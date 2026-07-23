Megvannak a felvételi ponthatárok: kiderült, hány pont kellett a legnépszerűbb szakokra
A felvételizők csütörtök este 20 órától a felvi.hu oldalon, az E-felvételi rendszerben, valamint – akik korábban megadták telefonszámukat – SMS-ben is értesülhettek a besorolási döntésükről.
Így szerezhettek pontokat a felvételizők
A 2026-os felvételi eljárásban továbbra is legfeljebb 500 pontot lehetett szerezni - emlékeztet arra az Index cikke. Ebből
- 200 pontot a középiskolai tanulmányi eredmények,
- további 200 pontot az érettségi vizsgák eredményei alapján számítottak,
- míg legfeljebb 100 intézményi pontot lehetett szerezni például emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért vagy versenyeredményekért.
A ponthatárok az adott szakra jelentkezők teljesítménye és a rendelkezésre álló állami, illetve önköltséges férőhelyek alapján alakultak ki. Egyes képzéseknél az érettségi pontok duplázása is lehetséges volt, míg a művészeti és sportképzéseken a gyakorlati vizsgák eredménye is beleszámított a végső pontszámba.
Újabb drágulást hozhat a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése az egyetemvárosokban. Budapesten már most is több kerületben nagyon sokat kell fizetni havonta az albérletért, a következő hetekben pedig további áremelkedés is jöhet – friss részleteket ebben a cikkünkben olvashat.
Ezek voltak a ponthatárok a legnépszerűbb szakokon
A ponthatárok folyamatosan érkeznek, érdemes minden esetben a felvi.hu oldal keresőjében is ellenőrizni azokat.
Gazdálkodás és menedzsment
- Corvinus – 446 pont
- ELTE – 442 pont
- BME – 428 pont
- Széchenyi István Egyetem – 427 pont
- Dunaújvárosi Egyetem – 422 pont
- Szegedi Tudományegyetem – 414 pont
- Miskolci Egyetem – 413 pont
- Edutus Egyetem – 414 pont
- MATE – 407 pont
- Debreceni Egyetem – 406 pont
- Nyíregyházi Egyetem – 403 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 400 pont
- Budapesti Gazdasági Egyetem – 371 pont
Kereskedelem és marketing
- ELTE – 439 pont
- Széchenyi István Egyetem – 424 pont
- Debreceni Egyetem – 406 pont
- MATE – 407 pont
- Szegedi Tudományegyetem – 410 pont
- Edutus Egyetem – 410 pont
- Óbudai Egyetem – 383 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 376 pont
- Budapesti Gazdasági Egyetem – 372 pont
Pszichológia
- ELTE – 455 pont
- Debreceni Egyetem – 450 pont
- Károli Gáspár Református Egyetem – 449 pont
- Szegedi Tudományegyetem – 440 pont
- Pannon Egyetem – 436 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 431 pont
Jogász
- ELTE – 467 pont
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 464 pont
- Károli Gáspár Református Egyetem – 429 pont
- Szegedi Tudományegyetem – 421 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 417 pont
- Debreceni Egyetem – 415 pont
- Széchenyi István Egyetem – 407 pont
- Miskolci Egyetem – 396 pont
Mérnökinformatikus
- Óbudai Egyetem – 412 pont
- Széchenyi István Egyetem – 399 pont
- Debreceni Egyetem – 373 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 371 pont
- Szegedi Tudományegyetem – 357 pont
- BME – 350 pont
- Nyíregyházi Egyetem – 338 pont
- Dunaújvárosi Egyetem – 335 pont
- Miskolci Egyetem – 317 pont
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 312 pont
- Neumann János Egyetem – 282 pont
- Gábor Dénes Egyetem – 191 pont
Nemzetközi gazdálkodás
- Corvinus (angol nyelvű képzés) – 477 pont
- ELTE – 450 pont
- BME – 438 pont
- Miskolci Egyetem – 427 pont
- Debreceni Egyetem – 411 pont
- Neumann János Egyetem – 402 pont
- Budapesti Gazdasági Egyetem – 373 pont
- Pécsi Tudományegyetem – 350 pont
A legmagasabb ponthatár az itt felsorolt képzések közül a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán született, ahol 477 pont kellett a bejutáshoz.
A pszichológia és a jogász szakok továbbra is a legnagyobb versenyt hozták, az ELTE-n mindkét képzésen 450 pont feletti eredményre volt szükség.