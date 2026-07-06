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Északi Áramlat

Sorsfordító pillanat, Zelenszkij ezt nem hitte volna: Németország Ukrajna ellen fordulhat, milliárdos kártérítést követelhet tőle – megszólalt az Északi Áramlat-per ügyvédje

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A per már túlmutat egyetlen ember védelmén. Az Északi Áramlat felrobbantása körül még továbbra is akadnak kérdések. Németországban megkezdődött a per.
VG
2026.07.06, 07:00
Frissítve: 2026.07.06, 07:17

A Németországban az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásával vádolt ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov ügye már túlmutat egyetlen ember védelmén, és egész Ukrajna érdekeit érinti. Erről Ilja Novikov ügyvéd, a védelem egyik tagja nyilatkozott a Liga.net ukrán hírportálnak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök orosz-ukrán háború, Ukrajna, Oroszország Északi Áramlat
Elkezdődöt az Északi Áramlat-per Németországban / Fotó: Martin Bertrand / AFP

„Szerhij Kuznyecov védelme fokozatosan Ukrajna egészének védelmévé válik, mivel Németországban sokan úgy vélik, hogy Ukrajnának több milliárd eurós kártérítést kellene fizetnie. Ha a bíróság megállapítja, hogy az Északi Áramlat jogszerű katonai célpontnak minősült, Ukrajna könnyebben utasíthatja el az ilyen jellegű követeléseket” – mondta Novikov. Hozzátette, hogy a német bíróság döntése befolyásolhatja az Északi Áramlat elleni szabotázsakció nemzetközi jogi megítélését, valamint az Ukrajnával szemben esetlegesen felmerülő kártérítési igényeket.

Az ügyvéd Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy ahhoz a gyanúsításhoz képest, amely alapján Szerhij Kuznyecovot Olaszországból Németországba kiadták, a vádiratból kikerült a német Büntető Törvénykönyv 88. paragrafusa, amely az „alkotmányos rend elleni szabotázs” bűncselekményét szabályozza. Novikov hangsúlyozta, hogy ez nem a vádak enyhítését jelenti, hanem inkább az ügyészség jogi álláspontjának módosítását.

„Ez inkább az álláspont korrekciója, mint a vádak enyhítése. Ugyanakkor számunkra kétségtelenül megkönnyíti a kommunikáció felépítését” – tette hozzá a jogász.

Novikov szerint a vád nem kizárólag a német Büntető Törvénykönyvre, hanem a nemzetközi jog elleni bűncselekményekről szóló német törvénykönyvre is támaszkodik, amely átülteti a nemzetközi humanitárius jog normáit a német jogrendbe. Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem csupán Kuznyecov cselekményeit vizsgálja majd, hanem azt is, hogy az Északi Áramlat az orosz-ukrán háború idején jogszerű katonai célpontnak minősült-e.

Az ügyvéd tájékoztatása szerint Szerhij Kuznyecov továbbra is a hamburgi vizsgálati fogházban van előzetes letartóztatásban, a terrorizmussal gyanúsítottak részlegén. Elmondása szerint ezen a héten a felesége is meglátogatta. A nyári hőség miatt a fogvatartás körülményei különösen megterhelők.

„Szerhij számára most nehéz időszak ez, és szeretné, ha az állam részéről nagyobb támogatást kapna. Nem ismeri el bűnösségét, és nem tesz vallomást – ez a védekezési stratégiája” – tette hozzá az ügyvéd.

Július 2-án a német Szövetségi Főügyészség hivatalosan is vádat emelt az egykori ukrán katona, Szerhij Kuznyecov ellen az Északi Áramlat–1 és az Északi Áramlat–2 gázvezetékek felrobbantásának ügyében. A nyomozó hatóságok szerint az ukrán állami szervek megbízásából járt el, és más katonákkal együtt olyan műveletet tervezett meg, amelynek célja az volt, hogy megszüntesse az orosz földgáz szállítását ezeken a vezetékeken keresztül, valamint megfossza Oroszországot azoktól a bevételektől, amelyeket a háború finanszírozására használ fel.

Rendkívüli: vádat emelt Németország az Északi Áramlat felrobbantása miatt, bíróság elé kerül az ukrán gyanúsított – áttörés jöhet az ügyben

Négy év után mérföldkőnek tekinthető lépés történt az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának kivizsgálásában: a német szövetségi ügyészség szerdán vádat emelt egy ukrán állampolgár ellen – adta hírül a Reuters. A hírügynökség szerint a férfit, aki egyébként tagadja a vádakat, és ügyvédje pedig biztos benne, hogy a bíróság felmenti majd, a Balti-tenger alatt futó Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 gázvezetékek elleni támadások egyik résztvevőjeként tartják számon.

Az Északi Áramlat 1 és Északi Áramlat 2 vezetékrendszert 2022 szeptemberében több robbanás rongálta meg a Balti-tengerben.

Orosz-ukrán háború

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