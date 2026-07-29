Elképesztő apadás: járhatóvá vált a Duna medre Budapest és Vác között

A rendkívül alacsony vízállást kihasználva a Duna kiszáradt medrében kerékpározott el Budapesttől Vácig Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke.

Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

Kürti Gábor a Facebookon azt írta, reggel a vízügyi adatokból meglepve értesült a folyó váratlan és jelentős apadásáról. Mivel aznap kerékpárral ment munkába, délután fél öt körül az irodából túrára indult.

A túrát a Szilas-patak újpesti torkolatánál kezdte, ahol leereszkedett a folyómederbe. Mint írta, a part menti föveny az év nagy részében megközelíthető,

a mostani aszály azonban azt is elképzelhetővé tette, hogy azon egészen Vácig végig lehet haladni.

Kürti Gábor szerint korábban elképzelhetetlennek tűnt, hogy az építmény egyszer elérje a szárazföldet, a rendkívüli apadás miatt azonban idén már ez is megtörténhet.

A kavicsrakodó roncsát a Duna felől az építése óta mindössze négy-öt alkalommal lehetett megkerülni. A szélsőségesen alacsony vízállás most erre is lehetőséget adott.

Dunakeszire érve már valószínűnek tartotta, hogy sikerül eljutnia egészen Vácig. Beszámolója szerint sokan mentek le a partra, hogy megnézzék a rekordalacsony vízállást, illetve fürödjenek a Dunában.

Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

Dunakeszi és Göd határán nagy kiterjedésű agyagos márgapadokat és komoly algatelepeket látott. A talajvíz több mint tíz helyen csordogált vissza a folyó medrébe. Megjegyezte, hogy

ilyen alacsony vízállásnál a környékbeli kutak vízszintje is jelentősen csökkenhet.

Göd térségében az apadás miatt felszínre került egy sziget, valamint láthatóvá vált a mellékág kiszáradt torkolata és két mederszűkítő sarkantyú is. Kürti Gábor szerint ezek segítik a hajózhatóság fenntartását, ugyanakkor hozzájárulnak a meder bevágódásához és a talajvízszint csökkenéséhez.

Göd végéig szinte kizárólag a folyómederben haladt, Sződligetnél azonban egy körülbelül két kilométeres szakaszon a kerékpárútra kényszerült. Végül elérte a váci kompot, ahol két héttel korábban egy 16 kilométeres dunai úszást fejezett be. Elmondása szerint azóta további mintegy 30 centimétert apadt a folyó.

Fotó: Kürti Gábor Dezső / Facebook

A Kemma cikke szerint Esztergomnál július 28-án reggel

mínusz 27 centiméterre süllyedt a vízállás, amivel új történelmi negatív rekord született.

A folyó már július 27-én kora délután megdöntötte a korábbi csúcsot, amikor mínusz 23 centimétert mértek.

Hétfő estére mínusz 26,

másnap reggelre pedig mínusz 27 centiméterig apadt a Duna.

Az esztergomi vízmércénél korábban a 2018. október 25-én feljegyzett mínusz 21 centiméter számított a legalacsonyabb értéknek, vagyis a folyó hat centiméterrel múlta alul a korábbi rekordot. A Kis-Duna egyes részein már száraz lábbal is át lehet kelni, miközben évtizedek óta vízzel borított mederszakaszok váltak járhatóvá.