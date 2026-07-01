Elolvad a francia kormány, csak a rekkenő hőség kellett és több mint ezer ember halála

Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a francia Zöldek Sébastien Lecornu miniszterelnök kisebbségi kormánya ellen, mert szerintük a kabinet nem készült fel megfelelően a június végi, több mint ezer halálesettel összefüggésbe hozott hőhullámra. Miközben az ország egy újabb extrém meleg periódusra készül, a kormány politikai támadásnak minősíti az ellenzéki lépést.

A francia Zöldek bizalmatlansági indítvánnyal vonnák felelősségre Sébastien Lecornu kormányát a hőhullám kezeléséért / Fotó: Hans Lucas via AFP

Komoly politikai összecsapás bontakozik ki Franciaországban a június végi rendkívüli hőhullám kezelése miatt. A francia Zöldek bejelentették, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Sébastien Lecornu miniszterelnök kisebbségi kormánya ellen, mert szerintük

a kabinet nem készült fel megfelelően sem a mostani extrém hőségre, sem a következőre, amely a meteorológusok szerint már a következő napokban ismét elérheti az országot.

A kormány ugyanakkor visszautasítja a vádakat. Maud Bregeon kormányszóvivő újságíróknak azt mondta, hogy az indítvány benyújtása várható volt, és szerinte kizárólag politikai manőverről van szó. Úgy fogalmazott, hogy miközben a kabinet a válság kezelésén dolgozik, az ellenzék politikai hasznot próbál kovácsolni a helyzetből.

A bizalmatlansági indítvány elfogadására jelenleg kevés az esély. Lecornu kisebbségi kormánya csak akkor bukhatna meg, ha más ellenzéki pártok is csatlakoznának a kezdeményezéshez. Erre azonban egyelőre nincs sok jel. A szocialisták például eddig egyetlen, a miniszterelnök hivatalba lépése óta benyújtott bizalmatlansági indítványt sem támogattak, és a Nemzeti Tömörülés álláspontja sem ismert.

Bejelentés: azonnal leállítják a francia atomerőműveket a pokoli hőség miatt – veszélyben lehet Európa energiaellátása A hőhullám nemcsak a mindennapi életet lassítja, hanem az atomerőműveket is próbára teszi. A francia nukleáris energiatermelési kapacitás egy része ideiglenesen kiesett a termelésből.

A Zöldek nemzetgyűlési frakcióvezetője, Cyrielle Chatelain szerint a kormány nemcsak a most lezajlott hőhullámra reagált késve, hanem a várható újabb extrém melegre sem készült fel megfelelően. Közleménye szerint éppen ezért szükséges politikai felelősséget is megállapítani.