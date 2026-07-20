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Gianni Infantino
magángép
világbajnokság
FIFA

Luxusrepülővel követte a vb-t a FIFA-vezér, 44 mérkőzésre jutott el – többször is megkerülhette volna a Földet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nemcsak a játékosok, hanem Gianni Infantino is maratoni teljesítményt nyújtott a vb alatt. A FIFA első embere napi akár két mérkőzést is megnézett, miközben folyamatosan ingázott az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.
VG
2026.07.20, 17:24

Gianni Infantino szinte mindenhol ott volt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon, amihez egy katari magángép nyújtott segítséget. A FIFA elnöke 39 nap alatt 44 mérkőzést tekintett meg, miközben csaknem 112 ezer kilométert repült Észak-Amerika felett.

FIFA World Cup 2026, Spain vs Argentina, Final, match 104
A FIFA elnöke a világbajnokság egyik legtöbbet utazó szereplője volt / Fotó: Odyssey Images via AFP

Gianni Infantino a 2026-os labdarúgó-világbajnokság 39 napja alatt összesen 44 mérkőzésen jelent meg, amihez mintegy 112 ezer kilométert tett meg magánrepülővel. A Business Insider elemzése szerint a FIFA elnöke több mint 50 repülést hajtott végre, mielőtt vasárnap Donald Trump amerikai elnök és Melania Trump társaságában megtekintette volna a döntőt.

A FIFA-vezér háromszor kerülte meg a Földet

Az útvonalak alapján Infantino egy Qatar Executive tulajdonában lévő Gulfstream G650ER repülőgépet használt, amelyet a Qatar Airways biztosított a FIFA számára szponzori megállapodás keretében. A lap a Flightradar24 repülési adatait, televíziós felvételeket és az elnök közösségi médiás bejegyzéseit vetette össze, így rekonstruálta a teljes útvonalat.

A FIFA első embere több mint 140 órát töltött a levegőben a torna során. A leghosszabb két mérkőzés közötti útja Vancouver és Miami között vezetett, amelyet kétszer is megtett. A legrövidebb repülés mindössze 27 percig tartott Seattle és Vancouver között, noha a két stadion autóval körülbelül háromórás távolságra van egymástól.

A torna közben még Katarba is elutazott, hogy részvétét nyilvánítsa a katari emírnek édesapja halála miatt. A Miami-Madrid-Katar-Dallas útvonal oda-vissza mintegy 18 500 kilométeres kitérőt jelentett.

A csoportkörben Infantino rendszeresen napi két mérkőzést látogatott meg. Június 26-án például Miamiból Dallasba repült, ahol találkozott a jordániai válogatottal, onnan Seattle-be utazott az Egyiptom-Irán mérkőzésre, majd még aznap éjjel visszatért Miamiba a másnapi találkozó miatt. Ezen a napon csaknem 8900 kilométert repült.

A sűrű program miatt a FIFA elnöke többször is rendkívül szoros időbeosztással érkezett a stadionokba. 

Egy alkalommal egy villámlás miatt elhalasztott mérkőzés után alig másfél órával később már egy másik város stadionjában tűnt fel, ami a közösségi médiában is nagy visszhangot váltott ki. Többen tréfából olyan képeket szerkesztettek róla, mintha egyszerre két mérkőzésen is jelen lett volna.

Infantino utazása jól mutatja, milyen előnyöket kínál a magánrepülés a szupergazdagok számára: a külön terminálok, a gyors beszállás és a rugalmas menetrend lehetővé tették számára, hogy olyan sűrű programot teljesítsen, amelyet menetrend szerinti járatokkal gyakorlatilag lehetetlen lett volna megszervezni. A 65 millió dollár értékű Gulfstream G650ER a világ egyik legkorszerűbb üzleti repülőgépe, amely akár 13 utast is szállíthat, fedélzetén pedig fekvőhellyé alakítható kanapé is található.

13 éve visszavonult a focitól, mégis ő lehet a vb legnagyobb pénzügyi nyertese – mitől dübörög még mindig a Beckham-gépezet

Befejeződött tegnap a világbajnokság, megkezdődnek az elszámolások, ki mennyit keresett. David Beckham a VB előtt azt mondta, szurkolóként átélni a tornát majdnem ugyanolyan szórakoztató, mint játékosként részt venni rajta. De a világ egyik legértékesebb brandje sosem lesz átlagszurkoló. A fenti gondolata is egy sörkampányhoz kapcsolódó interjúban hangzott el – vagyis már maga a megszólalás is része volt annak a reklámgépezetnek, amelyből a becslések szerint 25 millió dollárt kereshetett.

 

 

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