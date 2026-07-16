Totális bukás az EU új határellenőrzési rendszere: botrányos kolozsvári incidens borzolja a kedélyeket, összekeveri a testvéreket

Az Európai Unió új digitális határátléptetési rendszere elvileg a 21. századba emelte volna az utazást, a gyakorlatban azonban még az egypetéjű ikreket sem tudja minden esetben megkülönböztetni – fogalmaz a Politico.

Óriási hibát vétett az EES / Fotó: Ivan Marc / Shutterstock

Az Entry-Exit System (EES) újabb problémája jól mutatja, hogy a több év csúszással bevezetett rendszer továbbra sem működik hibátlanul.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nemrég maga is elismerte, hogy

a rendszerben még mindig vannak megoldatlan technikai problémák, ezért további jelentős fejlesztésekre van szükség.

Az EES április 10-én indult el, négy évnyi halasztást követően. A rendszer célja, hogy a schengeni övezet külső határain megszüntesse a hagyományos útlevélbélyegzést, és helyette biometrikus adatokkal – arcfelismeréssel és ujjlenyomatokkal – működő központi adatbázist használjon.

A bevezetés óta azonban sok utas hosszú várakozási időkről számolt be, mivel az új ellenőrzési folyamat jelentősen lelassította a határátlépést.

Most azonban kiderült: nem csupán a sorban állás okozhat problémát. Május végén a Politico egyik munkatársa Kolozsvárról szeretett volna visszarepülni az Egyesült Királyságba, amikor a román határőrök félreállították.

A hatóságok szerint jogellenesen tartózkodott a schengeni övezetben, mert a rendszer alapján egy korábbi, amszterdami utazása után nem rögzítették a kilépését.

Csakhogy a nő állítása szerint egyáltalán nem járt Amszterdamban. Az utazást egypetéjű ikertestvére tette meg.

A nőt mintegy 15 percig hallgatták ki. Amikor elmondta, hogy van egy egypetéjű ikertestvére, a hatóságok először azt feltételezték, hogy kölcsönadta az útlevelét.

Ez azonban nem történt meg. Testvére az incidens idején az Egyesült Királyságban tartózkodott, Romániában pedig még soha nem járt.

A beszámoló szerint az EES valószínűleg azonosnak tekintette a két nőt az egyező arckép alapján.

A rendszer számára ráadásul ugyanaz a vezetéknevük, születési dátumuk és állampolgárságuk is.

Valójában azonban külön útlevelük, eltérő keresztnevük és – ami a biometrikus azonosításnál kulcsfontosságú – különböző ujjlenyomatuk van.