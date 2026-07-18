Csak azt halljuk, hogy kiszárad a Duna, pedig hatalmas árvíz készül a folyókon: ez biztos, előre figyelmezetett a szakértő – az a kérdés, melyik vízgyűjtőn csap le

Az elmúlt napok fősodratú hírfolyamához képest merőben más hangulatú posztot tett ki Budapest főtájépítésze a közösségi olfdalán. Bardóczi Sándor ebben főleg a Duna vízállásáról írt.

Csak azt halljuk, hogy kiszárad a Duna, pedig hatalmas árvíz készül a folyókon / Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

Azzal kezdte az írását, hogy a napokban nagyon sok kép jelent a dunai mellékágak rendkívül alacsony, történelmi vízállásáról.

A bajai Sugovica torkolat éppen úgy az érdeklődés középpontjába került,

mint a tétényi Háros-sziget mellékága.

A Duna budapesti vízállása a Vigadó téri vízmércén megközelítette, de el nem érte az eddigi legkisebb víznek számító 33 cm-t.

Fontos érteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ilyen sekély a Duna, hanem csak a vízmérce skála relatív nulla pontjához tartozó vízállást jelöli. "Nem baj, hogy téma ez, az viszont már baj, hogy több véleményvezér, hangadó abban látja a megoldást, hogy akkor gyorsan ki kell a medret kotorni" – jegyezte meg.

Miért nem szabad a Dunát kotorni?

Túl azon, hogy nagyon sok mellékág természetvédelmi terület és a kotrás nagyon sok védett élőlény, például kérészek, kagylók, rákok elpusztításával jár, a Duna sok évtizedes rendszeres kotrása járult hozzá

a meder, és ezen keresztül

a talajvízszint mélyüléséhez,

a kavicsos mederanyag elvékonyodásához.

Mivel az osztrák és szlovák vízlépcsők miatt a mederben megszűnt a kavics lassú vándorlása, ezért kavicsból utánpótlás sincs. A kavics vastagsága pedig egy biológiai filter: ez szűri meg mind a mai napig a Duna-menti kavicsteraszokba beépített csápos kutak, az ivóvízrendszerünk alapjait képező víznyerő helyek környezetében a szennyeződéseket.

Ez a filter, a kavics és a közte élő mikrobák olyan hatékonyak, hogy a Duna szennyeződései ellenére ivóvíz minőséget produkál a szűrés, amit csak vastalanítani és mangántalanítani kell a csővezetékek védelme (vízkőtelenítés) érdekében. A biztonsági többletet enyhe és eseti klórozás jelent, de ez is legfőképpen a csőhálózat szivárgásai indokolják.

Szóval nagyon nem jó ötlet a kotrás gondolata sem természetvédelmi, sem vízminőségvédelmi értelemben.

A mellékágak torkolata gyakran iszapolódik fel, főleg ha lefűződtek a folyóról a lerakott hordalék miatt vagy mesterségesen elzárták őket felül. Hárost is mesterségesen elzárták majd 100 éve, felülről.