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honvédség
zaj
Gripen
hang

Figyelmeztetett a magyar hadsereg: felrendelték a Gripeneket Budapestre szombat reggel, több településen erre fog ébredni a lakosság – ez a vadászgépek útvonala

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Megnövekedett zaj- és hanghatás várható hétvégén. A Magyar Honvédség Gripenjei átrepülnek Budapest felett szombaton.
VG
2026.07.10, 08:12

Megnövekedett zaj- és hanghatás várható hétvégén. A Magyar Honvédség arról tájékoztatta a lakosságot, hogy 2026. július 11-én rendezi meg az altisztavatást Budapesten, a Hősök terén. Az ünnepség részeként a Magyar Honvédség három JAS 39 Gripen vadászrepülőgépe díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett.

Svédország Gripen vadászgépeket ad Ukrajnának / Fotó: TT News Agency via AFP
Gripenek repülnek át szombaton Budapest felett / Fotó: TT News Agency via AFP

„Emiatt Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható 09:00-09:45 között. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát. Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!” – írta Facebook-bejegyzésében a Magyar Honvédség.

A sas leszállt: megérkezett a Magyar Honvédség két új Gripenje Svédországból!

Hivatalosan is fogadták a magyar légierő két új Gripen harcászati repülőgépét a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán kedd délelőtt. A svéd gyártmányú repülők június 18-án érkeztek Magyarországra, velük tizennyolcra nőtt az MH Gripenjeinek száma. 

A repülők fogadásával Magyarország a svéd-magyar katonai együttműködés huszadik évfordulóját is ünnepli. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen kiemelte: a vadászgépek beszerzése mellett a magyar és a svéd népet számos szál köti össze. Példaként említette, hogy mindkét ország tagja az Európai Uniónak és a NATO -nak, továbbá Svédországban mintegy 40 ezer magyar él a társadalom megbecsült tagjaként.

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