Luxusrepülővel követte a vb-t a FIFA-vezér, 44 mérkőzésre jutott el – többször is megkerülhette volna a Földet
Gianni Infantino szinte mindenhol ott volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, amihez egy katari magángép nyújtott segítséget. A FIFA elnöke 39 nap alatt 44 mérkőzést tekintett meg, miközben csaknem 112 ezer kilométert repült Észak-Amerika felett.
Gianni Infantino a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 39 napja alatt összesen 44 mérkőzésen jelent meg, amihez mintegy 112 ezer kilométert tett meg magánrepülővel. A Business Insider elemzése szerint a FIFA elnöke több mint 50 repülést hajtott végre, mielőtt vasárnap Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump társaságában megtekintette volna a döntőt.
A FIFA-vezér háromszor kerülte meg a Földet
Az útvonalak alapján Infantino egy Qatar Executive tulajdonában lévő Gulfstream G650ER repülőgépet használt, amelyet a Qatar Airways biztosított a FIFA számára szponzori megállapodás keretében. A lap a Flightradar24 repülési adatait, televíziós felvételeket és az elnök közösségi médiás bejegyzéseit vetette össze, így rekonstruálta a teljes útvonalat.
A FIFA első embere több mint 140 órát töltött a levegőben a torna során. A leghosszabb két mérkőzés közötti útja Vancouver és Miami között vezetett, amelyet kétszer is megtett. A legrövidebb repülés mindössze 27 percig tartott Seattle és Vancouver között, noha a két stadion autóval körülbelül háromórás távolságra van egymástól.
A torna közben még Katarba is elutazott, hogy részvétét nyilvánítsa a katari emírnek édesapja halála miatt. A Miami-Madrid-Katar-Dallas útvonal oda-vissza mintegy 18 500 kilométeres kitérőt jelentett.
A csoportkörben Infantino rendszeresen napi két mérkőzést látogatott meg. Június 26-án például Miamiból Dallasba repült, ahol találkozott a jordániai válogatottal, onnan Seattle-be utazott az Egyiptom-Irán mérkőzésre, majd még aznap éjjel visszatért Miamiba a másnapi találkozó miatt. Ezen a napon csaknem 8900 kilométert repült.
A sűrű program miatt a FIFA elnöke többször is rendkívül szoros időbeosztással érkezett a stadionokba.
Egy alkalommal egy villámlás miatt elhalasztott mérkőzés után alig másfél órával később már egy másik város stadionjában tűnt fel, ami a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Többen tréfából olyan képeket szerkesztettek róla, mintha egyszerre két mérkőzésen is jelen lett volna.
Infantino utazása jól mutatja, milyen előnyöket kínál a magánrepülés a szupergazdagok számára: a külön terminálok, a gyors beszállás és a rugalmas menetrend lehetővé tették számára, hogy olyan sűrű programot teljesítsen, amelyet menetrend szerinti járatokkal gyakorlatilag lehetetlen lett volna megszervezni. A 65 millió dollár értékű Gulfstream G650ER a világ egyik legkorszerűbb üzleti repülőgépe, amely akár 13 utast is szállíthat, fedélzetén pedig fekvőhellyé alakítható kanapé is található.
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