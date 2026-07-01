Rendkívüli: vádat emelt Németország az Északi Áramlat felrobbantása miatt, bíróság elé kerül az ukrán gyanúsított – áttörés jöhet az ügyben

Mérföldkőnek tekinthető lépés történt Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának kivizsgálásában: a német szövetségi ügyészség szerdán vádat emelt egy ukrán állampolgár ellen, írja a Reuters. A hírügynökség szerint a férfit, aki egyébként tagadja a vádakat, és ügyvédje pedig biztos benne, hogy a bíróság felmenti majd, a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 gázvezetékek elleni támadások egyik résztvevőjeként tartják számon.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Északi Áramlat-robbantások nyomozása: a német ügyészség hivatalosan is bíróság elé vinné az egyik feltételezett elkövetőt / Fotó: ABACA via Reuters

Végre lépett az igazságszolgáltatás az Északi Áramlat ügyében

A német adatvédelmi szabályoknak megfelelően a gyanúsítottat csak Serhii K. néven azonosították. A vád szerint részt vett a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadásban, robbanás előidézésében, valamint létesítmények megsemmisítésében.

A férfit 2025. augusztus 21-én vették őrizetbe az olaszországi Rimini tartományban. Ezt követően 2025. november 27-én átadták a német hatóságoknak, ahol egy bíró másnap hatályba léptette a korábban kiadott elfogatóparancsot.

Serhii K. a nyomozás során végig tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna a robbantásokban. Védője, Nicola Canestrini szerint ügyfele ártatlan, és meggyőződése, hogy a német bíróság fel fogja menteni.

Az Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 vezetékrendszert 2022 szeptemberében több robbanás rongálta meg a Balti-tengerben.

A vezetékek Oroszországból szállítottak földgázt Európába, ezért a támadás az orosz–ukrán háború egyik legjelentősebb geopolitikai következményének számított. A robbantások után azonnal megindultak a találgatások arról, hogy ki állhatott a háttérben, de a felelősség kérdése mindmáig nem tisztázódott.

A nyomozásban több európai ország is részt vett, miközben számos feltételezés látott napvilágot az elkövetőkről. A mostani vádemelés az első olyan jelentős jogi lépés, amelynek során Németországban hivatalosan is konkrét személy ellen emeltek vádat az Északi Áramlat felrobbantásával összefüggésben.

A vádemelés ugyanakkor nem jelent bűnösséget. Arról, hogy Serhii K. felelős-e a történtekért, a német bíróság dönt majd a tárgyalás végén. Az ügy várhatóan továbbra is kiemelt nemzetközi figyelmet kap, mivel az Északi Áramlat felrobbantása az európai energiabiztonság és az orosz-nyugati kapcsolatok egyik legjelentősebb és legtöbbet vitatott ügye.