Vigyázat: megint akadozik a Facebook és a Messenger, egy hónapja is pont így kezdődött a leállás

Alig egy hónapja, hogy több órára leálltak a Meta alkalmazásai, most újból ugyanez a helyzet: a Facebook, a Messenger és az Instagram is elérhetetlenné vált felhasználók százainál. Az ilyen problémákat figyelő Downdetector szerint több százan jelentettek bejelentkezési problémákat mindhárom alkalmazásnál.

Újból leálltak a Meta alkalmazásai: a Facebook, a Messenger és az Instagram sem működik sokaknál / Fotó: Samuel Boivin

Ahogy múltkor is, a leállás most sem mindenki egyszerre tapasztalja, van, akinél egyáltalán nincs semmilyen probléma. A cikk írása közben is a Facebook elérhetősége állandóan változik platformtól függeltenül, a Messenger viszont többeket is kidobott és nem lehetséges a visszalépés. Legutóbb is ez csak azután volt újra lehetséges, miután elhárították a problémát.

A június 12-i leállás pontos okát a Meta később sem hozta nyilvánosságra. A vállalat akkor mindössze annyit közölt, hogy tud a problémáról, és dolgozik a szolgáltatások helyreállításán.

A Facebooknál a bejelentések száma a csúcson meghaladta a 113 ezret, az Instagramnál pedig megközelítette a 10 ezret, majd néhány órán belül meredeken csökkenni kezdett.

A Meta üzleti szolgáltatásainak állapotjelző oldala közben egyszerre mutatott hibát a Facebook hirdetéskezelőjénél, az Instagram üzenetküldési felületénél, a Messenger platformjánál és a WhatsApp üzleti rendszerénél. Mivel több, egymással összekapcsolt szolgáltatás ugyanabban az időben vált elérhetetlenné, valószínűleg valamelyik közösen használt háttérrendszer hibásodhatott meg. A vállalat ezt nem erősítette meg, részletes műszaki beszámoló pedig nem jelent meg az incidensről.

A mostani tünetek hasonlóak: a felhasználókat a rendszer kijelentkezteti, miközben az újbóli bejelentkezés és a tartalmak betöltése is akadozik. Ez alapján ismét

az azonosítást,

a felhasználói munkameneteket

vagy az alkalmazások közötti adatforgalmat kezelő közös háttérszolgáltatás zavara állhat a leállás mögött.

Ez egyelőre csak a tapasztalt hibajelenségekből levont következtetés, a Meta a mostani üzemzavar okáról sem adott hivatalos tájékoztatást.

A részleges leállás magyarázhatja azt is, hogy a probléma nem minden felhasználónál és nem minden eszközön egyszerre jelentkezik. A Meta alkalmazásai világszerte számos adatközpontot és kiszolgálórendszert használnak, ezért egy adott háttérszolgáltatás vagy régió hibája csak a felhasználók egy részét érintheti. Ugyanennek tudható be, hogy a Facebook egyik pillanatban még betölt, később viszont ismét elérhetetlenné válik, miközben a Messengerbe egyáltalán nem lehet visszalépni.