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Kezdődik: 14 magyar településen azonnal le kell állítani a nem létszükségleti vízfogyasztást - kiadta a szolgáltató a III. fokú riasztást

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Vízkorlátozás lépett életbe 14 településén, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt 30 százalékkal visszaesett a víztermelő kutak kapacitása. Reggelre mintegy 4500 lakos maradt vezetékes víz nélkül.
VG
2026.07.31, 11:16
Frissítve: 2026.07.31, 11:55

Harmadfokú vízkorlátozást vezettek be a Pilisi-medence 14 településén, miután a Duna rekordalacsony vízállása miatt jelentősen visszaesett a víztermelő kutak kapacitása. Szentendrén péntek reggelre mintegy 4500 lakos maradt vezetékes víz nélkül – közölte a Facebookon a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

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Vízkorlátozás lépett életbe  14 településén a Duna rekordalacsony vízállása miat / Fotó: Shutterstock

A szolgáltató tájékoztatása szerint az újabb hőkupola és a tartósan száraz időjárás miatt július 30. és augusztus 4. között harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Ezzel párhuzamosan a Duna vízszintje az eddig mért legalacsonyabb érték alá süllyedt, aminek következtében a parti szűrésű víztermelő kutak kapacitása mintegy 30 százalékkal csökkent.

Miközben a kitermelhető víz mennyisége jelentősen visszaesett, a hőség hatására a fogyasztás a szokásos érték másfélszeresére emelkedett. A legkritikusabb helyzet a társaság Duna jobb parti ellátási területén alakult ki.

A korábban elrendelt első- és másodfokú vízkorlátozás nem hozta meg a várt eredményt: a szolgáltató szerint csütörtökön a felszólítások ellenére tovább nőtt a fogyasztás. Ennek következtében péntek reggelre Szentendrén megközelítőleg 4500 ember nem jutott hozzá a közüzemi vízszolgáltatáshoz.

Tizennégy települést érint a szigorítás

A vízellátás üzembiztonságának fenntartása érdekében a Pilisi-medence következő településein lépett életbe harmadfokú vízkorlátozás:

  • Tahitótfalu,
  • Szentendre,
  • Pilisszentlászló,
  • Pomáz,
  • Csobánka,
  • Budakalász,
  • Üröm,
  • Pilisborosjenő,
  • Leányfalu,
  • Solymár,
  • Pilisvörösvár,
  • Pilisszentiván,
  • Pilisszántó,
  • Pilisszentkereszt.

Az érintett településeken a lakosságnak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetnie. Tilos a kertek és közterületek locsolása, a medencék feltöltése, valamint az autómosás. A nagyobb vállalkozásokat és cégeket az önkormányzatok kötelező fogyasztáscsökkentésre szólítják fel.

A DMRV minden rendelkezésére álló személyi és műszaki eszközt maximális kapacitással működtet. A kialakult helyzet enyhítésére saját és külső mobil vízellátó eszközöket vetnek be, és a honvédségtől is segítséget kaptak. A társaság szerint azonban ezek az intézkedések önmagukban nem elegendők: a vízellátás stabilizálásához a fogyasztás drasztikus visszafogására van szükség.

A szolgáltató szolidaritást kért azoktól is, akiknél egyelőre zavartalan a vízellátás. Kiemelték: az ő felelős magatartásuk és minimálisra csökkentett vízfogyasztásuk is szükséges ahhoz, hogy kezelni lehessen a kritikus helyzetet.

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