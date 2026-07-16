Zelenszkij most súlyos hibát vétett: kirúgta országa egyetlen reményét – százezrek életébe kerülhet, tömegek mehetnek utcára
Itt a július és megint hatalma megrendülésével fenyegető döntést hozott Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök egy éve megpróbálta ellenőrzése alá vonni a korrupcióellenes hatóságokat, de az országos tiltakozás miatt kénytelen volt döntéseit visszavonni. Most még szorultabb helyzetbe kerülhet. Kijevben már tüntetnek, hogy helyezzék vissza posztjába a népszerű védelmi minisztert, akit elért a napokban bejelentett kormányalakítás, és várható, hogy a tiltakozás országossé szélesedik. Ilyen még nem történt személyi döntés miatt Zelenszkij uralma alatt. Van, aki úgy véli, Mihajlo Fedorov elmozdítása százezrek életébe kerülhet.
Fedorovról a következőt posztolta Demko Attila biztonságpolitikai szakértő: "azon kevesek közé tartozott akiről csak jót lehetett hallani az ukrán kormányban."'
Hatékony volt és becsületes, de konfliktusba került (Olekszandr) Szirszkijvel (a hadsereg főparancsnokával) a reformok miatt majd Zelenszkivel is mert kezdett túl népszerű lenni. Kijevben pedig csak egy nap lehet az égen.
Mondjuk Moszkvában is, de ott másként oldják meg a kérdést – teszi hozzá az elemző. "Hogy súlyos hiba e Fedorov elmozditasa, majd az idő eldonti"', de az biztos hogy a Starlink megszerzése hadi célokra és a drónháború felfuttatasa Fedorov nevéhez fűződik – írja.
Demkó Attila kiemelte: 23 városban terveznek tünteteseket Zelenszkij döntése ellen - ilyen meg egy miniszter elmozdítása esetén sem történt. Kijevben csütörtökön máris ezrek vonultak tüntetni az utcákra, spontán reakcióként Fedorov bejelentésére távozásáról. Az Ukrinform jelentése szerint más ukrán városokban is voltak párszáz fős tüntetések Fedorov mellett, többek közt Lembergben.
A lépés külföldön sem növeli Zelenszkij népszerűségét, ahogy precedens nélküli ellenkezést szült tavaly júliusi, végül besült akciója is. "Zelenszkij elveszítette az érzékét az embereihez és a katonáihoz" - ezzel a címmel értékelte cikkében Fedorov eltávolítását például a német Die Welt.
A drónháború atyja radikálisan átszervezte volna az ukrán hadsereget
A mindössze 35 éves Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter szerda késő este, az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy távozik a kormányból, miután állítólag feszültségek alakultak ki közte és az ország katonai vezetése között – jelentette a Bloomberg. Már korábban elterjedt, hogy néhány napja bejelentettt kormányátalakítása részeként Volodimir Zelenszkij elnök a menesztésére készül.
Fedorov csak hat hónapja volt védelmi miniszter, ennek ellenére joggal tartják az ukrán hadviselés szinte egyetlen sikeres terepének tekintett modern drónháború atyjának.
Az ukránok már korábban is fejlesztettek drónrendszereket hadi célokra, de hatékony távolsági csapásokra is képes fegyvernemmé fejlesztésük Fedorov nevéhez fűződik, aki korábban a digitális átalakulásért felelős miniszterelnök-helyettes volt. Védelmi miniszterként pedig az orosz invázió ötödik évében radikális átalakításba kezdett az ország fegyveres erőinél.
Bejegyzésében Fedorov az eredményei között említette azt a döntést, hogy megkezdik „a hadsereg népszerűtlen, de létfontosságú átalakítását”. Sikerei közé sorolta továbbá, hogy „megszüntették az orosz erők Starlink-hozzáférését”, valamint beruházásokat hajtottak végre a drónképességek fejlesztésében.
Fedorov egyéb változtatások mellett ígéretet tett arra is, hogy leszerelik azokat a katonákat, akik a teljes körű háború 2022-es kezdete óta szolgálnak, továbbá megemelik a katonák fizetését, hogy ösztönözzék az önkéntes jelentkezést egy olyan időszakban, amikor a mozgósítás továbbra is rendkívül népszerűtlen – emlékeztet a Bloomberg.
Minden kezdeményezesemet blokkolta – állította rendkívüli sajtótájékoztatóján Fedorov csütörtökön a Zelenszkij támogatta Szirszkijről a Kyiv Post jelentése szerint.
Súlyos érv a tiltakozók kezében: ukránok tömegének az életébe kerülhet a döntés
Miközben a Fedorov-párti tüntetésekl máris megindultak, az ukrán lapok arról cikkeznek, hogy Volodimir Zelenszkij elnök döntése, amellyel menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, bírálatok hullámát váltotta ki katonák, veteránok és civil szereplők körében. Szerintük Ukrajna megfelelő indoklás nélkül veszíti el egyik leghatékonyabb háborús tisztségviselőjét – írja a Kyiv Independent.
Dmitro Kozjatinszkij háborús veterán, aki vezető szervezője volt a tavaly nyári tömegtüntetéseknek az ukrán korrupcióellenes szervek függetlenségét korlátozó törvény ellen, újabb demonstrációra szólított fel.
„A védelmi minisztert a hatékony — végre valóban hatékony! — reformok kellős közepén távolítják el, és olyan emberrel váltják fel, aki mellett minden reformreményről le lehet mondani” — írta a Facebookon. Hozzátette: „Soha nem fogjuk legyőzni Oroszországot, amíg ugyanaz a teljes pangás és korrupció uralkodik a hadseregünkben és a minisztériumainkban.”
Marija Berlinszka veterán, a Victory Drones kezdeményezés társalapítója Zelenszkij „egyik legnagyobb hibájának” nevezte a döntést.
Szerinte Ukrajna technológiai lemaradása Oroszországgal szemben már olyan súlyossá vált, hogy „a pusztán jó kormányzás többé nem segít”. A helyzetet egy előrehaladott betegséghez hasonlította, amely rutinszerű kezelés helyett szakorvosi beavatkozást igényel.
Ennek az ára emberek százezreinek élete és egészsége lesz
— mondta a Kyiv Independentnek. „Százezreké, ha nem még többeké.”
Sokkban Ukrajna: ballisztikus rakétákkal lőtték éjszaka az oroszok Kijevet, miközben Zelenszkij alig egy év után kirúgta a védelmi miniszterét
Az ukrán hatóságok szerint a főváros mellett több régióban is légiriadó volt, miközben dróncsapások is érték az országot.