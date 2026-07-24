Újabb csapás a Velencei-tónak: fürdési tilalom lépett életbe öt strandon

Fürdési tilalmat rendeltek el öt velencei-tavi és egy dunaújvárosi strandon, miután a hatósági vizsgálatok a határértéket meghaladó bakteriális szennyezést mutattak ki. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak, miközben a Velencei-tó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt – írta az Időkép.

Bakteriális szennyeződést mutattak ki több Fejér vármegyei természetes fürdőhelyen, ezért azonnali fürdési tilalmat rendeltek el / Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

Fürdési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal több népszerű természetes fürdőhelyen, miután a rendszeres hatósági vízminőség-ellenőrzések során a megengedett határértéket meghaladó bakteriális szennyezést mutattak ki.

Július 23-tól öt velencei-tavi strandon lépett életbe a korlátozás.

A fürdőzés jelenleg nem engedélyezett

az Agárd Park Strand Kempingben;

a Tini Strandon;

a Velence Északi Strandon;

a Velence Korzó és Szabadstrandon;

valamint a Velence Resort & Spa strandján.

A korlátozás tovább bővül: július 24-től a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon is tilos a fürdőzés ugyanezen okból.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint a döntést a Fejér vármegyei természetes fürdőhelyeken végzett rendszeres laboratóriumi vízminőség-vizsgálatok eredményei indokolták. A minták a határértéknél magasabb bakteriális szennyezettséget jeleztek, ezért a lakosság egészségének védelme érdekében visszavonásig érvényes fürdési tilalmat rendeltek el.

Nyár végéig is kitarthat a fürdési tilalom

A hatóságok közlése szerint a szükséges intézkedések már folyamatban vannak, emellett újabb kontrollvizsgálatokat is végeznek. Amint a laboreredmények igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelel az előírásoknak, a fürdési tilalmat haladéktalanul feloldják.

A mostani korlátozás különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen a Velencei-tó egyébként is rendkívül nehéz helyzetben van. A hosszan tartó csapadékhiány és a forró nyári időjárás miatt a tó vízszintje tovább csökkent.

Péntek reggel az agárdi vízmérce mindössze 35 centiméteres vízállást mutatott, ami a tó történetének egyik legalacsonyabb értéke. A szakemberek szerint az alacsony vízszint nemcsak a turizmust érinti kedvezőtlenül, hanem a tó ökológiai állapotára és vízminőségére is jelentős hatással lehet. A most elrendelt fürdési tilalom is rámutat arra, hogy a Velencei-tó egyszerre küzd a vízhiánnyal és a romló vízminőséggel, ami komoly kihívást jelent a nyári szezon közepén.