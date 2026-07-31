Kezdődik: 14 magyar településen azonnal le kell állítani a nem létszükségleti vízfogyasztást - kiadta a szolgáltató a III. fokú riasztást

Harmadfokú vízkorlátozást vezettek be a Pilisi-medence 14 településén, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt jelentősen visszaesett a víztermelő kutak kapacitása. Szentendrén péntek reggelre mintegy 4500 lakos maradt vezetékes víz nélkül – közölte a Facebookon a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Vízkorlátozás lépett életbe 14 településén a Duna rekordalacsony vízállása miat / Fotó: Shutterstock

A szolgáltató tájékoztatása szerint az újabb hőkupola és a tartósan száraz időjárás miatt július 30. és augusztus 4. között harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Ezzel párhuzamosan a Duna vízszintje az eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, aminek következtében a parti szűrésű víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent.

Miközben a kitermelhető víz mennyisége jelentősen visszaesett, a hőség hatására a fogyasztás a szokásos érték másfélszeresére emelkedett. A legkritikusabb helyzet a társaság Duna jobb parti ellátási területén alakult ki.

A korábban elrendelt első- és másodfokú vízkorlátozás nem hozta meg a várt eredményt: a szolgáltató szerint csütörtökön a felszólítások ellenére tovább nőtt a fogyasztás. Ennek következtében péntek reggelre Szentendrén megközelítőleg 4500 ember nem jutott hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Tizennégy települést érint a szigorítás

A vízellátás üzembiztonságának fenntartása érdekében a Pilisi-medence következő településein lépett életbe harmadfokú vízkorlátozás:

Tahitótfalu,

Szentendre,

Pilisszentlászló,

Pomáz,

Csobánka,

Budakalász,

Üröm,

Pilisborosjenő,

Leányfalu,

Solymár,

Pilisvörösvár,

Pilisszentiván,

Pilisszántó,

Pilisszentkereszt.

Az érintett településeken a lakosságnak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetnie. Tilos a kertek és közterületek locsolása, a medencék feltöltése, valamint az autómosás. A nagyobb vállalkozásokat és cégeket az önkormányzatok kötelező fogyasztáscsökkentésre szólítják fel.

A DMRV minden rendelkezésére álló személyi és műszaki eszközt maximális kapacitással működtet. A kialakult helyzet enyhítésére saját és külső mobil vízellátó eszközöket vetnek be, és a honvédségtől is segítséget kaptak. A társaság szerint azonban ezek az intézkedések önmagukban nem elegendők: a vízellátás stabilizálásához a fogyasztás drasztikus visszafogására van szükség.