Megvannak a felvételi ponthatárok: kiderült, hány pont kellett a legnépszerűbb szakokra

A felvételizők csütörtök este 20 órától a felvi.hu oldalon, az E-felvételi rendszerben, valamint – akik korábban megadták telefonszámukat – SMS-ben is értesülhettek a besorolási döntésükről.

Lezárult a felvételizők várakozása, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat (illusztráció)

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Így szerezhettek pontokat a felvételizők

A 2026-os felvételi eljárásban továbbra is legfeljebb 500 pontot lehetett szerezni - emlékeztet arra az Index cikke. Ebből

200 pontot a középiskolai tanulmányi eredmények,

további 200 pontot az érettségi vizsgák eredményei alapján számítottak,

míg legfeljebb 100 intézményi pontot lehetett szerezni például emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért vagy versenyeredményekért.

A ponthatárok az adott szakra jelentkezők teljesítménye és a rendelkezésre álló állami, illetve önköltséges férőhelyek alapján alakultak ki. Egyes képzéseknél az érettségi pontok duplázása is lehetséges volt, míg a művészeti és sportképzéseken a gyakorlati vizsgák eredménye is beleszámított a végső pontszámba.

Újabb drágulást hozhat a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése az egyetemvárosokban. Budapesten már most is több kerületben nagyon sokat kell fizetni havonta az albérletért, a következő hetekben pedig további áremelkedés is jöhet – friss részleteket ebben a cikkünkben olvashat.

Ezek voltak a ponthatárok a legnépszerűbb szakokon

A ponthatárok folyamatosan érkeznek, érdemes minden esetben a felvi.hu oldal keresőjében is ellenőrizni azokat.

Gazdálkodás és menedzsment

Corvinus – 446 pont

ELTE – 442 pont

BME – 428 pont

Széchenyi István Egyetem – 427 pont

Dunaújvárosi Egyetem – 422 pont

Szegedi Tudományegyetem – 414 pont

Miskolci Egyetem – 413 pont

Edutus Egyetem – 414 pont

MATE – 407 pont

Debreceni Egyetem – 406 pont

Nyíregyházi Egyetem – 403 pont

Pécsi Tudományegyetem – 400 pont

Budapesti Gazdasági Egyetem – 371 pont

Kereskedelem és marketing

ELTE – 439 pont

Széchenyi István Egyetem – 424 pont

Debreceni Egyetem – 406 pont

MATE – 407 pont

Szegedi Tudományegyetem – 410 pont

Edutus Egyetem – 410 pont

Óbudai Egyetem – 383 pont

Pécsi Tudományegyetem – 376 pont

Budapesti Gazdasági Egyetem – 372 pont

Pszichológia

ELTE – 455 pont

Debreceni Egyetem – 450 pont

Károli Gáspár Református Egyetem – 449 pont

Szegedi Tudományegyetem – 440 pont

Pannon Egyetem – 436 pont

Pécsi Tudományegyetem – 431 pont

Jogász

ELTE – 467 pont

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 464 pont

Károli Gáspár Református Egyetem – 429 pont

Szegedi Tudományegyetem – 421 pont

Pécsi Tudományegyetem – 417 pont

Debreceni Egyetem – 415 pont

Széchenyi István Egyetem – 407 pont

Miskolci Egyetem – 396 pont

Mérnökinformatikus

Óbudai Egyetem – 412 pont

Széchenyi István Egyetem – 399 pont

Debreceni Egyetem – 373 pont

Pécsi Tudományegyetem – 371 pont

Szegedi Tudományegyetem – 357 pont

BME – 350 pont

Nyíregyházi Egyetem – 338 pont

Dunaújvárosi Egyetem – 335 pont

Miskolci Egyetem – 317 pont

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 312 pont

Neumann János Egyetem – 282 pont

Gábor Dénes Egyetem – 191 pont

Nemzetközi gazdálkodás

Corvinus (angol nyelvű képzés) – 477 pont

ELTE – 450 pont

BME – 438 pont

Miskolci Egyetem – 427 pont

Debreceni Egyetem – 411 pont

Neumann János Egyetem – 402 pont

Budapesti Gazdasági Egyetem – 373 pont

Pécsi Tudományegyetem – 350 pont

A legmagasabb ponthatár az itt felsorolt képzések közül a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán született, ahol 477 pont kellett a bejutáshoz.

A pszichológia és a jogász szakok továbbra is a legnagyobb versenyt hozták, az ELTE-n mindkét képzésen 450 pont feletti eredményre volt szükség.