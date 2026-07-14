Erről nem beszélt Kapitány István: van egy kis probléma a magyar gáztartalékkal és a gázolajkészlet sem az igazi – kulcsfontosságú döntéseket kell hozni

Kimaradt néhány fontos részlet Kapitány István beszámolójából Hortay Olivér szerint. A Századvég elemzője szombati Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy a gazdasági és energetikai miniszterének jelentése szerint a felszabadított kőolajkészletet teljes egészében visszatöltötték és a földgáztárolók több mint félig megteltek, így Magyarország felkészülten várja a hidegebb hónapokat.

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„A tartalékok gyarapodása önmagában jó hír, de a teljes képhez az alábbiakat is célszerű rögzíteni. A készletek "teljes visszapótlása" a kőolajra és nem az üzemanyagokra vonatkozik. A leginkább kritikusnak tekinthető gázolaj esetében például a rendelkezésre álló mennyiség (478 millió liter) kevesebb, mint amennyi a Tisza-kormány megalakulása előtt, április végén volt (484 millió liter) és jelentősen elmarad a védett üzemanyagár bevezetését megelőző volumentől (643 millió liter)” – emelte ki Hortay.

Az elemző hozzátette, hogy benzinből jobban állunk, mint április végén, de rosszabbul, mint februárban (362 milliót literről 192 millió literre csökkent, mostanra pedig 280 millióra nőtt). Bejegyzése szerint a gáztárolók 53 százalékos töltöttsége pedig az elmúlt évek legalacsonyabb szintje: 2023-ban 70, 2024-ben 80, 2025-ben pedig 55 százalékon álltunk ilyenkor.

Az elhúzódó konfliktusok emelhetik a gázárakat is

„A héten az iráni háború kiújult, Oroszország korlátozta a dízelexportot és az európai gázárak jelentősen megugrottak (részben éppen a tárolók alacsony töltöttsége miatt). Az, hogy Magyarországot mennyire felkészülten érik majd a következő időszak eseményei (a Hormuzi-szoros esetleges lezárása, az augusztusban megugró gázolajigények, a szűkülő európai gázkínálat stb.), legalább annyira múlik a következő hetek döntésein, mint a korábbiakon” – sorolta az elemző.

„Szerencsére hazánkat egyelőre nem fenyegetik ellátási problémák, de árproblémák igen. A sikerjelentés tehát korai, sok teendő van még hátra” – zárta sorait Hortay Olivér.