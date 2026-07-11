Évtizedekig elhanyagolták, most mint egymilliárd forintból teljesen megújult a budapesti tér

Teljesen megújult az Ecseri úti metróállomás feletti terület Ferencvárosban: péntek délután hivatalosan is átadták a Mester Árpád teret, amely az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb közterület-fejlesztése a IX. kerületben. A beruházás során jelentősen nőtt a zöldfelület, új pavilonok, utcabútorok és közösségi funkciók jelentek meg, miközben a korábban elhanyagolt csomópont teljesen új arculatot kapott.

Fotó: Meresz Marton

A felújítás egyik legfontosabb eredménye, hogy a zöldfelület mintegy 35 százalékkal, közel 1100 négyzetméterrel bővült. A kivitelezés során több mint 70 fát, valamint 13 ezer cserjét és évelő növényt ültettek el, így a korábban sivár burkolt felületek helyét jóval több növényzet vette át.

A térre került át a helyiek által jól ismert, egykor a Pest–Buda mozi előtt álló fókás szökőkút is. Emellett négy új, egységes megjelenésű pavilon épült, amelyekben összesen hat üzlethelyiség és egy nyilvános illemhely kapott helyet. A kényelmet 16 pad, 24 kerékpártámasz, 16 hulladékgyűjtő, valamint a buszmegállóknál kialakított két új esőbeálló szolgálja.

A közbiztonság javítására is nagy hangsúlyt fektettek: 44 új köztéri lámpát telepítettek, emellett a teljes területet lefedő térfigyelő kamerarendszer is kiépült.

Az átadáson Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a hasonló közterület-fejlesztések nem csupán egy-egy városrész, hanem egész Budapest életminősége szempontjából meghatározók. Úgy fogalmazott, fontos, hogy a nagy forgalmú csomópontok ne pusztán áthaladásra szolgáljanak, hanem olyan közösségi terekké váljanak, ahol az emberek szívesen időznek és találkoznak.

A miniszter szerint a fővárosban még mindig kevés az ilyen léptékű fejlesztés, miközben egy ilyen beruházás költsége elenyésző más állami infrastrukturális projektekhez képest. Arról is beszélt, hogy a térség közlekedése a jövőben tovább fejlődhet, hiszen a déli körvasút következő ütemében elővárosi vasúti megálló létesülhet a Népligetnél.

Fotó: Meresz Marton

Karácsony Gergely főpolgármester úgy fogalmazott, hogy a felújítással egy korábban rossz hangulatú, elhanyagolt területből olyan közösségi tér született, amely hozzájárulhat a városi közösségi élet erősítéséhez. Köszönetet mondott a IX. kerület vezetésének is, amiért a nehéz pénzügyi körülmények ellenére végigvitte a beruházást.