború kezdete óta 19. alkalommal maradt teljesen külső betáplálás nélkül. A külső áramellátás visszaállítása idején dízel vészhelyzeti generátorok termeltek áramot a telephelynek.

A NAÜ közvetítésével az orosz és az ukrán fél többször is helyi tűzszünetben állapodott meg, amely alatt

  • aknamentesítették a területet,
  • majd helyreállították a 750 kV-os fővezetéket.

A fővezeték visszakapcsolására azonban még vérni kell, mert még tart az erőműtől több mint 100 kilométerre lévő, súlyosan megrongálódott alállomás javítása.

Május végén a Zaporizzsjai Atomerőmű mintegy 12 órára elveszítette telefonos és internetes kapcsolatát a külvilággal. Május 30-án dróntámadás érte a 6. blokk turbinacsarnokát, 2024 áprilisa óta ez volt az első közvetlen találat a telephelyen.

Telibe talált a drón csernobil mellett

Dróncsapás érte a csernobili telephely melletti kiégett üzemanyag-tárolót is. Az épületben jelentős károk keletkeztek, de a sugárzás a normál tartományban maradt. A zónában mintegy 130 hektáron újból fellángoltak az erdőtüzek. A helyi erők kezelték a helyzetet, a sugárzási szintek nem emelkedtek.

Továbbra is folyamatos a katonai aktivitás Ukrajna üzemelő atomerőművei (Hmelnickij, Rivne, Dél-ukrajnai) és a csernobili telephely környezetében. A megfigyelési zónákban rendszeresen észlelnek drónokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.