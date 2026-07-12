Elhunyt Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor, aki Trump kritikusából egyik legfontosabb szövetségese lett
Hetvenegy éves korában elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor, kulcsfontosságú republikánus politikus. Donald Trump hangos kritikusából Trump elnökké válása után a Capitolium egyik leghűségesebb szövetségesévé vált.
A dél-karolinai törvényhozó „rövid és hirtelen betegség” után hunyt el – tette közzé hivatala vasárnap kora reggel az X-en. Az amerikai média arról számolt be, hogy a mentőalakulatok szombat este a Capitolium dombján lévő otthonában szívrohamot észlelő bejelentésre érkeztek.
Lindsey Olin Graham politikus és ügyvéd volt, aki 2003-tól 2026-ban bekövetkezett haláláig Dél-Karolinát képviselte az Egyesült Államok Szenátusában a Wikipédia szerint. A Republikánus Párt tagjaként 1995 és 2003 között az Egyesült Államok Képviselőházában, valamint 1993 és 1995 között a dél-karolinai képviselőházban is szolgált.
A dél-karolinai Central régióban született,
- a Dél-Karolinai Egyetemen szerzett pszichológia alapdiplomát,
- illetve jogi doktorátust (Jurgis Doctor) 1977 -ben,
- majd 1981-ben.
Graham ügyvédként kezdett
Mielőtt beszállt a politikába, 1982 és 1988 között az Egyesült Államok Légierejének főügyészi testületének tagjaként szolgált védőügyvédként és főügyészként dolgozott Európában. Később az Egyesült Államok Légierejének tartalékos állományában szolgált, miközben a Kongresszusban szolgált. 2014-ben Bronzcsillag-éremmel tüntették ki érdemeiért, és ezredesi rangot kapott.
Graham magánpraxisban ügyvédként dolgozott, mielőtt 1993 és 1995 között a dél-karolinai képviselőházban, 1995 és 2003 között pedig az Egyesült Államok Képviselőházában szolgált, ahol Dél-Karolina 3. kongresszusi kerületét képviselte. 2002- ben megválasztották a Szenátusba, majd 2008- ban , 2014- ben és 2020- ban újraválasztották . 2026- ban újraválasztásért indult. A republikánusok jelöltjeként halt meg.
Széles körben háborús szószólóként tartották számon , Graham határozottan kiállt az intervencionista külpolitika mellett, beleértve az iráni kormány elleni katonai fellépést és az Egyesült Államok iráni rezsimváltásának támogatását. Határozottan támogatta Izraelt és a szoros izraeli-amerikai kapcsolatokat. Indult a republikánus jelöltségért a 2016-os elnökválasztáson, de az előválasztások előtt visszalépett. Nyíltan bírálta a Tea Party mozgalmat és Donald Trump 2016-os jelöltségét, de 2017-es találkozásuk után a szilárd szövetségesévé vált.