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Európai Ügyészség
Agrofert
Andrej Babiš

Magyar Péter kedvenc hivatala megint rászállt Andrej Babisra: pont akkor, amikor az uniós forrásokról kell dönteni – tényleg a Európai Ügyészség lett Brüsszel furkósbotja

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Vizsgálatot indított az Európai Ügyészség (EPPO) Andrej Babiš cseh miniszterelnök ellen. A politikussal kapcsolatban a szervezet azt vizsgálja, hogy Babiš mezőgazdasági gigacége, az Agrofert jogtalanul kapott-e uniós pénzt az EU Közös Agrárpolitikájának forrásaiból a patrióta vezető miniszterelnöksége alatt. Az európai ügyészségi eljárást május 24-én indította meg Daniela Bártíková, az EPPO Csehországba delegált ügyésze – írja az Euractiv.
VG
2026.07.15, 10:02

Újra elővette az Európai Bizottság a cseh miniszterelnök agrárcége uniós forrásokhoz való hozzáférésének ügyét. Az Európai Ügyészség (EPPO) az Euractive cikke szerint azt vizsgálja, hogy az Agrofert, a Babiš által alapított agrokémiai konglomerátum jogtalanul kapott-e több milliárd cseh koronás uniós mezőgazdasági támogatást, annak ellenére, hogy régóta aggodalmak merültek fel a céggel való kapcsolatai miatt.

Chancellor Merz Receives Czech Prime Minister Babis, Európai Ügyészség
Az Európai Ügyészség május 24-én indított eljárást a cseh miniszterelnök ellen. / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Ügyészség épp akkor porolja le Babiš régi ügyét, amikor az EU-s források elosztásáról kell dönteni

„Az Európai Ügyészség megerősítheti, hogy nyomozást folytat, azonban jelenleg nem hozhatók nyilvánosságra további információk, hogy ne veszélyeztessék a folyamatban lévő eljárás kimenetelét” – nyilatkozta az ügy kapcsán a lapnak az EPPO szóvivője. 

A Seznam Zprávy cseh lap által megszerzett dokumentumok szerint Daniela Bártíková, az Európai Bizottság delegált ügyésze május 24-én hivatalosan büntetőeljárást indított az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények gyanúja miatt.

Mint ismert Andrej Babiš előző miniszterelnöksége idején az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy annak ellenére, hogy az Agrofertet vagyonkezelői alapokba helyezte, a cseh miniszterelnök esetében továbbra is összeférhetetlenség állt fenn az uniós szabályok értelmében, hiszen a kormányfői tisztség betöltését követően is profitált a vállalatból, és befolyást gyakorolt ​​rá.

Ugyanakkor Babiš továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy már nem ő irányítja a konglomerátumot, és betartja mind a cseh, mind az uniós jogszabályokat. 

Az Európai Bizottság azonban továbbra is arra kéri Prágát, hogy indokolja meg az Agrofertnek nyújtott uniós támogatások kifizetésének folytatásának jogalapját, és állítása szerint soha nem nyilatkozott nyilvánosan arról, hogy az összeférhetetlenségi kérdést megoldották volna.

Figyelemre méltó a vizsgálatok elindításának időzítése, ugyanis azokra akkor kerül sor, amikor éppen Babiš Csehországot képviseli az EU következő hétéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalásokon, amely több százmilliárd eurónyi uniós kiadás elosztását fogja meghatározni 2027 után.

Az Európai Ügyészség vizsgálata egybeesik az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának (CONT) megújult vizsgálatával, illetve az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF) párhuzamos vizsgálatokat folytat az unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatban.

Az esetleges büntetőeljárást bonyolíthatja Babiš parlamenti képviselőként élvezett mentelmi joga is – mutat rá cikkében az Euractiv.

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