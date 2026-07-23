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Megvannak a felvételi ponthatárok: kiderült, hány pont kellett a legnépszerűbb szakokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Lezárult a hónapok óta tartó várakozás: az Oktatási Hivatal ma 20 órakor nyilvánosságra hozta a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredmények több mint 140 ezer jelentkező, illetve felvételiző számára döntik el, hogy szeptembertől melyik egyetemen és szakon kezdhetik meg tanulmányaikat.
VG
2026.07.23, 21:01

A felvételizők csütörtök este 20 órától a felvi.hu oldalon, az E-felvételi rendszerben, valamint – akik korábban megadták telefonszámukat – SMS-ben is értesülhettek a besorolási döntésükről.

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Lezárult a felvételizők várakozása, kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat (illusztráció)
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock

Így szerezhettek pontokat a felvételizők

A 2026-os felvételi eljárásban továbbra is legfeljebb 500 pontot lehetett szerezni - emlékeztet arra az Index cikke. Ebből 

  • 200 pontot a középiskolai tanulmányi eredmények, 
  • további 200 pontot az érettségi vizsgák eredményei alapján számítottak, 
  • míg legfeljebb 100 intézményi pontot lehetett szerezni például emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért vagy versenyeredményekért.

A ponthatárok az adott szakra jelentkezők teljesítménye és a rendelkezésre álló állami, illetve önköltséges férőhelyek alapján alakultak ki. Egyes képzéseknél az érettségi pontok duplázása is lehetséges volt, míg a művészeti és sportképzéseken a gyakorlati vizsgák eredménye is beleszámított a végső pontszámba.

Újabb drágulást hozhat a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése az egyetemvárosokban. Budapesten már most is több kerületben nagyon sokat kell fizetni havonta az albérletért, a következő hetekben pedig további áremelkedés is jöhet – friss részleteket ebben a cikkünkben olvashat.

Ezek voltak a ponthatárok a legnépszerűbb szakokon

A ponthatárok folyamatosan érkeznek, érdemes minden esetben a felvi.hu oldal keresőjében is ellenőrizni azokat.

Gazdálkodás és menedzsment

  • Corvinus – 446 pont
  • ELTE – 442 pont
  • BME – 428 pont
  • Széchenyi István Egyetem – 427 pont
  • Dunaújvárosi Egyetem – 422 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – 414 pont
  • Miskolci Egyetem – 413 pont
  • Edutus Egyetem – 414 pont
  • MATE – 407 pont
  • Debreceni Egyetem – 406 pont
  • Nyíregyházi Egyetem – 403 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 400 pont
  • Budapesti Gazdasági Egyetem – 371 pont

Kereskedelem és marketing

  • ELTE – 439 pont
  • Széchenyi István Egyetem – 424 pont
  • Debreceni Egyetem – 406 pont
  • MATE – 407 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – 410 pont
  • Edutus Egyetem – 410 pont
  • Óbudai Egyetem – 383 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 376 pont
  • Budapesti Gazdasági Egyetem – 372 pont

Pszichológia

  • ELTE – 455 pont
  • Debreceni Egyetem – 450 pont
  • Károli Gáspár Református Egyetem – 449 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – 440 pont
  • Pannon Egyetem – 436 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 431 pont

Jogász

  • ELTE – 467 pont
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 464 pont
  • Károli Gáspár Református Egyetem – 429 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – 421 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 417 pont
  • Debreceni Egyetem – 415 pont
  • Széchenyi István Egyetem – 407 pont
  • Miskolci Egyetem – 396 pont

Mérnökinformatikus

  • Óbudai Egyetem – 412 pont
  • Széchenyi István Egyetem – 399 pont
  • Debreceni Egyetem – 373 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 371 pont
  • Szegedi Tudományegyetem – 357 pont
  • BME – 350 pont
  • Nyíregyházi Egyetem – 338 pont
  • Dunaújvárosi Egyetem – 335 pont
  • Miskolci Egyetem – 317 pont
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 312 pont
  • Neumann János Egyetem – 282 pont
  • Gábor Dénes Egyetem – 191 pont

Nemzetközi gazdálkodás

  • Corvinus (angol nyelvű képzés) – 477 pont
  • ELTE – 450 pont
  • BME – 438 pont
  • Miskolci Egyetem – 427 pont
  • Debreceni Egyetem – 411 pont
  • Neumann János Egyetem – 402 pont
  • Budapesti Gazdasági Egyetem – 373 pont
  • Pécsi Tudományegyetem – 350 pont

A legmagasabb ponthatár az itt felsorolt képzések közül a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakán született, ahol 477 pont kellett a bejutáshoz.

A pszichológia és a jogász szakok továbbra is a legnagyobb versenyt hozták, az ELTE-n mindkét képzésen 450 pont feletti eredményre volt szükség.

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