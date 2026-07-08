Uniós bővítés: Ukrajna jól teljesít, Szerbia viszont nem elég elhivatott az uniós értékek iránt − mondta ki az Európai Parlament

Az európai parlamenti képviselők a két tagjelölt ország csatlakozási folyamatáról vitáztak. Az ülésen a résztvevők többsége üdvözölte, hogy júniusban megnyílt az alapvető kérdéseket tartalmazó tárgyalási fejezet Ukrajna számára, amelyet hamarosan további klaszterek követhetnek.

Az Európai Parlament épülete Brüsszelben - Ukrajna jól teljesít, Szerbia viszont nem - állapították meg / Fotó: T.Vyc

Ezzel szemben a brüsszeli politikusok szerint Szerbiában jogállamisági problémák merültek fel, továbbá véleményük szerint a korrupció magas mértéke is problémát jelent.

Az Európai Parlament elmarasztalta Szerbiát

Az EP-képviselők szerint Szerbia csatlakozási folyamata akkor mozdulhatna előre, amennyiben több területen változás történne. Az Európai Parlament véleménye szerint

a jogállamiság,

a szabad és tisztességes választások,

a korrupció és

a szervezett bűnözés elleni küzdelem,

az igazságszolgáltatás,

a médiaszabadság,

a közigazgatás,

valamint a demokratikus intézmények területén lenne szükség átfogó reformokra.

Az Európai Parlament elítélte Szerbia oroszországi és kínai kapcsolatait, amely a képviselők szerint megkérdőjelezik az ország stratégiai orientációját.

A képviselők elvárják, hogy Szerbia igazodjon az Oroszországgal szemben bevezetett uniós korlátozó intézkedésekhez, mivel a kül- és biztonságpolitika összehangolása a csatlakozás egyik feltétele.

Szerbiában alacsony az európai uniós csatlakozás támogatottsága az EP-képviselők szerint, amelynek okaként az ország médiáját nevezik meg.

Az Európai Parlament felszólította az Európai Uniót, hogy erősítse meg az együttműködését a szerb civil szervezetekkel a demokratikus ellenálló képesség megerősítése érdekében, továbbá aggodalmát fejezte ki az Európai Bizottság túlságosan engedékeny megközelítése miatt.

Jelentésem arra a következtetésre jut, hogy Szerbia uniós csatlakozási folyamata gyakorlatilag megrekedt

− mondta Tonino Picula horvát szociáldemokrata EP-képviselő, a jelentés előadója.

Ezzel szemben Ukrajna jól teljesít az Európai Parlament szerint

Ukrajnáról ezzel szemben a parlament pozitívabb képet festett, a képviselők pedig vitát kezdeményeztek arról, hogyan lehetne előmozdítani az ország európai integrációját.

A politikusok többsége szerint a tagállamoknak tekintettel kell lenniük a csatlakozásra váró országokban zajló folyamatokra.

A jelentés kiemeli, hogy Ukrajna rendkívüli erőfeszítéseket tett a demokratikus intézmények megerősítése és a hatalmi ágak integritásának megőrzése érdekében a háború folyamán. Az EP-képviselők szerint az igazságügyi reformok terén is előrelépés történt.

Habár a képviselők kiemelten fontosnak tartják a jogállamiság kérdését, az ukrán választások kiírását kizárólag a háború lezárását követően tartják lehetségesnek.

Az Európai Parlament többsége hangsúlyozta, hogy támogatni kell Ukrajnát, miközben nyomást kell gyakorolni az orosz gazdaságra. Az EP-képviselők üdvözlik az Ukrajna számára biztosított hitel első, 3,2 milliárd eurós részletének folyósítását, és kiszámítható, többéves uniós pénzügyi támogatást kértek Ukrajna számára, hogy az ország fedezni tudja a helyreállítási és védelmi kiadásait.