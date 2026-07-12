Újra támad a hőkupola: pusztító afrikai hőség csap le napokon belül Európára, Magyarország sem ússza meg
Továbbra sem kíméli Európát a klímaváltozás, amely egy héttel ezelőtt afrikai hőséggel árasztotta el a kontinenset, több helyen is 40 fok fölé emelve a hőmérő higanyszálát. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) azt írja, hogy a jövő héten akár 36 fokig is felmelegedhet a levegő Németországban. A forróság utáni lehűlés is csak enyhe lesz, de jól jön minden kis hőmérsékletcsökkenés és zápor. Magyarországon is csak a hét közepére ígért enyhülésben bízhatunk.
Marad a forróság Németországban
A hőmérséklet Németország számos délnyugati régiójában még éjszaka sem csökken eléggé: közli a FAZ a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) alapján. A napsütéses vasárnapot kezdetben egy olyan éjszaka váltja fel, amely bár zivatarokat hozhat a Balti-tengerhez, a délnyugati városi területeken csak 20 Celsius-fok körüli tartományba hűl le a hőmérséklet.
A napsütéses idő hétfőn is folytatódik a napsütéses idő, bár kis megszakításokkal Markus Eifried, a DWD offenbachi időjárás-előrejelző központjának munkatársa szerint. Lesznek elszigetelt záporok és zivatarok északon, és valamivel kisebb valószínűséggel nyugaton.
A maximumhőmérséklet
- északon és északkeleten 25 és 29 Celsius-fok között,
- a partvidéken 19 és 24 Celsius-fok között,
- máshol pedig 30 és 36 Celsius-fok között alakul.
A következő napokon, egészen csütörtökig ismét trópusi éjszakák várhatók. A nappali hőmérséklet is sok helyen meghaladja a 30 Celsius-fokot – de már látható a hőhullám vége. Kedden még akár 36 Celsius-fokig is emelkedhet a hőmérséklet délnyugaton, míg északon és északkeleten a csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között, a partvidéken pedig 21 és 25 Celsius-fok között alakul. Egyes területeken záporok vagy zivatarok is előfordulhatnak, míg a szél napközben átmenetileg némileg megélénkül.
Még a szerda is különösen meleg lesz a délnyugaton élők számára. A Rajna-Majna térségében a hőmérséklet elérheti a 35 Celsius-fokot, másutt a maximumok 30 fok körül, a partvidéken pedig 25 fok körül alakulnak. A Laurent nevű magasnyomású rendszer napsütéses napot hoz az ország északi és középső részére, míg délen záporok vagy akár zivatarok is előfordulhatnak.
Franciaországban is pokoli hőség van
A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette vasárnap az újabb hőhullám miatt, s egyre nagyobb területekre terjedtek az erdőtüzek országszerte, írja az Infostart.
A francia meteológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú, narancs színű riasztás van érvényben.
Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban. Július 5- én érte el az országot és várhatóan július 15-ig kitart – jelezte a Météo-France francia meteorlógiai szolgálat. Szombat délután az ország délkeleti részén található Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius-fokot mértek, 38,8 Celsius-fok volt a délnyugati Saint-Girons-ban és 38,6 Celsius-fok Saintes-ban,
míg a hőmérő Párizsban 37 Celsius-fokot mutatott.
Az elmúlt napokban megszarapodtak az erdőtüzek is, amelyek többsége "emberi tevékenységre vezethető vissza" – figyelmezetett Emmanuel Macron elnök egy üzenetében az X-en. Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.
Magyarországnak pár napot még várnia kell
Ismét súrolhatjuk délutánonként a 35 fokot, kezdetben csak kevés, a hét közepén már több zápor, zivatar jöhet az Időkép előrejelzése szerint. A magyarázat az, hogy a következő napokban Európa északnyugati része fölött, nagyjából a Brit-szigetektől északra lesz majd annak a nagy kiterejedésű anticiklonnak a középpontja, amelynek keleti, délkeleti peremén fogunk elhelyezkedni. Vagyis döntően az északias áramlás lesz a meghatározó, így nagy forróságtól szerencsére nem kell tartani.
Hajnalonként a legtöbb helyen felfrissül majd a levegő, hétfőre és keddre virradóan a hidegre érzékeny helyeken 10 fok közeli minimumok is előfordulhatnak.
Délutánonként az ország nagy részén 30 fok fölötti csúcsokat mérhetünk, kedden és szerdán többfelé a 35 fokot is megközelíthetjük. A kánikulától inkább csak az északkeleti tájak mentesülhetnek.
A napsütést hétfőn csak néhol zavarhatja meg egy-egy futó zápor, majd kedden északkeleten és nyugaton, délnyugaton már növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Szerdán labilisabb légtömeg alakítja az időjárásunkat, ekkor már országszerte erősebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és konvektív csapadék is nagyobb területen alakulhat ki. Mindenhol természetesen ezúttal sem fog esni, jelentősebb mennyiség ismét csak lokálisan, kis területekre koncentrálódva hullhat.
Az intenztívebb gócokban jégeső is hullhat.
A melegben hétfőn többfelé az élénk, erős északias szél hozhat felfrissülést, majd kedden és szerdán főként zivatarok környezetében támadhat fel légmozgás, az erősebb cellákat viharos széllökések kísérhetik.
A 35 fok fölötti forróság előreláthatólag a hét második felében sem tér vissza, délutánonként állandósulni látszanak a 28 és 35 fok közötti maximumok. Hőkupoláról egyelőre nincs szó az előrejelzésben.