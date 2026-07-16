Életveszélyes trend ellen indul akció a MÁV-nál: drónokkal vadásznának majd a vasúti behatolókra

Drónos megfigyelési pilotprogramot indít a MÁV-csoport a vasúti üzemi területek védelmére – jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Az intézkedés célja egyszerre a rongálások visszaszorítása és az, hogy időben észrevegyék azokat, akik életveszélyes módon lépnek be a lezárt területekre vagy felmásznak a vonatok tetejére.

Drónokkal erősíti meg a vasúti területek védelmét a MÁV-csoport / Fotó: Hegyi Zsolt / Facebook

A vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése. Pilotprogramot indítunk: drónokkal figyeljük meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket –

jelentette be Facebook-oldalán Hegyi Zsolt. A drónok elsődleges feladata az lesz, hogy gyorsan észleljék az illetéktelen behatolókat, még mielőtt kárt okoznának a vasúti infrastruktúrában vagy saját magukat sodornák életveszélybe.

A vezérigazgató szerint az elmúlt időszakban jelentősen megszaporodtak az olyan esetek, amikor emberek engedély nélkül lépnek be a lezárt vasúti üzemi területekre, illetve felmásznak a vasúti járművek, különösen a vonatok tetejére. Mint írta, idén már több tragikus baleset is történt, amelyek ismét rámutattak arra, hogy ezek a területek nem kalandok vagy közösségi médiás kihívások helyszínei, hanem rendkívül veszélyes üzemek.

A MÁV kiemelte, hogy a vasúti hálózaton folyamatos a vonatforgalom, miközben a felsővezeték-rendszerben 25 kilovoltos feszültség működik. Egyetlen figyelmetlen mozdulat is végzetes áramütést vagy halálos balesetet okozhat.

A drónok a tragédiákat és a rongálásokat is megakadályoznák

A most induló pilotprogramban a drónok nagy kiterjedésű vasúti területeket figyelnek majd meg. A technológia segítségével a vasúttársaság gyorsabban észlelheti a lopásokat, a firkálásokat, a rongálásokat és az illegális behatolásokat. Hegyi Zsolt szerint ezzel nemcsak a vasúti vagyon védelme erősödhet, hanem emberéleteket is meg lehet menteni.

A vezérigazgató hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a technológia önmagában nem oldja meg a problémát. A legfontosabb továbbra is az, hogy senki – különösen a fiatalok – ne lépjen be a lezárt vasúti üzemi területekre, és ne másszon fel a vonatok tetejére. Mint fogalmazott: egyetlen fotó, videó vagy közösségi médiás kihívás sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe.