Fásy Ádám megszólalt az NKA-ügyről: „Hazugság, nem igaz!”

Fásy Ádám mellett eredetileg Fásy Zsüliett is meghívást kapott a műsorba, ám az adás napján lemondta szereplését, így végül édesapja egyedül ült be a stúdióba, hogy reagáljon az ügyet érintő kérdésekre. A beszélgetés elején Fásy Ádám hangsúlyozta, hogy személy szerint soha nem részesült állami támogatásban. „Én Fásy Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NKA-tól se, de senkitől se” – jelentette ki. Hozzátette, hogy az elmúlt 16 évben a közmédiában sem kapott lehetőséget, noha több alkalommal is próbálkozott. Szerinte a közvélemény tévesen mossa össze az ő személyét a családtagjaihoz köthető vállalkozásokkal.

Fásy Ádám hazugságnak nevezte azt, hogy lánya Zsüliett NKA-támogatást kapott volna

Fotó: Fásy Ádám / Facebook

Fásy: „Nem magánszemélyek, hanem gazdasági társaságok kaptak támogatást”

Nem kapott 101 milliós állami támogatást a Hankó Balázs irányította NKA-tól Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett, cége nem is indult ilyen pályázaton Fásy Ádám műsorban elhangzott állítása szerint. Fásy Ádám a műsorban azzal érvelt, hogy egyébként a vitatott támogatások nem magánszemélyekhez, hanem gazdasági társaságokhoz kerültek, amelyek konkrét feladatok elvégzésére nyerték el a forrásokat.

Elmondása szerint több mint húsz éve foglalkozik Munkácsy Mihály-kiállítások szervezésével, és a támogatások is ezek megvalósítását szolgálták.

A cég nyerte. Munkára kapta. Ezt föl kell használni

– fogalmazott.

Rónai Egon műsorvezető ugyanakkor felvetette, hogy a családhoz köthető Zsam-Art Kft. összesen több mint 100 millió forintnyi NKA-támogatásban részesült. Fásy Ádám ezt nem vitatta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támogatás nem magánszemélyhez került.

Zsüliett személyében nem kapott pénzt, a támogatás a munkára szólt

– mondta, hozzátéve: szerinte téves az a megfogalmazás, hogy a család „zsebre tette” volna az összeget.

A műsorban téma volt a Kéz, szív, lélek című dokumentumfilm-sorozat finanszírozása is. Az egyik hírportál korábban közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződései szerint a Jules Media Kft. 122,5 millió forintot, míg az MVSZ 2015 Kft. – amelynek Fásy Zsüliett és édesanyja a tulajdonosa – 31,8 millió forintot kapott a Munkácsy Art Kft.-től. Rónai Egon azt kérdezte, elkészült-e a film, illetve mi indokolta, hogy a szerződések szerint a teljes előleget már a szerződés aláírásának napján kifizették teljesítésigazolás nélkül, miközben az első két részt – utómunkával együtt – mindössze hat hét alatt kellett volna elkészíteni.