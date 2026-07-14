Hivatalos: Ukrajna megkapja Európa egyik legjobb vadászgépét, már nem elég a Gripen – az oroszok csúcsfegyvereire fognak vadászni
Franciaország és Ukrajna megállapodott 16 Rafale vadászgép beszerzéséről, amelyekhez fegyverrendszerek és pilótakiképzés is társul. Emmanuel Macron szerint a két ország emellett közös fegyvergyártási programot is indít, hogy Kijev hosszabb távon saját maga állíthasson elő kulcsfontosságú fegyvereket.
Franciaország és Ukrajna megállapodott arról, hogy Kijev 16 darab Rafale többfeladatú vadászgépet szerez be a hozzájuk tartozó fegyverrendszerekkel együtt
– jelentette be kedden Emmanuel Macron francia elnök a Ukrajnát támogató országok párizsi találkozóját követően.
A francia elnök közölte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel olyan ütemtervet fogadtak el, amely nemcsak a Rafale-ok beszerzését, hanem az új generációs SAMP/T NG légvédelmi rendszerek első ütegének átadását is tartalmazza. Franciaország emellett radarokat és további légvédelmi rakétákat is biztosít Ukrajna számára.
A megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy Franciaország engedélyezi több korszerű fegyver ukrajnai gyártását. Kijev helyben állíthatja majd elő az AASM irányított bombakészletet, a SAMP/T rendszerhez használt Aster 30 elfogórakétát, valamint a SCALP/Storm Shadow nagy hatótávolságú robotrepülőgépet is.
Franciaország befoltozná az ukrán légierőt
A lépés azért különösen jelentős, mert Ukrajna hónapok óta komoly hiánnyal küzd a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas légvédelmi rakétákból. Oroszország az elmúlt időszakban fokozta ballisztikus rakétatámadásait, ami egyre nagyobb nyomás alá helyezi az ukrán légvédelmet.
Macron szerint ezért kilenc ország – köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Norvégia – új koalíciót hozott létre Ukrajnával közösen a ballisztikus rakéták elleni védelem megerősítésére. A Freyja névre keresztelt rendszer központi eleme egy ukrán fejlesztésű elfogórakéta lesz.
A Rafale-ok ugyan nem érkeznek azonnal: Macron szerint az első gépek várhatóan 2028-ban vagy 2029-ben állhatnak szolgálatba az ukrán légierőben. Az ukrán pilóták kiképzése azonban már a következő hónapokban megkezdődik.
Ukrajna ezzel párhuzamosan több irányból is modernizálja légierejét. Májusban megállapodott 20 új Gripen vadászgép beszerzéséről Svédországtól, miközben Stockholm a tervek szerint jövőre további 16 használt Gripent is átad. Korábban több nyugati partner F-16-os vadászgépeket is szállított Ukrajnának, amelyeket elsősorban orosz robotrepülőgépek és Sahíd típusú drónok elfogására vetnek be.
Ajándék Gripennek ne nézd a fogát: hatalmas rombolóerőt kap Ukrajna, és ez még csak a kezdet – Zelenszkij hatalmas légi armadát épít
Svédország 16 Gripen vadászgépet ad át Ukrajnának, miközben Kijev további 20 új Gripen E beszerzésére készül uniós hitelből. Az ajándék Gripenek felhozatala azonban csak a kezdet: Volodimir Zelenszkij hosszabb távon akár 150 svéd vadászgépet is hadrendbe állítana.