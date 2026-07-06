Sorsfordító pillanat, Zelenszkij ezt nem hitte volna: Németország Ukrajna ellen fordulhat, milliárdos kártérítést követelhet tőle – megszólalt az Északi Áramlat-per ügyvédje

A Németországban az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov ügye már túlmutat egyetlen ember védelmén, és egész Ukrajna érdekeit érinti. Erről Ilja Novikov ügyvéd, a védelem egyik tagja nyilatkozott a Liga.net ukrán hírportálnak.

Elkezdődöt az Északi Áramlat-per Németországban / Fotó: Martin Bertrand / AFP

„Szerhij Kuznyecov védelme fokozatosan Ukrajna egészének védelmévé válik, mivel Németországban sokan úgy vélik, hogy Ukrajnának több milliárd eurós kártérítést kellene fizetnie. Ha a bíróság megállapítja, hogy az Északi Áramlat jogszerű katonai célpontnak minősült, Ukrajna könnyebben utasíthatja el az ilyen jellegű követeléseket” – mondta Novikov. Hozzátette, hogy a német bíróság döntése befolyásolhatja az Északi Áramlat elleni szabotázsakció nemzetközi jogi megítélését, valamint az Ukrajnával szemben esetlegesen felmerülő kártérítési igényeket.

Az ügyvéd Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy ahhoz a gyanúsításhoz képest, amely alapján Szerhij Kuznyecovot Olaszországból Németországba kiadták, a vádiratból kikerült a német Büntető Törvénykönyv 88. paragrafusa, amely az „alkotmányos rend elleni szabotázs” bűncselekményét szabályozza. Novikov hangsúlyozta, hogy ez nem a vádak enyhítését jelenti, hanem inkább az ügyészség jogi álláspontjának módosítását.

„Ez inkább az álláspont korrekciója, mint a vádak enyhítése. Ugyanakkor számunkra kétségtelenül megkönnyíti a kommunikáció felépítését” – tette hozzá a jogász.

Novikov szerint a vád nem kizárólag a német Büntető Törvénykönyvre, hanem a nemzetközi jog elleni bűncselekményekről szóló német törvénykönyvre is támaszkodik, amely átülteti a nemzetközi humanitárius jog normáit a német jogrendbe. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem csupán Kuznyecov cselekményeit vizsgálja majd, hanem azt is, hogy az Északi Áramlat az orosz-ukrán háború idején jogszerű katonai célpontnak minősült-e.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint Szerhij Kuznyecov továbbra is a hamburgi vizsgálati fogházban van előzetes letartóztatásban, a terrorizmussal gyanúsítottak részlegén. Elmondása szerint ezen a héten a felesége is meglátogatta. A nyári hőség miatt a fogvatartás körülményei különösen megterhelők.