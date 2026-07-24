Totális áramszünet tört ki az európai országban, mindenhol elment az áram: majdnem 4 millióan maradtak sötétségben – nem tudják, mi okozta

Országos áramszünet bénította meg Georgiát péntekre virradó éjjel: percek alatt elsötétült Tbiliszi és az ország szinte minden régiója, miközben az orosz megszállás alatt álló Abháziában is megszűnt az áramszolgáltatás. A hatóságok hajnalra helyreállították az ellátást, a rendszer összeomlásának okát azonban még vizsgálják.

Komoly fennakadást okozott egy ismeretlen eredetű hálózati hiba Georgiában, ahol percekre gyakorlatilag az egész ország áram nélkül maradt / Fotó: Anadolu via AFP

A helyi beszámolók szerint a főváros valamennyi kerületéből, valamint az ország számos városából jelentettek kimaradást.

Az áramellátás megszűnése miatt automatikusan leálltak a Georgian Water and Power vízszivattyú-állomásai is, ami az ivóvízellátásban is fennakadásokat okozhatott.

A georgiai állami villamosenergia-rendszer adatai szerint a fogyasztás néhány perc alatt drámai mértékben visszaesett: 1860 megawattról mindössze 564 megawattra csökkent, ami jól mutatja a kiesés országos léptékét. Tbiliszi egyes lakosai a Telasi áramszolgáltatótól SMS-értesítést kaptak, amely szerint a kimaradást „vészhelyzeti hálózati meghibásodás” okozta. Az üzenetben azt is jelezték, hogy az áramszolgáltatás várhatóan hajnali 2:25-re áll helyre.

A hálózat üzemeltetője később közölte, hogy még az éjszaka folyamán részben sikerült visszakapcsolni az áramot Tbilisziben, valamint Kutaiszi, Csiatura, Szacshere, Oni és Ambrolauri egyes részein. Péntek reggelre a villamosenergia-ellátás egész Georgiában helyreállt.

A georgiai hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a rendszer összeomlását. Az állami villamosenergia-rendszer üzemeltetője vizsgálatot indított, és azt ígérte, hogy a hiba pontos okáról később részletes tájékoztatást ad.

Nem ez az első hasonló eset Georgiában

2025 áprilisában az 500 kilovoltos Kavkazioni távvezeték vészleállása miatt az ország fogyasztóinak mintegy 90 százaléka maradt áram nélkül. A mostani incidens ismét ráirányítja a figyelmet az elektromos hálózatok sérülékenységére Európában: tavaly tavasszal Spanyolországot is súlyos áramszünet bénította meg, amely a becslések szerint 1,6 milliárd eurós gazdasági kárt okozott, míg 2026 áprilisában Berlinben is jelentős áramkimaradás történt.