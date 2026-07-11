Fásy Ádám megszólalt az NKA-ügyről: „Hazugság, nem igaz!”
Fásy Ádám mellett eredetileg Fásy Zsüliett is meghívást kapott a műsorba, ám az adás napján lemondta szereplését, így végül édesapja egyedül ült be a stúdióba, hogy reagáljon az ügyet érintő kérdésekre. A beszélgetés elején Fásy Ádám hangsúlyozta, hogy személy szerint soha nem részesült állami támogatásban. „Én Fásy Ádám vagyok, soha az életben nem kaptam állami támogatást az NKA-tól se, de senkitől se” – jelentette ki. Hozzátette, hogy az elmúlt 16 évben a közmédiában sem kapott lehetőséget, noha több alkalommal is próbálkozott. Szerinte a közvélemény tévesen mossa össze az ő személyét a családtagjaihoz köthető vállalkozásokkal.
Fásy: „Nem magánszemélyek, hanem gazdasági társaságok kaptak támogatást”
Nem kapott 101 milliós állami támogatást a Hankó Balázs irányította NKA-tól Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett, cége nem is indult ilyen pályázaton Fásy Ádám műsorban elhangzott állítása szerint. Fásy Ádám a műsorban azzal érvelt, hogy egyébként a vitatott támogatások nem magánszemélyekhez, hanem gazdasági társaságokhoz kerültek, amelyek konkrét feladatok elvégzésére nyerték el a forrásokat.
Elmondása szerint több mint húsz éve foglalkozik Munkácsy Mihály-kiállítások szervezésével, és a támogatások is ezek megvalósítását szolgálták.
A cég nyerte. Munkára kapta. Ezt föl kell használni
– fogalmazott.
Rónai Egon műsorvezető ugyanakkor felvetette, hogy a családhoz köthető Zsam-Art Kft. összesen több mint 100 millió forintnyi NKA-támogatásban részesült. Fásy Ádám ezt nem vitatta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a támogatás nem magánszemélyhez került.
Zsüliett személyében nem kapott pénzt, a támogatás a munkára szólt
– mondta, hozzátéve: szerinte téves az a megfogalmazás, hogy a család „zsebre tette” volna az összeget.
A műsorban téma volt a Kéz, szív, lélek című dokumentumfilm-sorozat finanszírozása is. Az egyik hírportál korábban közérdekű adatigényléssel megszerzett szerződései szerint a Jules Media Kft. 122,5 millió forintot, míg az MVSZ 2015 Kft. – amelynek Fásy Zsüliett és édesanyja a tulajdonosa – 31,8 millió forintot kapott a Munkácsy Art Kft.-től. Rónai Egon azt kérdezte, elkészült-e a film, illetve mi indokolta, hogy a szerződések szerint a teljes előleget már a szerződés aláírásának napján kifizették teljesítésigazolás nélkül, miközben az első két részt – utómunkával együtt – mindössze hat hét alatt kellett volna elkészíteni.
Fásy Ádám azt válaszolta, hogy a film elkészítéséhez nincs köze. „Én arról nem tudok nagyon sokat mesélni, az nem az enyém. Biztos, hogy leadta a tulajdonos” – fogalmazott. A műsorvezető ugyanakkor többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a szerződések éppen a Fásy család tagjaihoz köthető cégeket nevezik meg közreműködőként.
„Hazugság! Nem igaz!”
Az interjú során Fásy Ádám többször is arról beszélt, hogy meglátása szerint a sajtó igazságtalanul támadta családját, ezért több helyreigazítási pert is kezdeményeztek. Különösen sérelmezte, hogy lánya nevét összekapcsolták az NKA-támogatásokkal, illetve hogy a parlamentben is elhangzott olyan állítás, amely szerint Fásy Zsüliett 120 millió forintért énekelt volna egy Fidesz-kampányrendezvényen.
Hazugság! Nem igaz! Nem kapott pénzt éneklésre, nem kapott pénzt filmre, csak a kiállítása
– jelentette ki.
Hozzátette, hogy lánya nyolc éve felhagyott az énekléssel, és az ügy az egész családot megviselte.
A beszélgetés végén Fásy Ádám korábbi politikai szerepvállalása is szóba került. Elismerte, hogy korábban ő írta a Fidesz egyik kampánydalát, ezt nem is tagadta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy most nem politikai, hanem családi okokból szólalt meg. „Ha engem üt valaki, üssenek, nem probléma, de a gyerekemet nem hagyhatom” – fogalmazott.
Milliárdos NKA-támogatások miatt nyomoz a NAV
Az éles hangú stúdióbeszélgetés előzményeinek tekinthető fejleményekről a Világgazdaság oldalán beszámoltunk: költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival összefüggésben. Az adóhatóság házkutatást tartott a kulturális tárcánál és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK).
A nyomozók május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint az NKTK-nál. Az akció az éjszakába nyúlt, a hatóságok papíralapú és elektronikus dokumentumokat, illetve informatikai eszközöket foglaltak le.
A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok elbírálása és a döntéshozatali folyamat megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak.
A NAV szerint az ügy összetettsége és az érintettek nagy száma miatt további bizonyítási eljárásokra és kényszerintézkedésekre is számítani lehet.
A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb kulturális támogatási ügyévé válhat, mivel a vizsgált támogatási összeg meghaladja a 17 milliárd forintot.
A NAV később ismét házkutatást tartott a kulturális tárca épületében, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő irodáiban az NKA-t érintő feltételezett visszaélések miatt. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter korábban már bejelentette, hogy felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját.
Őrizetbe vételek és lefoglalások
A NAV nyomozói a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél, valamint magánszemélyeknél is kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre.
A NAV Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának június 23-i közleménye szerint hat személyt őrizetbe vettek, és letartóztatásukat is kezdeményezték az illetékes ügyészségnél.
Az őrizetbe vettek között szerepel Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnökeként is dolgozott. Tisztségéről azt követően mondott le, hogy kirobbant a 17 milliárd forintnyi kulturális támogatást érintő botrány.
A műsor a Youtube-on megtekinthető: