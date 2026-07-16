Totális bukás az EU új határellenőrzési rendszere: botrányos kolozsvári incidens borzolja a kedélyeket, összekeveri a testvéreket
Az Európai Unió új digitális határátléptetési rendszere elvileg a 21. századba emelte volna az utazást, a gyakorlatban azonban még az egypetéjű ikreket sem tudja minden esetben megkülönböztetni – fogalmaz a Politico.
Az Entry-Exit System (EES) újabb problémája jól mutatja, hogy a több év csúszással bevezetett rendszer továbbra sem működik hibátlanul.
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nemrég maga is elismerte, hogy
a rendszerben még mindig vannak megoldatlan technikai problémák, ezért további jelentős fejlesztésekre van szükség.
Az EES április 10-én indult el, négy évnyi halasztást követően. A rendszer célja, hogy a schengeni övezet külső határain megszüntesse a hagyományos útlevélbélyegzést, és helyette biometrikus adatokkal – arcfelismeréssel és ujjlenyomatokkal – működő központi adatbázist használjon.
A bevezetés óta azonban sok utas hosszú várakozási időkről számolt be, mivel az új ellenőrzési folyamat jelentősen lelassította a határátlépést.
Most azonban kiderült: nem csupán a sorban állás okozhat problémát. Május végén a Politico egyik munkatársa Kolozsvárról szeretett volna visszarepülni az Egyesült Királyságba, amikor a román határőrök félreállították.
A hatóságok szerint jogellenesen tartózkodott a schengeni övezetben, mert a rendszer alapján egy korábbi, amszterdami utazása után nem rögzítették a kilépését.
Csakhogy a nő állítása szerint egyáltalán nem járt Amszterdamban. Az utazást egypetéjű ikertestvére tette meg.
A nőt mintegy 15 percig hallgatták ki. Amikor elmondta, hogy van egy egypetéjű ikertestvére, a hatóságok először azt feltételezték, hogy kölcsönadta az útlevelét.
Ez azonban nem történt meg. Testvére az incidens idején az Egyesült Királyságban tartózkodott, Romániában pedig még soha nem járt.
A beszámoló szerint az EES valószínűleg azonosnak tekintette a két nőt az egyező arckép alapján.
A rendszer számára ráadásul ugyanaz a vezetéknevük, születési dátumuk és állampolgárságuk is.
Valójában azonban külön útlevelük, eltérő keresztnevük és – ami a biometrikus azonosításnál kulcsfontosságú – különböző ujjlenyomatuk van.
A brit utast végül elengedték és felszállhatott a repülőre, de attól tart, hogy a jövőben is hasonló kellemetlenségek érhetik.
Szakértő szerint több hiba is egyszerre történhetett
Niovi Vavoula, a Luxemburgi Egyetem kiberpolitikai tanszékének vezetője szerint a történtek hátterében valószínűleg két különböző hiba áll.
Az egyik, hogy az amszterdami kilépést feltehetően hibásan rögzítették, amikor az EES még csak néhány napja működött. Mivel az érintett utazás április 12-én történt, vagyis két nappal a rendszer indulása után, nem kizárt, hogy technikai meghibásodás vagy bevezetési probléma okozta a téves adatot.
A szakértő szerint ez akkoriban egyáltalán nem volt ritka jelenség.
A másik probléma szerinte a román hatóságok ellenőrzési gyakorlatában keresendő.
Az EES szabályai szerint a hatóságok nem azonosíthatnak egy utast kizárólag az arcfelismerés alapján. Az ellenőrzés során az ujjlenyomatokat és az útlevél adatait is össze kell vetni.
Vavoula szerint a román hatóságok kizárólag az elsőként felmerült bizonyítékra támaszkodhattak, és figyelmen kívül hagyták a többi azonosítási lehetőséget.
A szakértő ezt az úgynevezett „lehorgonyzási torzítással” (anchoring bias) magyarázta, amikor a döntéshozók az első információra építik a következtetésüket, miközben a további bizonyítékokat már nem veszik kellőképpen figyelembe.
Az ügyben megkeresett Európai Bizottság nem kommentálta az egyedi esetet.
Az Európai Unió új biometrikus határellenőrzési rendszere komoly fennakadásokat okozhat a nyári turistaszezonban. A római repülőterek üzemeltetője szerint a jelenlegi rendszer nem képes kezelni a várható utasforgalmat. A Világgazdaság kérdésére a rendőrség közölte: az EES teljes körű bevezetése óta eltelt idő még túl rövid ahhoz, hogy